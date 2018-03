330 43

COMUNICADO: Huawei presenta sus soluciones TIC para aeropuertos inteligentes orientados al futuro en la Passenger Terminal EXPO

Entre estas destacan la asistencia con visualización para operaciones aeroportuarias seguras y eficaces y la experiencia personalizada para pasajeros

ESTOCOLMO, Suecia, 22 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Entre los días 20 y 22 de marzo, Huawei presentará sus soluciones TIC integrales para aeropuertos inteligentes bajo el lema "Leading New ICT, The Road to Digital Aviation" (Las nuevas TIC líderes, el camino hacia la transformación digital) en la Passenger Terminal EXPO 2018. Esta exposición es uno de los eventos más destacados del sector aeroportuario y reúne a más de 7000 delegados y 225 expositores que representan el ecosistema aeronáutico mundial con el fin de debatir sobre los últimos desarrollos e innovaciones.

Huawei colabora con socios como TravelSky, Brilliant Technologies, Terra Vision, Huadong Electronic Information & Technology y Crystone para presentar un paquete integral de soluciones TIC líderes en el sector para aeropuertos inteligentes destinadas a operaciones aeroportuarias eficaces con visualización, seguridad aeroportuaria con visualización y servicios personalizados para pasajeros. Al mejorar la eficacia y la seguridad operacional y optimizar la experiencia del pasajero, las soluciones de Huawei permiten que el sector aeronáutico pueda construir los aeropuertos inteligentes del futuro.

Durante la EXPO, Huawei también organizará una ceremonia de firma para anunciar su alianza estratégica con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). A través de esta asociación estratégica, Huawei aprovechará sus nuevas soluciones TIC y su experiencia para respaldar los esfuerzos de la IATA a la hora de acelerar la transformación digital del sector aeronáutico.

Asimismo, Huawei anunciará la exitosa implementación de su solución de almacenamiento OceanStor 9000 en el Aeropuerto Internacional de Hamad, que ha ayudado a uno de los aeropuertos líderes en Oriente Medio a satisfacer sus requisitos de almacenamiento de los próximos cinco años.

Durante la cumbre Huawei Global Aviation Summit 2018, Yuan Xilin, presidente del sector de Transporte de Huawei Enterprise Business Group, declaró que "el concepto de aeropuerto inteligente se está convirtiendo en una realidad en todo el mundo, a medida que los aeropuertos adoptan TIC innovadoras, lo que permite ofrecer servicios de vuelo digitales y con visualización, servicios para pasajeros y operaciones aeroportuarias. Las soluciones de Huawei basadas en las nuevas TIC, como la nube, el Internet de las cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA), y equipadas con la colaboración cloud-pipe-device ofrecen una innovadora y centralizada plataforma de infraestructura TIC para ayudar a los clientes del sector aeronáutico a construir aeropuertos inteligentes orientados al futuro. Nuestro objetivo es aportar beneficios significativos a los clientes en términos de garantía de seguridad, eficacia operacional aeroportuaria y calidad del servicio, para así crear la mejor experiencia de viaje para los pasajeros internacionales".

https://mma.prnewswire.com/media/656990/Huawei.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656990/Huawei.jpg]

Las soluciones para aeropuertos inteligentes de Huawei impulsan la seguridad, la eficacia y los servicios para optimizar la experiencia de viaje

El expositor de Huawei en la Passenger Terminal EXPO 2018 presenta una amplia gama de escenarios aeroportuarios, entre los que se incluyen la seguridad y la protección de la terminal, las operaciones en pista y la experiencia del pasajero. Los escenarios destacan las funcionalidades de las soluciones TIC para aeropuertos inteligentes de Huawei en todo el aeropuerto, desde el flujo de vuelos hasta el flujo de pasajeros.

Seguridad operacional aeroportuaria: La solución de seguridad con visualización para aeropuertos inteligentes de Huawei ofrece cámaras inteligentes 4K conectadas a través de una red de retorno de vídeo de banda ancha que utiliza redes ópticas pasivas (PON) ágiles. La plataforma backend de vídeo en la nube proporciona escalabilidad para alojar imágenes y grabaciones de videovigilancia, así como aplicaciones inteligentes de analíticas de vídeo desarrolladas por los socios de Huawei. Mediante el uso de tecnologías inteligentes de videovigilancia panorámica, la solución permite gestionar la seguridad mediante visualización de los aeródromos, las terminales y las áreas públicas. Las cámaras con tecnología de reconocimiento facial ayudan a garantizar la seguridad operacional de las terminales y permiten identificar a los pasajeros en toda la terminal a través de un token biométrico único. La solución ofrece procesos fluidos y simplificados para mejorar enormemente la seguridad general del aeropuerto y la experiencia para pasajeros.

Eficacia operacional aeroportuaria: La solución de operaciones con visualización para aeropuertos inteligentes de Huawei cuenta con una red inalámbrica eLTE para transmitir voz, vídeos y datos, entre los que se incluyen datos de banda estrecha basados en IoT. Esta solución, basada en la plataforma de comunicaciones integrada (ICP, por sus siglas en inglés) de Huawei, proporciona un acceso unificado a múltiples comunicaciones, como comunicaciones eLTE de banda ancha, videoconferencias y telefonía IP. Esto mejora la eficacia operacional y transforma los servicios de asistencia en tierra, ya que permite asignar y comunicar tareas en tiempo real.

La solución eLTE para aeropuertos de Huawei se ha implementado en el Aeropuerto Internacional Chongqing Jiangbei de China para habilitar los servicios digitales de asistencia en tierra, lo que ha mejorado significativamente la productividad de su personal de tierra. Además, Huawei, junto con sus socios Crystone y Oviphone, ofrece una plataforma en la nube para aeropuertos equipada con analíticas de datos masivos e IoT. La plataforma ayuda al personal del aeropuerto a administrar las luces de navegación en pista, a localizar y rastrear vehículos motorizados y no motorizados y a supervisar el entorno de la terminal, lo que ha mejorado la eficacia de la gestión de activos del aeropuerto.

La experiencia de servicio definitiva: Huawei, en colaboración con 7G y otros socios, ofrece redes de campus fiables y ágiles para aeropuertos. Asimismo, Huawei aprovecha los servicios basados en la ubicación (LBS, por sus siglas en inglés) a través de wifi, videovigilancia y analíticas de datos masivos para optimizar la experiencia del pasajero al permitir el autoservicio, la navegación en interiores y la promoción comercial en terminales para pasajeros.

Huawei está comprometido con convertirse en el socio de la transformación digital preferido por los clientes del sector aeronáutico. La empresa, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la aviación civil, ha proporcionado productos, soluciones y servicios TIC a más de 50 aeropuertos, aerolíneas y autoridades de control del tráfico aéreo, entre los que se incluyen más de 15 aeropuertos internacionales que superan los 30 millones de pasajeros al año. Por ejemplo, Huawei y el aeropuerto de Dubái finalizaron recientemente la construcción del primer centro de datos modular (MDCC, por sus siglas en inglés) certificado como Tier III en el Aeropuerto Internacional de Dubái, lo que respalda el rápido crecimiento y las complejas operaciones del aeropuerto.

El expositor de Huawei en la Passenger Terminal EXPO 2018 está ubicado en el estand 1810 del pabellón A del Stockholmsmässan (Centro de Convenciones y Exhibiciones de Estocolmo). Visite http://e.huawei.com/topic/2018passenger-terminal/ [http://e.huawei.com/topic/2018passenger-terminal/] para obtener más información.

