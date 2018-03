330 43

COMUNICADO: Los consejos de asesoramiento científico y matemático de EP Solutions respaldan la estrategia de la compañía

El doctor Joaquín Azpilicueta, doctor y consejero delegado de EP Solutions, ha informado acerca de los resultados de las reuniones realizadas con el consejo de administración científica y consejo de asesoramiento matemático celebrados en febrero y marzo de 2018, respectivamente.

El Scientific Advisory Board, con miembros que ocupan posiciones destacadas dentro de la comunidad de electrofisiología cardíaca como el profesor y doctor Claudio Tondo, el profesor y doctor Dipen Shah y el profesor y doctor Ulrich Schotten, el profesor Karl-Heinz Kuck y el profesor Erik Wissner, entre otros, se reunieron en Praga, habiendo respaldado la orientación estratégica de la compañía y sus planes de desarrollo científicos y tecnológicos. Los esfuerzos de desarrollo científicos de EP Solutions se centran en el despliegue de valor para el tratamiento de 3 condiciones cardíacas clave: Arritmias atriales y ventriculares y terapia de resincronización cardíaca.

El profesor Erik Wissner, como primer autor, recientemente ha publicado, junto a los miembros de EP Solutions, el artículo titulado "Noninvasive Phase Mapping of AtrialFlutter in Humans - Comparison with Invasive Mapping" en el EUROPEAN JOURNAL OF ARRHYTHMIA & ELECTROPHYSIOLOGY, concluyendo que "El mapeo de fase no invasiva puede delinear con precisión la conducta de activación de las ondulaciones atriales dependientes del istmo cavo-tricúspide, pudiendo ser útil en otros tipos de taquicardias macro-reentrantes". (haga click aquí si desea leer el artículo [http://www.touchcardio.com/articles/noninvasive-phase-mapping-atrial-flutter-humans-comparison-invasive-mapping ] )

El recientemente creado Mathematics Advisory Board, formado por el profesor Olaf Doessel, el profesor Alfio Quarteroni y el profesor Diego Liberati, se reunieron en el KIT de Karlsruhe por primera vez para revisar el desarrollo continuado de algoritmo que se mantiene mejorando las modalidades de mapeo cardíacas y la precisión del producto de EP Solutions. El consejo de administración confirmó la fundación sólida de algoritmo y matemática de EP Solutions, identificando e iniciando la planificación de desarrollo futura y estableciendo las bases para la cooperación entre EP Solutions y 3 prestigiosas instituciones académicas representadas por: el Karlsruhe Institute of Technology de Alemania, el EPFL de Suiza y el Politecnico di Milano en Italia.

EP Solutions SA es una compañía de Suiza con sede en Yverdon-les-Bains que produce imágenes endo y de epicardio electrocardiográficas no invasivas compatibles con CT-Scan y MRI para el apoyo de decisiones y mejora del flujo de trabajo en la diagnosis y tratamiento de arritmias cardiacas.

http://www.ep-solutions.ch

