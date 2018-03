330 43

COMUNICADO: El 63% de los futbolistas de Estados Unidos están a favor de los sistemas de retrocesiones de promociones

- El 63% de los futbolistas de Estados Unidos están a favor de los sistemas de retrocesiones de promociones según un estudio de ESPN

Una encuesta realizada por medio de ESPN, una de las principales redes de deportes del mundo, ha informado acerca de la solicitud de los actuales jugadores de fútbol americanos para introducir el sistema de promociones y relegaciones como en otros Campeonatos del Mundo. Actualmente, la MLS se gestiona por medio de la American Federation con la NBA, lo que equivale a decir varios equipos cerrados y modificables no solo con la base de los resultados deportivos. Desde hace algún tiempo, equipos como el Miami FC de Riccardo Silva o el New York Cosmos han solicitado que se cambien las normas, y ahora la mayoría de los jugadores de la liga los están apoyando. De hecho, el 63% de los entrevistados de entre 22 de 23 equipos están a favor de la introducción de un sistema de promociones y retrocesiones. Tan solo el 36% se han mostrado en contra de ello.

"Jugar contra un equipo que está luchando contra el destierro significa que ese partido tiene un significado. En la MLS, para los equipos que no llegan a los playoffs, algunos de los partidos de la final de la temporada no tienen sentido", destacó un jugador entrevistado de forma anónima por un encuestador de la ESPN. "Son también necesarios otros de cambios fundamentales: una segunda división que aún no se ha creado, y que podría hacer que las cosas fueran bastante más significativas, ya que siempre habría una motivación", añadió el jugador.

En la primera línea de la batalla con la American Football Federation está el empresario italiano Riccardo Silva, propietario con Paolo Maldini del Miami FC. En agosto, Silva interpuso una apelación con el Lausanne Sports Arbitration Court para ver sus motivos reconocidos. "Lo mío no es una guerra, sino una solicitud pacífica para que el Tas de Lausanne sepa si lo que se juega en Estados Unidos es fútbol u otra cosa diferente", indicó Silva a la Gazzetta dello Sport. "Quiero saber el motivo por el que todos los campeonatos del mundo están regulados por promociones y relegaciones, ya que este es el único país que no cumple con el principio de estatutos de la FIFA, por lo que en resumen, exijo claridad", añadió el propietario del Miami FC.

