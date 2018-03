330 43

COMUNICADO: El Nucleix Bladder EpiCheck Urine Test puede reducir los procedimientos invasivos

REHOVOT, Israel, March 26, 2018 /PRNewswire/ --

- Principales expertos europeos en cáncer de vejiga: El Nucleix Bladder EpiCheck Urine Test puede reducir los procedimientos invasivos

Bladder EpiCheck(TM), un nuevo test de orina, ha sido presentado en la reunión anual de la European Association of Urology (EAU) celebrada en Copenhague, Dinamarca, la mayor reunión de urología celebrada en Europa.

Nucleix [http://www.nucleix.com ], una innovadora compañía de detección y control del cáncer, anunció hoy la presentación de su primer producto, Bladder EpiCheck, durante una sesión especial celebrada en la EAU liderada por los principales expertos mundiales acerca del cáncer de vejiga. Durante estas presentaciones, cuatro expertos describieron el test Bladder EpiCheck, sus resultados en un estudio multicentro y cómo podría utilizarse para reducir la carga de las citoscopias - un procedimiento invasivo realizado por los urólogos.

El cáncer de vejiga es el quinto tipo de cáncer según su incidencia en la UE, estando caracterizado por una elevada tasa de recurrencia en la enfermedad, además de un seguimiento frecuente. Debido a ello es el cáncer más costoso por tiempo de vida de paciente, costando en la UE entorno a 5.000 millones de euros al año.

"Estoy y he estado implicado en numerosos estudios de test de orina, de los cuales Bladder EpiCheck ha conseguido los mejores resultados en el seguimiento del cáncer de vejiga", afirmó el profesor Fred Witjes, del Radboud University Medical Center de Nijmegen, Países Bajos. "Bladder EpiCheck es una nueva posibilidad importante en su seguimiento para numerosos pacientes con cáncer de vejiga no invasivo no muscular, al tiempo que se someten a procedimientos de citoscopia invasivos, y en ocasiones dolorosos, hasta cuatro veces al año durante muchos años. Las citoscopias disponen además de numerosos recursos de los hospitales, como tiempo médico y de enfermería, dinero, espacio y equipamiento. En todo, esto supone una situación de ganancia para ambas partes, para los pacientes, urólogos y presupuestos del cuidado de la salud".

"Bladder EpiCheck debería desempeñar un papel destacado en Reino Unido, para ayudar a reducir los costes y los largos tiempos de espera de seguimiento de las citoscopias en los pacientes con cáncer de vejiga", comentó el profesor James Catto, de la University of Sheffield, Sheffield, Reino Unido. "Tenemos una clara necesidad no cumplida para esta solución orientada a los pacientes".

"Tras mi implicación en varios test de biomarcadores para la detección del cáncer de vejiga y tras llevar a cabo un análisis independiente de los resultados del ensayo multicentro Bladder EpiCheck, está claro que Bladder EpiCheck presenta unos resultados impresionantes en el control del cáncer de vejiga, con unos resultados superiores a los de los marcadores anteriores en una comparación con no es de tipo frente a frente. Bladder EpiCheck puede suponer en nuestra decisión clínica diaria en pacientes con cáncer de vejiga invasivo no muscular", explicó el profesor Shahrokh Shariat, de la Medical University de Viena, del Vienna General Hospital, Viena, Austria. "En nuestro análisis independiente, hemos llegado a la conclusión de que debido a la fortaleza de los resultados, su impacto clínico de uso puede ser sustancial en pacientes con vigilancia del cáncer de vejiga invasivo muscular".

"Creemos que Bladder EpiCheck cuenta con usos adicionales para reducir los procedimientos de re-resección de vejiga en pacientes de alto riesgo, y actualmente estamos evaluando el papel de Bladder EpiCheck en este entorno", destacó el profesor Roberto Miano, de la University of Tor Vergata de Roma, Italia. "Con este rendimiento único, nos dirigimos a validar más indicaciones de cara a proporcionar una utilización aún más amplia para este test".

Acerca de Nucleix

Nucleix desarrolla, fabrica y comercializa test de diagnosis de cáncer molecular no invasivos. Sus test altamente sensitivos y específicos se basan en la identificación de cambios sutiles en los patrones de metilación. La tecnolgía de Nucleix se basa en una combinación de nuevos ensayos bioquímicos junto a algoritmos sofisticados.

Nuestro primer producto, Bladder EpiCheck, es un test de orina para el control del cáncer de vejiga, e incluye un panel de 15 biomarcadores propietarios. La gama de Nucleix incluye un test de control de diagnosis de sangre para detección inicial del cáncer de pulmón, utilizando su ciencia epigenética propia y altamente innovadora.

Nucleix cuenta con el respaldo de OrbiMed y de otros inversores destacados.

Página web de Nucleix: http://www.nucleix.com

CONTACTO: Arnon Horev, +972-8-9161616 Ext. 105; Contacto de Nucleix através de: info@nucleix.com

