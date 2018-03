COMUNICADO: VI Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna de Chengdú, la más importante de China occidental

330 43

- VI Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna de Chengdú, la exposición de agricultura más importante de China occidental

CHENGDU, China, 24 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Entre el 25 y el 28 de abril de 2018 tendrá lugar la VI Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna (IUMAE, por sus siglas en inglés) de Chengdú. Planeada y organizada por Chengdu New East Exhibition Co. Ltd., empresa certificada por la Unión de Ferias Internacionales (UFI, por sus siglas en inglés), esta exposición se ha convertido en el evento agrícola global con mayor influencia y atención industrial de China occidental, y ofrece a las empresas agrícolas nacionales y extranjeras una plataforma de intercambio y exposición profesional para buscar y ampliar las oportunidades de comercio y colaboración con el mercado occidental desde hace 5 años.

Chengdú está creciendo rápidamente bajo la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda", estableciendo relaciones económicas y comerciales con 228 países y regiones, con 16 misiones consulares en el extranjero y 281 empresas en la lista Fortune 500, y se está convirtiendo en la primera opción para las industrias, capitales y talentos de China centro-occidental.

En comparación con los mercados de Pekín, Shanghái, Guangzhou y otras conocidas ciudades chinas de primer nivel, el mercado de Chengdú tiene un mayor potencial y capacidad de difusión, así como unos costes de marketing más bajos gracias a las exposiciones y ferias. En los últimos 5 años, un gran número de organizaciones agrícolas, asociaciones empresariales y representantes de empresas de más de 10 países y regiones de todo el mundo han asistido a cada exposición, atraídos por los intercambios y las transacciones.

Este año, la exposición ocupará un área de 55.000 metros cuadrados y acogerá a 1500 expositores. Unos 50.000 compradores profesionales estarán invitados a esta exposición, incluidos mayoristas, agentes, distribuidores, empresas de productos procesados, cámaras de comercio y asociaciones, supermercados, hoteles, mercados profesionales, parques industriales, departamentos gubernamentales, empresas e instituciones, agricultores encargados de explotaciones agrícolas y ganaderas a gran escala, instituciones de investigación científica, universidades y centros de estudios superiores, centros de formación profesional, centros de educación primaria y secundaria, organizaciones militares, hospitales y comunidades.

Como plataforma de exposición profesional y efectiva, esta exposición proporcionará una variedad de servicios, entre los que se incluyen la promoción de la cooperación en proyectos, la adecuación de recursos de compra de productos, puntos de contacto con instalaciones agrícolas y fábricas para visitas, oportunidades de consulta sobre políticas gubernamentales, puntos de contacto con asociaciones empresariales e industriales, y entrevistas individuales e informes de prensa clave. Invitamos sinceramente a organizaciones industriales, asociaciones empresariales y empresas que busquen oportunidades de desarrollo y negocio en China occidental a participar en esta exposición.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Srta. ZhaoTel.: +86-28-862-80019Móvil: +86-182-1557-7029 Correo electrónico: 261032945@qq.com[mailto:261032945@qq.com]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/657513/Chengdu_IUMAE.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/657513/Chengdu_IUMAE.jpg]

