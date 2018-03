330 43

COMUNICADO: ofo en el festival South by Southwest: por un mundo más verde con las bicicletas amarillas de uso compartido

AUSTIN, Texas, 22 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Desde que en agosto de 2017 se lanzara en Seattle el primer servicio de ofo en Estados Unidos, la empresa se ha extendido a varias regiones del país, como California, Massachusetts y Texas.

Chris Taylor, el responsable de ofo para América del Norte, intervino recientemente en el panel Unexpected Stories Written by the Mobile Internet (Historias inesperadas escritas por el internet móvil), celebrado en la edición 2018 del festival South by Southwest. Taylor contó la historia de ofo en Dallas (Texas). Dallas era la típica ciudad de coches, con áreas residenciales repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, después de que se empezaran a ofrecer los servicios de ofo, empezó a surgir una cultura excepcional de montar en bicicleta. También se han reducido los atascos. La cantidad de bicicletas amarillas de ofo en Dallas aumenta semana tras semana, hasta el punto de que Dallas se ha convertido en una de las ciudades estadounidenses en las más crece el servicio de bicicletas compartidas.

La expansión internacional de ofo, la primera y más grande plataforma de bicicletas de uso compartido sin estación en el mundo, comenzó en 2016, cuando Dai Wei, su CEO, decidió llevar las bicicletas amarillas de China a grandes ciudades de todo el planeta. ofo ha conectado más de 120.000 bicicletas en más de 70 ciudades fuera de China, con 25 millones de desplazamientos hasta el momento. En 2017, los usuarios de ofo recorrieron 11,747 billones de km, lo que supuso un ahorro de 590.000 toneladas de gasolina y una reducción de 2,59 millones de toneladas de emisiones de carbono.

Para fomentar este nuevo modelo de transporte, las principales prioridades de ofo al llegar a una ciudad son estudiar las políticas y normativa locales, comunicarse con el gobierno local y estudiar el mercado para identificar los lugares óptimos en los que colocar las bicicletas. Además, ofo colabora también con asociaciones de ciclistas para implicarse en las comunidades locales.

ofo adapta el diseño de sus bicicletas a los distintos mercados. Se instalan marchas y cuadros diferentes en función de las preferencias de los usuarios y de la topografía de cada ciudad. Dado que el servicio lo gestiona gente local, se ha creado una cantidad considerable de puestos de trabajo.

Se espera que el sector de las bicicletas de uso compartido siga creciendo en el futuro. Según un análisis realizado por Cheetah Lab, el número de usuarios a nivel mundial alcanzará los 306 millones en 2019. Se espera que la cantidad de usuarios fuera de China aumente entre 5 y 10 veces en los próximos dos años. La demanda mundial de bicicletas se elevará a los 110 millones y los ciclistas supondrán el 15% de la población total con más de 1.100 millones.

Dai Wei, cofundador y CEO de ofo, afirmó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que, en el futuro, ofo confía en prestar servicio a 2.000 millones de personas en todo el planeta. Junto con varios otros operadores, ofo estará al frente de la divulgación de este revolucionario medio de transporte.

CONTACTO: Zhao Shuang, +86-139-1017-5042

