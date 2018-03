330 43

COMUNICADO: La inteligencia artificial y blockchain buscan convertir a 1.000 millones de personas en empresarios para el año 2040 (1

LUGANO, Suiza, March 29, 2018 /PRNewswire/ --

ORS GROUP tiene el objetivo [https://www.youtube.com/watch?v=qR1YSe96bZc ] de otorgar poder a los empresarios con su nuevo alfabeto digital: ABC - Inteligencia artificial, blockchain y cripto divisa

La tecnología blockchain sigue siendo una de las tecnologías emergentes más emocionantes de mundo actual. Las personas, corporaciones e incluso los gobiernos están desarrollando medios para utilizar esta herramienta revolucionaria en el avance de sus procesos. Son muchos los expertos que han indicado que blockchain tiene la clave para actualizar varios descubrimientos tecnológicos importantes. Dentro de esta neblina de emoción y optimismos, el núcleo del discurso entorno a blockchain tiende a ser el centro de las fortalezas y debilidades de la tecnología.

Una cifra clave dentro de la comunidad blockchain y de la cripto-divisa es Fabio Zoffi [https://de.linkedin.com/in/fabio-zoffi-127b743 ], director general y presidente ejecutivo de ORS GROUP [https://www.youtube.com/watch?v=5yAttISt4Jg ]. Aquí es como comienza su viaje a las orillas del blockchain.

A principios de año, Zoffi escribió: "Mi viaje hacia las orillas de blockchain se ha revelado así mismo como una composición musical de lo que lleva tiempo infiriendo y actuando parcialmente en los últimos años - la auténtica naturaleza del capitalismo y del dinero, cómo convertir las tecnologías en un negocio de éxito, el avance de los descubrimientos científicos en la robótica y la A.I., y sus consecuencias para la sociedad".

Siendo un empresario en serie, se embarcó en su viaje hace cinco años, cuando conoció a su amigo y socio de negocios, Pierluigi Riva. Riva es el fundador y mente maestro de productos de ORS GROUP, proveedor mundial de algoritmos y soluciones de software para la optimización de las cadenas de valores. El científico crecido en Piedmont y formado en Londres lleva haciendo funcionar la compañía desde hace 15 años llegados a este punto.

En primera línea hasta marzo de este año: la compañía de rápido crecimiento cuenta con presencia en Italia, Alemania, Suiza y Estados Unidos, por nombrar algunos países, y ha anunciado su expansión dentro del espacio Blockchain. Combina el poder de la A.I. con la tecnología blockchain, gracias a los 'Hypersmart Contracts' de nueva creación y a que el grupo busca otorgar poder a 1.000 millones [https://www.youtube.com/watch?v=l2agp5NoP7E ] de pequeños empresarios para el año 2040.

Observando el impacto de la automatización durante el transcurso de sus 20 años de historia, el grupo se ha convertido en consciente desde el punto de vista agudo en el que unas pocas corporaciones gigantes y personas ricas pueden controlar las plantas robóticas y los activos mundiales. Su misión es la de evitar este escenario al liberar sus algoritmos y tecnología a las masas. Cualquier persona de talento podrá convertirse en consecuencia en un empresario con una ventaja competitiva duradera en su campo.

La firma de alta tecnología internacional cuenta con un equipo destacado de científicos [https://www.youtube.com/watch?v=3nAl3egYfOg ] y desarrolladores TI, incluyendo a matemáticos, econometristas y economistas. Entre los clientes estacan las empresas dentro de Fortune 2000 y abarcan industrias que incluyen la veta al por menor, energía, finanzas y fabricación. Las soluciones de software de ORS GROUP sirven para ahorrar a sus clientes más de 1.000 millones de dólares al año.

ORS GROUP ha reconocido que blockchain se puede utilizar para recolectar y compartir información con facilidad entre las organizaciones descentralizadas e independientes y que los contratos inteligentes de Ethereum son extremadamente útiles para ejecutar pagos instantáneos sin intermediarios financieros. Como resultado, han formulado un nuevo "alfabeto digital" que se conecta a la A.I., blockchain y cripto-divisa, gracias a sus 'Hypersmart Contracts' [https://www.youtube.com/watch?v=s2yCOKVH2TE ] de nueva creación.

