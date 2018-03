330 43

COMUNICADO: Las nuevas soluciones Amulet Hotkey CoreStation simplifican la migración de Windows

March 28, 2018

-- Las nuevas soluciones Amulet Hotkey CoreStation simplifican la migración de Windows y mejoran el desempeño informático

Llevarán las NVIDIA Data Center GPUs avanzadas a los servidores blade de Dell

PowerEdge FX

NOVEDADES

- Arquitectura única: combina procesadores escalables de Intel(R) Xeon(R) y GPUs de centro de datos de NVIDIA(R) Tesla(R) con la eficiencia de blades, y los beneficios de costes de sistemas basados en rack, para gestionar las cargas de trabajo actuales. - Densidad líder en el mercado: impulsa la eficiencia y el rendimiento con hasta 128 escritorios virtuales acelerados de GPU en cuatro servidores de doble conectador en solo 2U de espacio de rack. - Rendimiento avanzado: para gestionar gráficos y computación acelerada de GPU para estación de trabajo virtual, computación de alto rendimiento, análisis de big data, aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo.

Amulet Hotkey Inc., líder en diseño, fabricación e integración de sistemas para soluciones de estación de trabajo físicas y virtuales remotas, ha anunciado hoy una incorporación significativa a la familia de blade de CoreStation basada en la arquitectura Dell EMC PowerEdge FX.

Por primera vez, las GPU de centro de datos NVIDIA Tesla avanzadas pueden utilizarse en la arquitectura Dell EMC PowerEdge FX líder en la industria. El servidor blade acelerado de Amulet Hotkey CoreStation VFC640 GPU utiliza un módulo de expansión PCIe único y tarjeta GPU desarrollada en colaboración con los equipos de ingeniería de producto Dell EMC y NVIDIA. Dos módulos Amulet Hotkey DXF-EXP-V respaldan hasta ocho GPU de NVIDIA Tesla P6 en el chasis de servidor FX2, al tiempo que mantienen las ventajas de los blades FC640 y la arquitectura FX2. El resultado es una plataforma potente y ágil que puede gestionar un amplio rango de cargas de trabajo.

"El Amulet Hotkey CoreStation VFC640 se expande en la cartera de estación de trabajo de blade líder del mercado diseñada para cubrir las necesidades de gráficos y rendimiento computacional de los profesionales mientras impulsan las transformaciones TI de los clientes", dijo Andrew Jackson, director general de Amulet Hotkey Inc. "Nuestra solución única permite hasta ocho GPU avanzadas, con hasta cuatro servidores de dos conectores en un chasis PowerEdge FX2s. Ofrecer esta capacidad en un factor de forma rackmount 2U estándar de la industria demuestra nuestro compromiso para utilizar diseño innovador y fabricación para cubrir las necesidades TI empresariales para una arquitectura de computación realmente flexible y escalable".

"Las GPU de centro de datos NVIDIA Tesla y el software GPU virtual NVIDIA aumentan drásticamente el rendimiento gráfico y computacional de los servidores blade para gestionar flujos de trabajo en evolución con IA, fotorrealismo y movilidad ilimitada", dijo Bob Pette, vicepresidente de visualización profesional, NVIDIA. "Los clientes que trabajan con grandes conjuntos de datos, modelos complejos o aplicaciones de productividad de gráficos intensivos encontrados en Windows 10 pueden aprovechar las ventajas de blades de alta densidad que integran multiples GPU de Tesla, software de virtualización NVIDA, Dell EMC OEM Solutions y tecnología Amulet Hotkey".

"Con la creciente adopción de Artificial Intelligence y Machine Learning, los clientes están buscando soluciones computacionales mejoradas que optimicen estas cargas de trabajo", dijo Ron Pugh, vicepresidente y director general para América de Dell EMC OEM Solutions. "Estamos encantados de trabajar con Amulet Hotkey para desarrollar soluciones que cambien el panorama para nuestros clientes y aceleren la transformación TI".

Características y ventajas de CoreStation VFC640:

- Para Virtual Blade Workstations [https://www.amulethotkey.com/products/virtual-workstations/virtual-blade-workstation ] - Para Windows 10 Virtual Desktops [https://www.amulethotkey.com/products/virtual-desktop/windows-10-vdi-server ]

Disponibilidad

La CoreStation VFC640 estará disponible en mayo de 2018. Haga clic aquí [https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001DohFpr_B86zhNHzH3iXoScFLTKSKEKNwFwF_jwQ5Yqr5--mDoG57EzP6zDE31OJmtnrCz1JDORDT4L-PnxxUnFTF6ePeYuIJcx0RHewm57k%3D ] para enviar una petición para participar en el CoreStation VFC640 Early Access Program. Para más información, visite http://www.amulethotkey.com [https://www.amulethotkey.com ].

Acerca de Amulet Hotkey [https://www.amulethotkey.com/about-us ]

Copyright (c) 2018 Amulet Hotkey Ltd. o sus filiales. Amulet Hotkey y CoreStation son marcas comerciales de Amulet Hotkey Ltd., y están registradas en el Reino Unido, Estados Unidos y/u otros países. El resto de marcas comerciales o registradas mencionadas en este comunicado son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

Contactos de Amulet Hotkey: Editorial europea: Tony Hilliard, Tel: +44-20-7960-2400, tony.hilliard@amulethotkey.com Editorial estadounidense: Stu Robinson Tel: +1-212-269-9300 stu.robinson@amulethotkey.com

