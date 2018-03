COMUNICADO: Crytek inicia una asociación estratégica con PlayFusion para dotar a CRYENGINE de funciones adicionales

330 43

Crytek inicia una asociación estratégica con PlayFusion para dotar a CRYENGINE de funciones adicionales

Crytek integrará las funciones del Enhanced Reality Engine de PlayFusion en CRYENGINE, lo que permitirá que los titulares de una licencia de CRYENGINE puedan acceder a un nuevo conjunto de funciones y herramientas de desarrollo de videojuegos

SAN FRANCISCO, 22 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Game Developers Conference -- PlayFusion [http://playfusion.com/], un líder emergente en realidad mejorada para el sector del entretenimiento y otros fines interactivos, ha anunciado hoy que ha forjado una asociación estratégica con Crytek, un editor, desarrollador de tecnología y de videojuegos independiente con sede en Fráncfort y responsable de CRYENGINE, una plataforma de software de desarrollo de videojuegos líder en el sector, así como de múltiples videojuegos galardonados. Según el acuerdo, PlayFusion otorgará la licencia de su revolucionaria plataforma de desarrollo, Enhanced Reality Engine, a Crytek para que pueda añadirse a las funcionalidades de CRYENGINE.

"La tecnología visionaria de PlayFusion aporta novedosas funcionalidades de realidad aumentada para multijugadores a nuestra ya potente plataforma de desarrollo de videojuegos, CRYENGINE. Poder complementar CRYENGINE con la tecnología de realidad aumentada con más funcionalidades y de mayor rendimiento del sector encaja perfectamente con nuestra capacidad para sumergir a las personas en experiencias virtuales atractivas con un nivel de realismo increíble", afirmó Avni Yerli, fundador y consejero delegado adjunto de Crytek. "La fuerza creativa y técnica de la comunidad internacional de desarrolladores de hoy en día hace que este sea un momento idóneo para dar vida a nuevas experiencias increíbles y estas son las mejores herramientas para trabajar".

PlayFusion, fundada por veteranos del sector de los videojuegos, ha desarrollado revolucionarias tecnologías de inteligencia artificial y robótica para ofrecer experiencias inmersivas de realidad mixta. Juntas, nuestras tecnologías patentadas comprenden la primera plataforma de realidad mixta como servicio que abarca hardware del Internet de las Cosas, visión por ordenador, reconocimiento de audio, aprendizaje automático y datos profundos. PlayFusion ofrece experiencias totalmente nuevas y atractivas perfectamente conectadas, telemétricas y dinámicas en la plataforma más rápida, más eficiente y con mayor variedad de funciones en el mercado móvil actual.

"Es un gran honor que la empresa que definió cómo funcionan los motores de videojuegos modernos y que es la abanderada indiscutible del 3D fotorrealista en tiempo real nos haya seleccionado como socio tecnológico de realidad aumentada", declaró Mark Gerhard, consejero delegado y director de Tecnología de PlayFusion. "Sinceramente, estamos deseando trabajar con ellos para realizar avances novedosos y establecer un nuevo estándar en la realidad mejorada para el sector".

PlayFusion y Crytek compartirán más detalles sobre su asociación en los próximos meses.

Acerca de PlayFusion

PlayFusion, con sede en Cambridge, el nirvana tecnológico del Reino Unido, es una empresa de tecnología galardonada con múltiples premios y pionera en el futuro del entretenimiento de realidad aumentada. El Enhanced Reality Engine(TM), impulsado por una vanguardista tecnología patentada de visión por ordenador, integra perfectamente el mundo físico y el digital y, de este modo, permite que la próxima generación de creadores, narradores y artistas puedan ofrecer experiencias cargadas de magia y emoción. PlayFusion está asociada con Games Workshop para desarrollar una variedad totalmente novedosa de juegos de mesa de guerra y para que los aficionados a los juegos de cartas coleccionables experimenten el universo de Warhammer Age of Sigmar, así como su emblemática propiedad intelectual creativa, Lightseekers, y que es uno de los juegos de cartas coleccionables con un crecimiento más rápido.

Para obtener más información, visite www.PlayFusion.com [http://www.playfusion.com/].

Acerca de Crytek

Crytek es un editor, proveedor de tecnología y desarrollador de videojuegos independiente decidido a superar las limitaciones de los videojuegos con su vanguardista solución de desarrollo de videojuegos en 3D, CRYENGINE. La empresa, con sede en Fráncfort del Meno (Alemania) y estudios en Kiev (Ucrania) y Estambul (Turquía), ha creado múltiples videojuegos galardonados, entre los que se incluyen el original Far Cry, la serie Crysis, Ryse: Son of Rome, Warface, The Climb, Robinson: The Journey y Hunt: Showdown. Crytek ofrece experiencias de juego divertidas e innovadoras para ordenador, consolas y realidad virtual y no para de crecer en el mercado de los juegos como servicio. Todos los videojuegos de Crytek se crean con la plataforma CRYENGINE, que puede ser empleada por cualquier persona para crear videojuegos conforme a un modelo de negocio "pague lo que quiera".

Para obtener más información, visite www.crytek.com [http://www.crytek.com/] y www.cryengine.com [http://www.cryengine.com/].

Consultas de prensa

De PlayFusionAlan Dunton, Graylingalan.dunton@grayling.com[mailto:alan.dunton@grayling.com]

De CrytekJennifer Willisjenniferw@crytek.com[mailto:jenniferw@crytek.com]

