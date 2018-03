330 43

COMUNICADO: Trina Solar lanza una nueva solución fotovoltaica inteligente: TrinaPro

CHANGZHOU, China, 26 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- El 21 de marzo de 2018, Trina Solar Limited ("Trina Solar" o la "Compañía"), un proveedor líder de soluciones totales de energía solar, lanzó su nueva solución fotovoltaica inteligente, TrinaPro, en su sede mundial en Changzhou (China).

TrinaPro está pensada para sistemas fotovoltaicos industriales instalados en tierra. Este es el resultado del acuerdo de cooperación total de Trina Solar con Huawei Technologies Co., LTD, Sungrow Power Supply Co., LTD, así como su acuerdo de cooperación estratégica con Nclave Renewable S.L., respectivamente. TrinaPro es la primera solución fotovoltaica inteligente con una combinación optimizada de los módulos solares de Trina Solar líderes en la industria, los sistemas de seguimiento solar de vanguardia o los sistemas flotantes, e inversores de primera categoría. TrinaPro, un nuevo producto de valor añadido, se caracteriza por sus componentes de alta gama, su integración de sistema optimizada y su interconexión inteligente con O&M (operación y mantenimiento).

TrinaPro dispone de soluciones instalables en tierra y en agua. La solución instalable en tierra cuenta con un sistema de seguimiento solar de vanguardia, que ayuda a mejorar la captación de energía entre un 10 y un 30%. La solución flotante abarca varios escenarios de aplicación tales como reservas, lagos, playas, etc.

Con la asignación optimizada de componentes y la integración algorítmica "Edge Computing", Trina Pro puede mejorar la estabilidad del sistema gracias a una mayor generación de energía y a un menor coste del equilibrio del sistema (BoS), con el fin de reducir el coste normalizado de electricidad (LCOE).

Además, con la interconexión entre el algoritmo "Edge Computing" y el sistema O&M inteligente en una plataforma de nube, TrinaPro está capacitada para analizar y procesar datos de la nube, optimizar el modelo operativo de sistema y garantizar que el sistema funcione de forma fluida y eficiente.

Gao Jifan, presidente y consejero delegado de Trina Solar, pronunció un discurso durante el lanzamiento mundial en el que afirmó: "A pesar de que la energía solar es un participante primerizo en el sector energético, se trata de uno de los principales actores que impulsará el futuro desarrollo de todo el sector". Yin Rongfang, vicepresidente de Trina Solar, presidente de Ventas Globales y presidente de Soluciones Comerciales y Residenciales en el Extranjero, señaló que: "Con la combinación optimizada en términos de mejora de la generación energética, reducción del LCOE e integración de los sistemas O&M inteligentes, TrinaPro ayudará a sus clientes a obtener mayores retornos de inversión".

Acerca de Trina Solar Limited

Trina Solar es un proveedor líder de soluciones totales de energía solar. Fundada en 1997 como un integrador de sistemas fotovoltaicos, hoy Trina Solar ofrece energía inteligente además de instaladores, distribuidores, empresas de servicios y desarrolladores en todo el mundo. La posición líder de la compañía se debe a la excelencia en innovación, la calidad superior de sus productos, las capacidades integradas verticalmente y la gestión ambiental. Para obtener más información, visite www.trinasolar.com [http://www.trinasolar.com/].

CONTACTO: Sra. Ching Wang, +86-187-1794-2460, qing.wang04@trinasolar.com

