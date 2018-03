330 43

COMUNICADO: LCM Partners y Brookfield Asset Management entran en una alianza estratégica

LONDRES y TORONTO, March 21, 2018 /PRNewswire/ --

LCM Partners ("LCM"), un gestor de inversión de crédito alternativo europeo, anuncia que ha entrado en una alianza estratégica con Brookfield Asset Management Inc. ("Brookfield"), un gestor de activos alternativo global, orientado a hacer crecer conjuntamente el negocio de gestión de activos y servicio de crédito líder de LCM globalmente.

Dentro de los términos del acuerdo, Brookfield adquirirá un interés estratégico del 25% en Link Financial Group, que está formado por LCM y sus compañías hermanas que operan una plataforma de servicio de préstamos paneuropea bajo la marca Link Financial, con una opción de adquirir otro 24,9% de interés con el tiempo.

Link Financial Group se fundó en el Reino Unido en 1998 y desde entonces ha crecido a 10 oficinas europeas para convertirse en un gestor de inversión alternativo líder centrado en el crédito, y especializado en inversión y servicio al consumidor, PYME, automoción, arrendamiento y préstamos comerciales. La firma emplea aproximadamente a 700 personas y ha adquirido más de 2.500 carteras de préstamos vigentes, reprogramados y morosos desde su creación a partir de grupos bancarios e instituciones financieras.

"Estamos encantados de anunciar nuestra alianza estratégica con Brookfield, con quien podemos seguir desarrollando nuestra empresa, no solo como una de las firmas de gestión de activos de crédito y servicios de préstamo líderes en Europa sino para convertirnos en una de las firmas prominentes globalmente", dijo Paul Burdell, consejero delegado de LCM y Link Financial Group.

"Con sus áreas altamente complementarias de experiencia en inversión, la red global que abarca 100 oficinas en más de 30 países, fuerte distribución y fuerza de capital, estamos convencidos de que Brookfield es nuestro socio estratégico ideal. Estamos particularmente emocionados con la idea de trabajar juntos para desarrollar nuevas oportunidades de inversión para nuestros clientes, aprovechando la red global de Brookfield, relaciones y acceso al flujo de contratos patentados".

"Estamos encantados de asociarnos con LCM, un líder de mercado con un historial establecido de fuerte rendimiento de inversión y relaciones de cliente a largo plazo", dijo Ralf Rank, socio administrativo de Brookfield. "Esperamos trabajar estrechamente con el equipo directivo de LCM para apoyar el crecimiento de su plataforma mediante la expansión a nuevos mercados, diversificación de su oferta de productos y siguiendo las oportunidades de inversión que aprovechan las capacidades de ambas firmas".

Link Financial Group seguirá operando independientemente bajo el liderazgo del equipo directivo existente que sigue centrado en ofrecer un rendimiento de inversión excelente y servicio de préstamo de la mejor clase para sus clientes.

La transacción, que se cerrará durante el siguiente trimestre, está sujeta a aprobaciones reguladoras personalizadas y condiciones de cierre. Las condiciones financieras de la transacción no se han revelado.

Spencer House Partners LLP actuó como asesor financiero para Link Financial Group.

Notas a los redactores:

Acerca de LCM Partners

LCM Partners es un gestor de activos alternativos europeo con sede en Londres, que se especializa en comprar las carteras de crédito de PYMES y consumidores de préstamos. Ofreciendo una experiencia sin rivales en inversión y gestión de carteras de créditos, LCM ha adquirido más de 2500 carteras que abarcan préstamos vigentes, reprogramados y morosos, que representan más de 3.000 millones de euros en valor de préstamos.

LCM ha ganado varios premios de la industria de inversión, incluyendo el European Pensions' Alternatives Investment Manager of the Year 2017, que siguió una doble victoria en los premios Private Debt Investor de 2016 como Private Debt Investor del año. Estos premios son testimonio de los antecedentes que ha construido el equipo, que ha obtenido una tasa interna de retorno promedio no apalancada del 14,89% desde 1999.

LCM está actualmente desplegando capital para su Estrategia de Oportunidades de Crédito III, cuya financiación serró en 2016, y lanzará su estrategia Originación Estratégica y Oportunidades de Otorgamiento de Préstamos (Strategic Origination and Lending Opportunities, "SOLO") en marzo de 2018.

Para más información, visite el sitio web de LCM en http://www.lcmpartners.eu .

Acerca de Link Financial

Link ofrece a las instituciones financieras europeas, inversores y otros proveedores de crédito soluciones de gestión de préstamo, compra de deuda y servicios standby. Link administra más de 3 millones de cuentas de clientes, emplea a unas 700 personas en 10 oficinas europeas y gestiona 25.000 millones de euros de activos correspondientes.

Link fue uno de los miembros fundadores de la industria de colección y crédito moderna en Europa y está a la vanguardia de la innovación desde su fundación. La plataforma operativa exclusiva de Link permite a sus empresas prestar servicios a diversos tipos de activos desde dentro y fuera de la industria de servicios financieros.

Para más información, visite el sitio web de Link en http://www.linkfinancial.eu .

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management Inc. es un gestor de activos alternativo global con más de 285.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados. La compañía cuenta con más de 100 años de historia de posesión y operación de activos con un enfoque en los bienes inmuebles, energía renovable, infraestructura y capital privado.

Brookfield ofrece un rango de productos y servicios de inversión públicos y privados, y cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, Toronto y Euronext bajo el símbolo BAM, BAM.A y BAMA, respectivamente.

Para más información, visite el sitio web de la compañía en http://www.brookfield.com [http://www.brookfield.com/en ].

