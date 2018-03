330 43

COMUNICADO: MARTI HOTELS and MARINAS se asegura hasta 59,4 millones de TRY del GEM Global Yield Fund

ESTAMBUL, March 29, 2018 /PRNewswire/ --

Marti Hotels and Marinas ("MARTI" o "MARTI A.S." o "la compañía") ha firmado unas instalaciones de fondos para una cantidad de hasta 59,4 millones de TRY según las instalaciones de suscripción de acciones ("SSF") y el acuerdo de opción de llamada, ("el acuerdo") con GEM Global Yield Fund, el grupo de inversión alternativa privada.

Esta cantidad máxima se conseguirá procedente de una combinación de instrumentos, 45 millones de TRY de las SSF, que podrán aplicarse a un periodo de tres años y 14,4 millones de TRY bajo una opción de llamada que se puede ejercitar por medio del GEM Global Yield Fund dentro de un periodo de tres años para 8 millones de acciones, a un pecio que representa un 1,8 TRY por acción.

Este nuevo acuerdo se utilizará para proporcionar fortaleza al capital laboral de la compañía.

Acerca de MARTI HOTELS and MARINAS

Marti Hotels and Marinas se fundó por medio de la familia Narin en 1967, y comenzó sus operaciones hace 50 años con el primer hotel tipo resort de Turquía denominado "Marmaris Marti Resort". Como compañía pionera en el sector desde el comienzo de las operaciones, Marti se ha convertido en la primera compañía pública de turismo de Turquía que cotiza a través de la Istanbul Stock Exchange en el año 1990.

Actualmente, Marti Hotels and Marinas cuenta con 1.200 empleados, y sigue con sus operaciones con una aproximación de satisfacción al cliente de un 100% poniendo en marcha 6 hoteles con una capacidad de 2.300 camas, además de una marina con capacidad para 380 yates. Con sus más de 50 años de experiencia dentro del sector, Marti Hotels and Marinas busca llevar su éxito al futuro a través de sus nuevos movimientos e inversiones como parte de su visión.

Si desea información más detallada:

MARTI HOTELS and MARINAS

http://www.marti.com.tr

Acerca de GEM:

Global Emerging Markets (http://www.gemny.com) se fundó en el año 1991. GEM es un grupo de inversión de 3.400 millones de dólares estadounidenses teniendo completadas 375 transacciones en 72 países. La empresa es un grupo de alternativas de inversión que administra un conjunto diverso de vehículos de inversión en todo el mundo. Los vehículos de inversión de GEM proporcionan al grupo y a sus inversores una cartera diversificada de clases de activos que abarcan el espectro de inversión privada mundial. Cada vehículo de inversión presenta un grado diferente de control operativo, retorno de ajuste de riesgo y perfil de liquidez. Nuestra gama de fondos y vehículos de inversión proporcionan a GEM y a sus socios exposición a: Recompras de gestión de tope entre pequeño y mediano, inversiones privadas en valores públicos (PIPEs) e inversiones de riesgo selectas. Los fondos de GEM incluyen: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India y VC Bank/GEM Mena Fund*.

(*GEM salió de sus participaciones LP y GP en el primer trimestre de 2010.)

Si desea más información contacte con:

MARTI HOTELS and MARINAS http://www.marti.com.tr

GEM: Aude Planche Partner 28 Cours Albert 1er, 75008 París Teléfono: +33-1-53-53-20-10 E-mail: aplanche@gemgroup.ch

