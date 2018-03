330 43

COMUNICADO: SodaStream se parodia a sí misma con un anuncio de teletienda de un producto de broma

SodaStream se parodia a sí misma con un anuncio de teletienda de un producto de broma

La estrella del programa de telerrealidad Shahs of Sunset, Reza Farahan, y el actor de Juego de Tronos, Thor Bjornsson, presentaron el "SodaSoak" en un anuncio de teletienda en el día de April Fools (el día de los Santos Inocentes), haciendo un guiño a su socio comercial estadounidense, Bed Bath & Beyond.

MOUNT LAUREL, Nueva Jersey, 30 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- SodaStream International Ltd. ha presentado su vídeo de los Santos Inocentes de 2018 protagonizado por la estrella del programa de telerrealidad Shahs of Sunset, Reza Farahan, con un cameo de Thor Bjornsson, conocido como "La Montaña".

https://mma.prnewswire.com/media/660503/SodaStream_photo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/660503/SodaStream_photo.jpg ]

Vea SodaSoak [https://youtu.be/aFMUPcuSsJs]

La parodia de SodaStream presenta su novedad, SodaSoak, en un vídeo de estilo infomercial o teletienda. La supuesta instalación complementaria permite que los consumidores carbonaten su baño y se puede "comprar" en BedBathandBeyond.com [http://www.bedbathandbeyond.com/] o en GetSodaSoak.com [https://getsodasoak.com/], ¡con un descuento excepcional del 98%!

El guion presenta una cacofonía perfecta de situaciones absurdas y escenas cómicas: desde Reza Farahan emergiendo de una bañera llena de fresas en traje a Thor Bjornsson extasiado y disfrutando de las burbujas.

"En SodaStream siempre buscamos maneras perturbadoras de crear momentos de alegría, y el día de los Santos Inocentes es el momento ideal para hacerlo", dijo Daniel Birnbaum, consejero delegado de SodaStream. "Lo hemos pasado genial aunando fuerzas con nuestro valioso socio minorista Bed Bath & Beyond, lo que hace que la broma sea más realista".

"Nos encanta trabajar con marcas que representan el futuro. SodaStream, con su tecnología, diseño y soluciones sostenibles para bebidas es precisamente ese tipo de marca", explicó Arthur Stark, presidente de Bed Bath & Beyond. "Bromas aparte, realmente no es posible comprar SodaSoak en Bed Bath & Beyond, pero con el espíritu del día de los Santos Inocentes, quizás sí compres una máquina para preparar agua con gas de SodaStream a un precio especial".

Acerca de SodaStreamSodaStream es la marca de agua con gas número 1 en el mundo. SodaStream permite a los consumidores transformar, de forma fácil y en cuestión de segundos, el agua corriente del grifo en agua con gas normal o de sabores. Al convertir el agua corriente en una bebida divertida y excitante, SodaStream anima a los consumidores a beber más agua. Las máquinas para la preparación de agua con gas de SodaStream ofrecen una alternativa altamente diferenciada e innovadora a los consumidores de bebidas carbonatadas en lata o en botella. Estos productos promueven la salud y el bienestar, son respetuosos con el medio ambiente y rentables, se pueden personalizar y su uso resulta divertido. Además, están disponibles en más de 80.000 establecimientos minoristas repartidos por 45 países. Para obtener más información sobre cómo SodaStream convierte el agua en una bebida excitante, síganos en Facebook [https://www.facebook.com/SodaStream], Twitter [https://twitter.com/SodaStreamUSA], Pinterest [https://www.pinterest.com/sodastreamusa/], Instagram [https://www.instagram.com/sodastreamusa] y YouTube [https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru], visítenos en www.SodaStream.com [http://www.sodastream.com/].

Contacto de Medios:Maayan NavePortavoz internacional corporativodirector de Comunicaciones InternacionalesMaayann@sodastream.com[mailto:Maayann@sodastream.com] +972 50 363 5568

https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/660503/SodaStream_photo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/660503/SodaStream_photo.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpg]

PUBLICIDAD