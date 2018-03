330 43

COMUNICADO: Hult se convierte en la primera escuela de negocios de EE.UU. con acreditación triple

Hult International Business School [http://www.hult.edu/en/?utm_source=HultBlog&utm_medium=blog&utm_campaign=blog_global_news_EQUIS_14065 ] ha recibido la acreditación EQUIS, alcanzando oficialmente el codiciado estatus de acreditación "triple corona" (AACSB, AMBA y EQUIS). Tras la confirmación de su acreditación por EQUIS, la escuela se une ahora a los ranking de solo el uno por ciento de escuelas de negocios en todo el mundo que han logrado este estatus de élite y además es la primera, y única, escuela de negocios estadounidense en alcanzarlo.

¿ Qué es la acreditación de "triple corona"? Una escuela empresarial de triple acreditación es la que ha recibido la acreditación de AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) y AMBA (The Association of MBAs), las tres organizaciones de acreditación de escuela de negocios más prestigiosas e influyentes.

Estas acreditaciones reconocen la excelencia académica, rigurosa investigación y orientación global de la escuela y son reconocidas tras una auditoría exhaustiva por cada organismo. Menos de 100 escuelas, de las 16.536 instituciones que ofrecen programas de grado empresarial en todo el mundo, han logrado la triple acreditación.

"Estamos extremadamente orgullosos de haber recibido esta referencia de calidad académica mientras seguimos fieles a nuestra misión de ofrecer un nuevo tipo de educación empresarial. Es una prueba de la calidad del pensamiento visionario de Hult, enfoque práctico y global a la educación y una valiosa garantía para los estudiantes de que están obteniendo la educación que les equipará no solo para la realidad de las empresas hoy sino también para el futuro", dijo el doctor Stephen Hodges, director general de la Hult International Business School.

Acerca de la Hult International Business School Hult es una escuela de negocios independiente y sin ánimo de lucro que ofrece programas de pregrado, grado y formación ejecutiva. La escuela dispone de seis campus en todo en el mundo, localizados en Boston, San Francisco, Londres, Dubái, Shanghái y Nueva York, y un cuerpo de estudiantes que representa más de 160 nacionalidades.

