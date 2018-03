330 43

COMUNICADO: Kenneth Cole anuncia su acuerdo para la distribución regional de calzado con GBG Europe Footwear and Accessories Limited

Kenneth Cole anuncia su acuerdo para la distribución regional de calzado con GBG Europe Footwear and Accessories Limited

GBG será el distribuidor de calzado masculino y femenino y fabricante y distribuidor de bolsos para mujeres y accesorios, tanto masculinos como femeninos, en países selectos para la marca americana.

NUEVA YORK, 22 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Siguiendo con su intención de difundir la marca a nivel mundial, Kenneth Cole Productions, Inc. ha firmado un acuerdo de 4 años con GBG Europe Footwear and Accessories Limited, una empresa británica, para distribuir calzado de hombre y mujer y para fabricar y distribuir bolsos de mujer en países europeos, de Medio Oriente y Africa.

https://mma.prnewswire.com/media/73946/kenneth_cole_productions__inc__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/73946/kenneth_cole_productions__inc__logo.jpg]

La distribución de calzado de la reconocida marca Kenneth Cole en ciudades selectas, incluidas Londres, París, Milán y Berlín, está programada para el otoño de 2018, y se centrará en el calzado Kenneth Cole New York y el calzado Reaction Kenneth Cole masculino y el calzado femenino "Gentle Souls." Los bolsos femeninos se fabricarán y distribuirán bajo la marca Kenneth Cole New York y Reaction Kenneth Cole y se lanzarán en la primavera de 2019. El acuerdo también otorga a GBG Europe Footwear and Accessories Limited los derechos para fabricar y distribuir maletines, maletas, carteras, mochilas y pequeños artículos de cuero.

"Estamos deseando tener un socio en Europa central especializado en calzado y pueda ofrecer un servicio de primera clase a grandes almacenes y minoristas independientes en estas regiones", ha afirmado Marc Schneider, CEO de Kenneth Cole Productions Inc. "Estamos entusiasmados con esta colaboración y las oportunidades de crecimiento que nos ofrece en estas categorías de nuestro negocio".

"Kenneth Cole y su marca han marcado el estándar para el estilo y la conciencia social de Nueva York durante más de tres décadas", ha dicho Mike Hiscock de Global Brands Group Holding Limited. "Creemos que la marca Kenneth Cole tiene un enorme potencial para resonar con los consumidores mucho más allá de los niveles que actualmente está alcanzando y estamos entusiasmados de presentar el producto a nuevos clientes en Europa, Medio Oriente y Africa".

GBG llevará los sus modernos diseños de calzado Kenneth Cole a los clientes de Europa, Oriente Medio y Africa a través de los principales canales minoristas, incluidos los grandes almacenes, los minoristas independientes y el comercio electrónico. Actualmente, Kenneth Cole Productions y GBG están trabajando con algunos de los principales minoristas de Europa para un lanzamiento al mercado en el otoño de 2018.

La compañía ha construido una sólida presencia a nivel mundial a través de Kenneth Cole, que lleva negocios minoristas directos, así como boutiques ubicadas en centros comerciales y minoristas especializados en América del Norte, así como a través de tiendas operadas por distribuidores en Asia y América Latina.

GBG forma parte del Grupo Fung y gestiona licencias para decenas de marcas, incluidas Under Armour, Kenneth Cole, Juicy Couture, Kate Spade Nueva York, Katy Perry, Fiorelli y All Saints.

Acerca de Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole es un diseñador estadounidense, activista social y visionario que cree que los negocios y la filantropía son interdependientes. Su compañía global, Kenneth Cole Productions, crea ropa, zapatos y accesorios modernos y funcionales para estilos de vida urbanos inspiradores bajo las marcas Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction y Unlisted, así como calzado bajo el nombre Gentle Souls. La empresa también ha otorgado una amplia variedad de licencias a terceros para la producción de ropa masculina y femenina, fragancias, relojes, joyas, gafas y muchas otras categorías de accesorios, incluido calzado para niños. Sus productos se distribuyen a través de grandes almacenes, tiendas especializadas, tiendas minoristas propiedad de la empresa y su sitio web de comercio electrónico. Hace más de 30 años, Kenneth Cole aprovechó su pasión y plataforma de marca única para tener un impacto significativo en los vestuarios de las personas, así como en las comunidades más necesitadas. Hizo lo que otros no hicieron y dijo lo que otros no dirían. Hoy, la Fundación Kenneth Cole mantiene su compromiso de ayudar a las comunidades más necesitadas apoyando la Salud Colectiva, las Libertades Civiles y el Activismo Artístico.

www.kennethcole.com [http://www.kennethcole.com/]

Acerca de Global Brands Group Holding Limited

Global Brands Group Holding Limited (Código de Valores SEHK: 787) es una de las empresas de indumentaria, calzado y accesorios de moda de marca líderes en el mundo. El Grupo diseña, desarrolla, comercializa y vende productos bajo una amplia gama de marcas propias y autorizadas y tiene una amplia gama de categorías de productos.

Las capacidades de diseño innovadoras de Global Brands, su sólido enfoque de gestión de marca y su visión estratégica le permiten crear nuevas oportunidades, categorías de productos y expansión de mercado para marcas a escala global. Además, el Grupo es el líder mundial en el negocio de gestión de marcas a través de su empresa conjunta, CAA-GBG Brand Management Group. Para más información, visite su web corporativo: www.globalbrandsgroup.com [http://www.globalbrandsgroup.com/]

https://mma.prnewswire.com/media/656656/GBG_EUROPE_FOOTWEAR_ACCESSORIES_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656656/GBG_EUROPE_FOOTWEAR_ACCESSORIES_Logo.jpg]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/73946/kenneth_cole_productions__inc__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/73946/kenneth_cole_productions__inc__logo.jpg]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/656656/GBG_EUROPE_FOOTWEAR_ACCESSORIES_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656656/GBG_EUROPE_FOOTWEAR_ACCESSORIES_Logo.jpg]

CONTACTO: DANIELLE HOLTZMAN, DHOLTZMAN@KENNETHCOLE.COM, 212-315-8257

PUBLICIDAD