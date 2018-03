330 43

COMUNICADO: FintruX Network consigue con éxito 25 millones de dólares en su venta de token

SINGAPUR, March 26, 2018 /PRNewswire/ --

- FintruX Network consigue con éxito 25 millones de dólares en su venta de token y se embarca en la construcción de un ecosistema de préstamo P2P para dar servicio a los que tienen un pobre servicio

FintruX Network, el ecosistema de préstamo global P2P, anunció que ha conseguido con éxito 25 millones de dólares en su venta de token.

FintruX Network, el ecosistema de préstamo global P2P, ha conseguido con éxito más de 22.000 ETH de los contribuyentes de todo el mundo por medio de su venta de token. Los beneficios de la venta se utilizarán para la construcción de una plataforma basada en Ethereum que fundamentalmente mejorará la experiencia de préstamo P2P para pequeños negocios y empresas que comienzan.

"Nos honra ver que son miles de personas de 100 países diferentes las que comparten nuestra visión de dar servicio a los que presentan un pobre servicio y que nos han ayudado a conseguir un total de 25 millones de dólares que nos van a permitir conseguir que nuestro ecosistema de préstamo global P2P sea una realidad", destacó el fundador y consejero delegado de FintruX Network, Nelson Lin.

FintruX Network otorga poder a los pequeños negocios, sobre todo las empresas que empiezan de todo el mundo, de cara a acceder a la financiación que necesitan en tan solo unos minutos procedentes de los prestamistas institucionales de prestigio e inversores acreditados con unas tarifas razonables. La ausencia de flujo de caja supone un problema importante que se sigue dando en los pequeños negocios y empresas que empiezan de todo el mundo. Las opciones de financiación tradicionales puede que no sean accesibles o que dispongan de créditos opresivos que restrinjan más la liquidez en lugar de proporcionar el alivio buscado.

La plataforma permite una financiación no asegurada de coste contenido por medio de la aplicación de niveles de cascada en la aseguración para cubrir las pérdidas potenciales. Esto se ve mejorado por medio de los mecanismos de puntuación innovadores complementados por medio del aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, que maximizan el éxito del préstamo seguro para los prestamistas que no se ha visto e la financiación tradicional.

Finalmente, FintruX Network hace que todas estas herramientas sean sencillas de utilizar. Además del emparejamiento instantáneo, esta plataforma simplifica la creación de contratos y su gestión al proporcionar una interfaz que incluso los no programadores pueden comprender. Se genera un contrato único inteligente, desplegándose por medio de FintruX Network para cada préstamo aprobado en tiempo real, que proporciona unos registros resistentes no ambiguos, inmutables y resistentes a la censura donde no es necesario el arbitraje.

FintruX Network probará los préstamos en directo selectivos en su lanzamiento alfa que dará comienzo en el segundo trimestre de 2018, dando la bienvenida a prestamistas adicionales que deseen participar en las pruebas alfa y beta de la plataforma.

Si desea más información acerca de FintruX Network, visite la página web http://www.fintrux.com o contacte con el equipo directamente en telegram a través de https://t.me/FintruX.

Acerca de FintruX Network

FintruX Pte Ltd es una empresa de nueva creación blockchain de Singapur que cuenta con el respaldo de los expertos tecnológicos Robocoder Corporation y que presenta como finalidad la construcción de una autopista de préstamo global P2P en blockchain. La compañía busca además conseguir préstamos sin asegurar que sean altamente seguros, y su ecosistema facilita el préstamo en el lugar de mercado con una auténtica red de igual a igual para facilitar los temas de flujo de cada de los pequeños negocios y empresas que empiezan. Los numerosos socios de ecosistema líderes de la industria FintruX son en la actualidad Bancor, Bloom, Cynopsis Solutions, Datawallet, Hive, Persona, traceto.io y Trust Wallet.

El fundador Nelson Lin ha sido un innovador toda su vida desde el comienzo de su carrera como analista de sistemas en J.P. Morgan en 1986. Lin inventó las llamadas asincrónicas en programación, desplegando la primera adjudicación de crédito online en Canadá. Además inventó la plataforma de desarrollo de bajo código denominada Rintagi. En 2017, Open Sourced Rintagi se convirtió en un proyecto colaborador mundial. Esto se ha utilizado también en la base del conocimiento y de la tecnología de FintruX.

Además de su fundador, el equipo completo presenta una amplia experiencia dando servicio a la industria financiera en Asia y Norteamérica, además de construir el software de aseguramiento que actualmente gestiona miles de millones de activos. Esta experiencia, en concreto, es la que ha permitido al equipo de FintruX crear una plataforma con esta tecnología que hace que los préstamos no asegurados sean altamente seguros, haciendo que los préstamos de bajo coste, incluso entre fronteras, sean una realidad.

Contacto de prensa: Conrad Lin, cofundador y responsable de marketing, teléfono: +65-9815-7101, e-mail: press@fintrux.com, Be a Partner: partnership@fintrux.com, página web: http://www.fintrux.com

