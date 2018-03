COMUNICADO: Se publica en español la 6ª edición de los Estándares de acreditación para hospitales de Joint Commission International

330 43

- La 6ª edición de los Estándares de acreditación para hospitales de Joint Commission International está disponible en español

España da la bienvenida a esta valiosa herramienta de calidad

OAK BROOK, Illinois, 26 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Joint Commission International [https://www.jointcommissioninternational.org/?ref=JCIPR/#https://www.jointcommissioninternational.org/?ref=JCIPR/] (JCI) ha publicado la 6ª edición de sus Estándares de acreditación para hospitales [https://www.jointcommissioninternational.org/jci-accreditation-standards-for-hospitals-6th-edition/?ref=JCIPR/#https://www.jointcommissioninternational.org/jci-accreditation-standards-for-hospitals-6th-edition/?ref=JCIPR/] en español para hospitales y centros médicos académicos. Esta actualización trienal de los estándares mundiales de tratamiento de calidad y seguridad de los pacientes ya está disponible como publicación electrónica en ocho idiomas. En España, 27 organizaciones de primera línea están acreditadas por JCI y han recibido el prestigioso Gold Seal of Approval(®). Más de 950 organizaciones sanitarias de 68 países han conseguido la acreditación de JCI y muchos más se están preparando a tal efecto con el uso del riguroso nuevo manual.

"Los profesionales sanitarios de todo el mundo comparten un objetivo: tratar a todos los pacientes con seguridad y calidad en todo momento. La implantación de procesos demostrados y coherentes es vital para alcanzar este objetivo. Los estándares de JCI definen estos objetivos, sus expectativas, estructuras y funciones", afirmó la Sra. Paula Wilson, presidenta y consejera delegada.

La 6ª edición de los estándares consta de dos secciones principales: tratamiento centrado en el paciente y gestión de organizaciones sanitarias. Se aplicarán otros criterios a los hospitales que cumplan los requisitos de aptitud para la acreditación de centros médicos académicos. Estas organizaciones deberán cumplir con los estándares que rigen la investigación con sujetos humanos y la formación profesional médica.

"Los estándares de acreditación de Joint Commission International para hospitales son la base para la acreditación de hospitales y centros médicos académicos en todo el mundo. Los estándares reflejan los cambios dinámicos que tienen lugar en el entorno sanitario y reafirman la misión de JCI a la hora de mejorar la seguridad y la calidad del tratamiento a los pacientes en todo el mundo", afirmó la Sra. Claudia Jorgenson, directora de Desarrollo de Estándares, Interpretación y Operaciones Clínicas.

Ahora también otra publicación complementaria al manual para hospitales en español, la 6ª edición de la Guía de encuestas para hospitales [https://www.jointcommissioninternational.org/jci-accreditation-hospital-survey-process-guide-6th-edition/?ref=JCIPR/#https://www.jointcommissioninternational.org/jci-accreditation-hospital-survey-process-guide-6th-edition/?ref=JCIPR/]. Ambas publicaciones están disponibles con un descuento si se adquieren juntas [https://www.jointcommissioninternational.org/jci-hospital-6th-edition-package-spanish-version/?ref=JCIPR/#https://www.jointcommissioninternational.org/jci-hospital-6th-edition-package-spanish-version/?ref=JCIPR/].

Joint Commission International [http://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se fundó en 1994 como división de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), filial sin ánimo de lucro con control total de The Joint Commission. Por medio de la acreditación y certificación internacionales, asesoramiento, publicaciones y programas de formación, JCI difunde la misión de The Joint Commission a todo el mundo ayudando a mejorar la calidad del tratamiento al paciente. JCI trabaja con organizaciones sanitarias internacionales, agencias sanitarias públicas, ministerios de sanidad y otros órganos en más de 100 países. Si desea consultar más información, visite www.jointcommissioninternational.org [http://www.jointcommissioninternational.org/].

