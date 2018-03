330 43

COMUNICADO: Sugal & Damani y The Stars Group anuncian el lanzamiento en abril de Pokerstars.IN

KOLKATA, India y TORONTO, March 28, 2018 /PRNewswire/ --

Sugal & Damani Group y The Stars Group Inc. han anunciado hoy que PokerStars.IN estará disponible para los clientes en una mayoría de estados indios a partir del 17 de abril.

Sachiko Gaming Pvt Ltd, una compañía de Sugal & Damani Group que se centra en los juegos de habilidad, operará PokerStars.IN con The Stars Group autorizando su marca y ofreciendo determinados servicios de soporte.

PokerStars.IN estará disponible en sobremesa y móvil para una mayoría de la población india adulta y ofrecerá póquer online a los jugadores en rupias indias en una serie de formatos de juegos de habilidad, incluyendo las variantes No-Limit Hold'em y Omaha. PokerStars.IN también alojará versiones localizadas de series y eventos de marca, como Sunday Million y World Championship of Online Poker (WCOOP).

"La popularidad del póquer en la India está creciendo y estamos encantados de construir el mercado con el apoyo del líder global en el póquer online", dijo Kamlesh Vijay, consejero delegado de Sugal & Damani Group.

"Pokerstars ha ayudado a hacer del póquer uno de los juegos basados en habilidad más populares del mundo y esperamos que Sachiko Gaming introduzca la marca en el mercado indio", dijo Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group.

PokerStars.IN ofrecerá juego responsable, protección del jugador y mecanismos de detección de fraude para ayudar a asegurar la integridad de los juegos y la seguridad de los jugadores. En línea con las regulaciones locales, los jugadores que residan en estados indios que no permitan la participación en juegos de habilidad con dinero real serán excluidos del juego.

Acerca de Sugal & Damani Group

Sachiko Gaming Pvt Ltd es uno de los proveedores de juegos de habilidad online que operará la sala y sitio web de póquer online PokerStars.IN y forma parte de Sugal & Damani Group. Sugal & Damani Group es una empresa líder dedicada principalmente a la lotería y el juego y es el mayor operador de lotería del gobierno estatal en la India. Es también uno de los principales jugadores que opera otro juego de destrezas, rummy, bajo el nombre de marca khelplayrummy.com. Además de las loterías y el juego, Sugal & Damani Group tiene también intereses en tecnología de la información, comercio electrónico, servicios de pago y bienes inmuebles.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios basados en tecnología en las industrias de los juegos de azar y el entretenimiento interactivo a nivel mundial. A través de su división de juegos de azar Stars Interactive Group, The Stars Group es el propietario directo o indirecto de negocios y marcas de consumo relacionadas, entre ellos PokerStars and Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y y la gira de póker en vivo PokerStars MEGASTACK y sus eventos de marca. Conjuntamente, estas marcas tienen millones de clientes inscritos a nivel mundial y colectivamente forman el mayor negocio de póquer del mundo, que comprende juegos y torneos de póquer online, concursos de póquer en vivo patrocinados, acuerdos de comercialización de marca para salas de póquer en populares casinos de las principales ciudades del mundo, y programación y contenido de póquer creados para el público televisivo y público online. The Stars Group, a través de algunas de estas marcas, también ofrece productos de juego que no son de póquer, como casinos y apuestas deportivas. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, tiene la licencia o autorización para ofrecer -u ofrecer bajo las licencias o autorizaciones de terceros- sus productos y servicios en varias jurisdicciones alrededor del mundo, incluso en Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otros lugares. En particular, PokerStars es la marca de juegos al azar online con más licencias en todo el mundo, ya que cuenta con licencias o autorizaciones operativas relacionadas en 17 jurisdicciones.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información según la definición de las leyes aplicables al mercado de valores. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, aunque no siempre, mediante el uso de palabras tales como "prever", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede", "será", "pretender", "podría"," "haría", "debería", "cree", y referencias similares a períodos futuros o los términos negativos de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración de la empresa y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. No se puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no se debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y los estados financieros anuales e interinos, así como la discusión y el análisis de la gerencia para obtener más información sobre los factores, las suposiciones y los riesgos que pueden aplicarse a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a las previsiones contempladas a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras cuestiones, excepto según lo exijan las leyes aplicables.

