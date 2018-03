330 43

COMUNICADO: Giorgio Armani entra en el noveno año de su programa Acqua for Life (1)

Acqua for Life es un programa de desarrollo enfocado al acceso universal de agua potable en regiones con escasez de agua con:

- un enfoque integral comprometido con los problemas de agua potable, higiene y saneamiento - un compromiso continuo desde 2010, proclamando el derecho al agua y al saneamiento, reconocido ese mismo año por las Naciones Unidas como un derecho humano - actividades llevadas a cabo en las comunidades más necesitadas en colaboración con Unicef USA, Green Cross International y desde 2018, WaterAid

Por noveno año consecutivo, Acqua for Life continúa con su programa de desarrollo global. Desde 2010, Acqua for Life ha invertido más de 5,5 millones de euros en proyectos en todo el mundo. Hasta la fecha, esto ha servido para llevar 880 millones de litros de agua a 130.000 personas de 146 comunidades repartidas por tres continentes*. Para poder llegar a un mayor número de beneficiarios, a partir de 2018 Acqua for Life se asociará con WaterAid, una ONG con sede en el Reino Unido, así como con los socios anteriores Unicef USA y Green Cross International.

"El problema medioambiental implica estrechamente a todos: debe abordarse de manera concreta. No podemos ignorar de ninguna manera que el futuro de las próximas generaciones depende de nuestras elecciones." Giorgio Armani

* Figuras de Green Cross International 2017 para el programa Acqua for Life

El programa: Acqua for Life

Acqua for Life es un programa integral que se centra en proporcionar acceso al agua potable, lo cual tiene un impacto socioeconómico positivo en la salud y subsistencia de las comunidades.

El programa Acqua for Life ayuda a instalar puntos de abastecimiento de agua, letrinas, así como sistemas para la recolección de agua de lluvia, así como su filtración y purificación en zonas donde se carece de agua, un elemento natural fundamental para la vida. El resultado es que las personas tienen acceso a agua para beber, preparar alimentos cada día, y lavar y mantener sus cultivos y su ganado. Los niños pueden asistir a la escuela más regularmente. Las mujeres tienen más tiempo para atender a sus hijos, dedicar tiempo a su alfabetización y ser productivas para su comunidad, en lugar de tener que buscar agua.

A través de Acqua for Life, las personas reclaman el derecho al agua potable y al saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas en 2010.

Barbara Palvin: what #WaterMeans (Qué significa Agua)

Barbara Palvin, imagen de la fragancia de Giorgio Armani, Acqua di Gioia, viajó a algunas comunidades de Sri Lanka con escasez de agua. Estaba visiblemente conmovida por la gente que conoció y por lo que aprendió sobre sus dificultades debido a la falta de acceso al agua potable. Comprobar el enorme impacto que tiene el acceso al agua potable, literalmente, en cada aspecto de la vida de estas personas, produjo en ella un sólido compromiso con el programa Acqua for Life.

Después de su visita, Barbara Palvin dijo: "Concretamente, las acciones de Acqua for Life permiten a los niños ser niños y les ayuda a que puedan asistir a la escuela. El acceso al agua potable se traduce en mejores condiciones de salud para toda la comunidad y una mejor subsistencia en general. Gracias al programa Acqua for Life, estas personas pueden realmente vivir sus vidas en lugar de pasar sus días tratando de obtener agua potable."

Después de su descubrimiento de lo que significa el agua (what #WaterMeans) en Sri Lanka, Barbara Palvin se ha comprometido a llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el problema de la escasez de agua, invitando a la gente a compartir en las redes sociales qué significa el agua (what #WaterMeans) en sus vidas diarias.

Acqua for Life con Unicef en los Estados Unidos

Por noveno año consecutivo, la campaña Acqua for Life de Giorgio Armani continúa ayudando a Unicef a proporcionar a los niños agua potable limpia y segura a través de la donación de 5 dólares por cada fragancia Acqua di Giò o Acqua di Gioia adquirida en los Estados Unidos durante el mes de marzo. Desde 2010, Giorgio Armani ha recaudado 4 millones de dólares para apoyar los Programas de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en inglés) de Unicef en Belice, Camerún, República Centroafricana, Nicaragua, Costa de Marfil, Guatemala, Haití, Mauritania, Togo y Vietnam. Para la campaña de marzo de 2018, los fondos recaudados apoyarán los programas WASH de Unicef en Haití.

Acqua for Life con Green Cross International

Green Cross International construye pozos, letrinas y lavabos para proporcionar medios de higiene y proteger el entorno inmediato de las comunidades más desfavorecidas. Además, Green Cross International realiza campañas de sensibilización sobre los problemas locales de agua e higiene, especialmente en las escuelas, con el objetivo de que los niños entiendan desde la edad más temprana la importancia de las acciones sencillas, como lavarse las manos con jabón, para evitar la propagación de gérmenes. Finalmente, la sostenibilidad del proyecto también incluye la formación de adultos en el uso y mantenimiento adecuado de la infraestructura.

Desde 2011, Green Cross International ha implantado proyectos para Acqua for Life en Ghana, Costa de Marfil, Senegal, China, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, México y Brasil. El objetivo para 2018 es Senegal, Sri Lanka y Bolivia.

Acqua for Life con el nuevo socio: WaterAid

Es un honor para Acqua for Life contar con una sociedad más para 2018 con la organización internacional sin ánimo de lucro WaterAid. WaterAid está trabajando para hacer que el agua potable, los sanitarios decentes y la buena higiene sean algo normal para todo el mundo, en cualquier lugar de una generación, y actualmente está trabajando a nivel mundial en 34 países para cambiar las vidas de las personas más pobres y marginadas.

La iniciativa Aqua for Life de Giorgio Armani ha seleccionado a WaterAid para que se una a los socios actuales, Unicef USA y Green Cross International, debido a su experiencia técnica en el sector del agua, saneamiento e higiene (WASH). Otros factores clave beneficiosos para la asociación son la presencia mundial de WaterAid, el enfoque colaborativo y el compromiso de encontrar soluciones sostenibles para la crisis del agua, saneamiento e higiene (WASH).

En 2018, la iniciativa Acqua for Life apoyará tres nuevos programas de WaterAid centrados en las escuelas y centros de atención sanitaria en Madagascar, Nepal y Papúa Nueva Guinea.

