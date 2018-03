330 43

COMUNICADO: Pythagoras Medical recibe la Marca CE para el sistema ConfidenHT(TM)

HERTSLIYA, Israel, March 27, 2018 /PRNewswire/ --

La tecnología única de mapeo de nervio para procedimientos de denervación renal (RDN) proporciona un tratamiento más eficaz para hipertensión resistente

Pythagoras Medical, una compañía de dispositivos médicos revolucionarios creada por Rainbow Medical, grupo de inversión de dispositivos médicos destacado de Israel, anunció hoy que su sistema ConfidenHT(TM) ha recibido la Marca CE europea. ConfidenHT(TM) es un nuevo sistema para pacientes con hipertensión resistente, que mejora la eficacia de los procedimientos de denervación real (RDN). ConfidenHT(TM) proporciona dirección en tiempo real para los médicos por medio de la identificación de los "puntos calientes" de ablación, la eficacia de verificación de ablación y la identificación de los pacientes no respondientes.

Cerca del 31% de los adultos de todo el mundo padecen hipertensión. La hipertensión resistente, que se estima se da entre el 9% y el 18% de los pacientes hipertensos, aumenta de forma considerable el riesgo de ataque al corazón, derrame y enfermedad renal. Uno de los mecanismos que controla la presión arterial es una señal neurológica enviada desde los riñones hasta el cerebro. Eliminando este enlace neurológico por medio de la ablación o "denervación" del nervio a través de un procedimiento RDN puede restaurar la presión arterial normal en numerosos pacientes. Estudios recientes RDN demuestran que hasta el 40% de los pacientes tratados con estos procedimientos no han mostrado signos de mejora debido a una destinación nerviosa inadecuada. Esto se produce debido a la naturaleza vinculante de las actuales tecnologías RDN, que no proporcionan retroalimentación a los médicos. ConfidenHT(TM) es único en su capacidad para identificar los puntos calientes de denervación y para verificar la eficacia del procedimiento. Esto se logra por medio del catéter de mapeo que estimula las áreas diferentes de la arteria renal y un algoritmo que utiliza la respuesta psicológica de esta estimulación para crear un mapa de puntos calientes para ablación. Esta tecnología reduce además el factor de riesgo asociado a la ablación no necesaria, una parte inherente de la aproximación "ciega" de las actuales tecnologías de ablación.

Según el profesor Konstantinos Tsioufis, investigador principal y director general de ESH: "Este proyecto de estimulación de las fibras renales es, sin lugar a dudas, un paso muy prometedor en nuestro objetivo para localizar los "sweet-spots" en donde los procedimientos de ablación renal conseguirán los mejores resultados. Nuestra experiencia preliminar parece acercarnos al objetivo de 'revelar' el procedimiento de denervación renal".

El catéter ConfidenHT(TM) es un catéter de múltiples electrodos de tipo over-the-wire compatible con el catéter de guía 8F y un cable guía de tipo 0,014". La consola de mapeo ConfidenHT(TM)' dispone de capacidades de estimulación de múltiples canales, y su algoritmo propio utiliza un análisis de marcados psicológico de múltiples factores. Además, la consola proporciona visualización de los resultados de mapeo de la arteria y localizaciones de puntos calientes en un monitor táctil de 15".

"La aprobación de la Marca CE europea proporciona una validación destacada de la tecnología ConfidenHT(TM) y su aproximación única para mejorar la eficacia de los procedimientos RDN y el tratamiento de la hipertensión", explicó Efi Cohen Arazi, consejero delegado del grupo Rainbow Medical. "Rainbow Medical seguirla centrándose en la invención y desarrollo de las soluciones que cambian el juego de cara a cumplir con las necesidades médicas".

Acerca de Pythagoras Medical

Pythagoras Medical se fundó en el año 2014 por medio de Rainbow Medical, el principal grupo de inversión y de innovación de dispositivos médicos de Israel. La compañía ha desarrollado una plataforma para mapeo de nervios intra-arterial utilizando una aproximación de estimulación eléctrica que se puede integrar con varios procedimientos para múltiples indicaciones. Pythagoras Medical emplea a ingenieros y científicos de múltiples disciplinas, estando dirigida por medio de Yehuda Zadok, que cuenta con varios años de experiencia administrativa en el desarrollo de dispositivos médicos.

Acerca de Rainbow Medical

Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) es una compañía privada de inversión operativa que clasifica y hace crecer a las compañías que empiezan desarrollando dispositivos médicos revolucionarios inventados por Yossi Gross en una gama diversa de campos médicos. Al hacer frente a necesidades de mercado destacadas no cumplidas, Rainbow Medical busca mejorar las vidas y generar retornos excepcionales para sus accionistas.

Si desea más información contacte con: Yehuda Zadok Consejero delegado de Pythagoras Medical Ltd yehuda@pythagorasmedical.com

CONTACTO: +972-9-9531111