Los Hypersmart Contracts actúan como conectores inteligentes, activando los algoritmos A.I. para resolver los problemas complejos de eficacia y optimización por medio del uso de los datos almacenados en la cadena. Han logrado además liberar los pagos de cripto-divisa de forma instantánea. De forma conjunta, estas tecnologías pueden llevar a importantes mejoras en las cadenas de valores mundiales, de las que incluso se pueden beneficiar los pequeños agricultores.

Por ejemplo, los algoritmos se pueden utilizar para predecir el rendimiento de las cosechas y la optimización del precio dinámico al tiempo que blockchain se puede utilizar para proporcionar transparencia entorno a toda la cadena de alimentos, y la cripto-divisa se utiliza para recibir pagos inmediatos. Como resultado final, los pequeños agricultores pueden recuperar los poderes de negociación contra los distribuidores y competir a nivel mundial. Vea cómo el doctor Zoffi explica cómo los contratos de tipo hypersmart pueden otorgar poder a los empresarios a nivel mundial: Video [https://www.youtube.com/watch?v=mwXvuZpRMo4 ].

El grupo y Eidoo [https://eidoo.io ], una aplicación que ayuda a que la cripto-divisa sea la cultura dominante con una cartera de múltiples divisas, ha cerrado un acuerdo de ventas para integrar al ORS Crypto Robo Advisor [https://www.youtube.com/watch?v=I39FqjALsPA ] "Hypersmart Contract" con la cartera Eidoo. Los usuarios de Eidoo podrán utilizar los algoritmos A.I. en los activos comerciales y de cripto-inversión con la base de sus propias preferencias y perfiles de riesgo.

Con más de 200.000 descargas en todo el mundo, Eidoo se va a convertir en un líder que ofrece funcionalidades avanzadas relacionadas con blockchain.

ORS GROUP hace que estas soluciones y algoritmos estén disponibles para la comunidad a gran escala - proporcionando los bloques de construcción de la tecnología ABC: Inteligencia artificial, blockchain y cripto-divisa para los empresarios.

El doctor Zoffi ha mencionado anteriormente que no es un secreto que la automatización y AI vayan a cambiar el mundo de forma muy rápida. Fabio quiere que ORS GROUP ayude a asegurar un futuro brillante para nuestros niños [https://www.youtube.com/watch?v=5O3NiXdCzDs ], no solo una distopía. El grupo busca construir un futuro que sea más creativo, empresarial e igual. Ha aumentado las preocupaciones porque no todo el mundo cuenta con las habilidades o conocimientos para poner en marcha y hacer crecer un negocio que sea competitivo a nivel mundial; pero gracias al nuevo alfabeto digital de ORS ahora está correctamente equipado.

"Cuando aprendí acerca de la tecnología blockchain, todo se unió en mi mente y decidimos entrar en el mundo cripto para otorgar poder a una comunidad de desarrolladores y empresarios de todo el mundo" - explicó Fabio Zoffi.

¿ Qué es lo que diferencia a ORS y hace que esta historia sea única? Vamos a darte un ejemplo: Para una compañía de fabricación mundial y venta al por menor que cuenta con más de 10.000 millones de dólares en ventas, nuestro software basado en A.I. decide en tiempo real la distribución anual de 20.000 millones de artículos para cerca de 300.000 clientes de una red de 200 centros de distribución y almacenaje. Y en la toma de estas decisiones ("¿ quién deberá recibir qué, cuándo y cómo?"), los algoritmos optimizan toda la cadena de suministros e incluso envían ordenes para los sistemas, aplicaciones y productos en ejecución. Los resultados destacados son una reducción de un 50% en el inventario y de 200 millones de dólares en ahorros cada año. Vea cómo aquí: Video [https://www.youtube.com/watch?v=H4dEFA1CS_s ].

