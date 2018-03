330 43

COMUNICADO: Professional Fighters League anuncia un acuerdo con Mark Burnett y MGM Television

PFL incluye a Mark Burnett en su Comité Asesor

WASHINGTON, 30 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Professional Fighters League (PFL), la única gran liga de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) del mundo, ha anunciado hoy que colaborará con Mark Burnett, presidente de MGM Television Group & Digital y MGM Television, para desarrollar y producir nuevo contenido y programación para la próxima temporada de PFL. MGM y Burnett (Survivor, The Voice, Shark Tank y The Contender) colaborarán como inversores de PFL y Burnett ha entrado a formar parte del Comité Asesor. La temporada de la liga PFL 2018 arrancará el 7 de junio y consta de 11 eventos en directo en NBC Sports Network y Facebook Watch.

Professional Fighters League es la primera organización que presenta las MMA como un auténtico deporte en el que los luchadores individuales compiten en temporadas estándar, clasificatorias "gana y avanza" y campeonatos de fin de temporada. Esta nueva colaboración con MGM Television proporcionará programación sin guion y contenido en formato breve para la distribución de PFL en múltiples plataformas, con el objetivo de maximizar el compromiso con los 300 millones de aficionados a las MMA en todo el mundo. La serie sin guion inicial introducirá a los aficionados en el día a día de los luchadores y cuenta con un torneo paralelo cuyo campeón ganará una plaza en las clasificatorias de la liga PFL.

"Nos emociona colaborar con MGM Television y Mark Burnett", afirmó Peter Murray, consejero delegado de Professional Fighters League. "La visión creativa de Mark a la hora de proponer contenido innovador en directo se encuentra entre las mejores del sector, y eso es justo lo que ofreceremos esta temporada a los aficionados a las MMA".

A principios de este año, PFL anunció [http://www.professionalfightersleague.com/2018/01/pfl-reaches-exclusive-multi-platform-distribution-agreements-with-nbc-sports-group-and-facebook/] exclusivos acuerdos de distribución en múltiples plataformas para la temporada 2018 con NBC Sports Group y Facebook. NBC Sports Group establecerá una exclusiva franquicia de lucha PFL en directo los jueves por la noche con la programación, en NBCSN en exclusiva, de siete eventos en directo de temporada estándar en horario de máxima audiencia desde el 7 de junio hasta finales de agosto.

"No es ningún secreto que el público de las MMA está aumentando con rapidez y que PFL cuenta con una gran presencia a escala mundial. Como entusiasta de la innovación en el sector televisivo, me apasiona el crecimiento y la visión de PFL, y ha llegado la hora de que este deporte tenga un formato de liga", afirmó el Sr. Burnett. "Están impulsando este deporte de una forma totalmente nueva y estoy deseando formar parte de ello".

Además de los eventos en directo, el acuerdo de desarrollo contará con el programa de PFL What Do you Fight For? (Y tú, ¿por qué luchas?), que ofrecerá a los espectadores contenido social y digital de corta duración donde se mostrará el día a día y el trasfondo de los luchadores, para ayudar a crear comunidades virtuales de aficionados a PFL e implicar a los aficionados, los luchadores y el personal de PFL que trabaja en directo. Los espectadores podrán seguir a los atletas de PFL por medio de diversas formas de contenido original de corta duración, como Top 10 of The Week (Los 10 mejores de la semana), Path to the Finals (Camino a la final), 24:7:Life of a Fighter (Vida de un luchador las 24 horas) e Inside the Gym (Dentro del gimnasio).

"En PFL estamos emocionados de colaborar con Mark Burnett, innovador e icono que inventó y perfecciono la TV sin guion", comentó Donn Davis, cofundador y presidente del consejo de PFL. "PFL está dando una nueva imagen a las MMA, y el arranque de la temporada 2018 el 7 de junio causará entre los aficionados el mismo grado de emoción y de reacciones tipo 'nunca había visto algo así' que sintieron cuando Survivor se estrenó y se hizo un hueco en la nueva era de la televisión".

ACERCA DE PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUEProfessional Fighters League acerca, por primera vez, las MMA al formato deportivo con una temporada estándar, una postemporada y un campeonato. PFL está cofundada por Donn Davis, Russ Ramsey y Mark Leschly, y cuenta con el respaldo de titanes de los sectores deportivo, mediático y tecnológico. Professional Fighters League adquirió el segmento de lucha y la infraestructura para eventos de World Series of Fighting (WSOF) y lanzará su primera temporada en junio de 2018 en NBC Sports Network y Facebook. Para obtener más información, visite: www.PFLmma.com [http://www.pflmma.com/].

ACERCA DE METRO GOLDWYN MAYERMetro Goldwyn Mayer (MGM) es una empresa de entretenimiento líder centrada en la producción y distribución a escala mundial de contenido de cine y televisión en todas las plataformas del mercado. La empresa posee una de las mayores bibliotecas del mundo de contenido de cine y televisión de primera clase, además de la red de televisión de pago EPIX, disponible en EE. UU. por cable, satélite y distribuidores de telecomunicaciones y digitales. Además, MGM ha invertido en numerosos canales de televisión, plataformas digitales y otras operaciones de riesgo interactivas, y produce contenido de corta duración de primera categoría para su distribución. Para obtener más información, visite: www.mgm.com [http://www.mgm.com/].

