330 43

COMUNICADO: TRA 2018: La conferencia de investigación de transporte más grande de Europa se celebra del 16 al 19 de abril en Viena

VIENA, March 27, 2018 /PRNewswire/ --

Registro online con descuento para TRA 2018 ampliado hasta el 8 de abril

TRA 2018 (Transport Research Arena) es la mayor conferencia de investigación de transporte de Europa, que se celebra del 16 al 19 de abril en Viena. Se reunirán en torno a 3.000 expertos de todo el mundo para debatir sobre los últimos desarrollos en las áreas del tráfico, transporte y movilidad. El objetivo estará puesto en la digitalización y descarbonización del sector del transporte. Se cubrirán las principales áreas técnicas, como el medioambiente y la eficacia energética, ferroviaria y de barcos, sistemas de propulsión alternativos, movilidad urbana inteligente y logística, movilidad de las personas (sistemas y servicios). El transporte y logística de envíos, infraestructura de transporte, redes y movilidad automatizada, tecnologías digitales, sistemas de transporte seguros y resistentes y la dimensión humana en el transporte, socio-económica, innovación y política aparecerán numerosas veces en la agenda.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658887/TRA_2018_Logo.jpg )

TRA es una plataforma para representantes de la política, investigación, industria y administración, y hace frente a todos los modos de transporte y su infraestructura. La fecha límite para el registro online rebajado ya se ha ampliado hasta el 8 de abril. Los detalles acerca del registro y del programa exacto están disponibles a través de la página web: https://www.traconference.eu/programme/programme-overview. [https://www.traconference.eu/programme/programme-overview.%20 ]

Por supuesto, las 100 sesiones de TRA2018 cubrirán además temas actuales como la conducción automatizada, las innovaciones de barcos y aviones con emisiones cero, además de los intercambios de tipo intermodales. El contenido de TRA trata acerca de las 'grandes tendencias' reales dedicadas a la movilidad. El lema de TRA 2018 es: 'Una era digital para el transporte - soluciones para la sociedad, economía y medioambiente'. En total, están planeadas más de 600 lecturas y presentaciones poster. Se ofrecerán varias áreas de muestra en más de 7.000 metros cuadrados, las áreas de interacción se están creando también para los visitantes por primera vez con la "Interactive Zone", que invita a los visitantes a experimentar de forma activa los últimos resultados de investigación y sus desarrollos.

Acerca de TRA 2018

TRA 2018 está patrocinada de forma conjunta por medio del Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology junto al AIT Austrian Institute of Technology and AustriaTech, que dispone del apoyo de la Comisión Europea y de las European Technology Platforms ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council), ERRAC (European Rail Research Advisory Council), WATERBORNE y también de CEDR (Conference of European Directors of Roads), ETRA (European Transport Research Alliance), ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration), ECTP (European Construction Technology Platform) y ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe). Este evento destacado se llevará a cabo del 16 al 19 de abril de 2018 en Viena, Reed exhibitions Messe Wien, Messeplatz 1.

http://www.austriatech.at

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/658887/TRA_2018_Logo.jpg

CONTACTO: Si desea realizar alguna consulta: Katharina Schüller, MA,AustriaTech - Responsable de comunicaciones y asuntos públicos,Raimundgasse 1/6, A-1020 Viena, Teléfono: +43-126-33-444-48, Móvil:+43-676-614-00-29, Katharina.Schueller@austriatech.at

PUBLICIDAD