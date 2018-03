330 43

COMUNICADO: EIT Digital: Conociendo a sus clientes con análisis de productos conectados para marcas

BRUSELAS, March 21, 2018 /PRNewswire/ --

Las empresas nunca volverán a mirar sus productos de la misma forma.

Connected Product Analytics for Brands (CAB), una nueva actividad de innovación lanzada como parte de Digital Industry Action Line [https://www.eitdigital.eu/innovation-entrepreneurship/digital-industry ] de EIT Digital, va a permitir a las empresas entender mejor las necesidades y expectativas de los clientes, reuniendo y analizando datos anonimizados procedentes tanto de productos conectados como de comunidades de consumidores online.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/483248/eit_Digital_Logo.jpg )

Al hacer esto, la solución CAB [https://www.connectedanalytics.eu ] apoyará a los fabricantes respondiendo a preguntas difíciles tales como: ¿ Qué características del producto son las que más se utilizan y cómo? ¿ Cuáles de ellas proporcionan valor a los clientes y son simplemente 'buenas para tener'?

En la actualidad, esta información se recoge mediante métodos de investigación de mercado tradicionales, como grupos de discusión y encuestas. Estas herramientas, al mismo tiempo esenciales, no permiten el tipo de análisis constante en un producto en uso ahora posible gracias a la combinación de datos de uso real y comentarios e ideas online con CAB.

La compañía francesa de reciente creación Alfstore [http://www.alfstore.com ] es líder en la actividad, operando como proveedor de tecnología y campeón de negocios. Otros socios de la iniciativa incluyen a TIM [http://www.telecomitalia.com/tit/en.html ] (proveedor de conectividad y tecnología), Politecnico di Milano [https://www.polimi.it ] (proveedor de tecnología y experto en experiencia del cliente) y Groupe SEB [http://www.groupeseb.com/en-en ], la referencia mundial en equipos domésticos pequeños (cliente piloto).

El caso de uso de Groupe SEB [http://www.groupeseb.com/en-en ] aborda la experiencia del usuario para aparatos de cocina conectados y más precisamente la i-Companion [https://www.youtube.com/watch?v=7tx1vsGDtMw ] Connect vendida bajo la marca Moulinex, uno de los procesadores de alimentos conectados inteligentes más populares en el mercado.

Diseñado con GDPR en mente

CAB podrá hacer uso de datos de dispositivo y usuario para comprender los puntos de resistencia y posibles defectos del producto, de manera que es profundamente respetuoso con la privacidad de los usuarios y cumple GDPR. El procesamiento de datos, de hecho, se realizará a un nivel agregado, en los segmentos de usuario específicos, por lo tanto no se almacenará ningún dato personal de un solo usuario.

"Al permitir análisis del comportamiento de productos del consumidor conectado, CAB pretende transformar cómo se hace la investigación de mercado para esta industria. La detección de comportamientos del cliente al abordar su privacidad ofrece a las empresas la oportunidad de hacer una verdadera diferencia y se adelanta a los productos mejor diseñados y dirigidos," dijo el responsable de proyecto R&I de Alfstore, Marjorie Seizou.

Politecnico di Milano analizará los datos procedentes de los aparatos de cocina y de la aplicación móvil. Alfstore recuperará y analizará los datos textuales procedentes de la comunidad online y combinará todos los indicadores extraídos y puntos de vista en un panel dedicado que se introducirá como una extensión a la solución Fanvoice [https://www.fanvoice.com/corporate ] de la compañía.

TIM trabajará en la fase de "conectar y capturar", para facilitar la conectividad y recopilación de datos de objetos inteligentes y "tontos" y aprovechando redes móviles y plataformas especializadas de IoT tales como Narrowband-IoT y oneM2M; la solución de CAB en un futuro cercano podría también utilizarse en sectores distintos al de equipos domésticos inteligentes, por ejemplo en los mercados en los que los fabricantes están añadiendo funciones de conectividad innovadoras para su productos en movimiento, tales como equipaje y accesorios de deportes.

Las revolucionarias soluciones de CAB cambiarán la forma en que las marcas entienden el comportamiento de sus clientes en un grado desconocido hasta ahora.

Aprovechando su red paneuropea de socios y desarrolladores de negocios, EIT Digital actuará como vehículo de entrega de la recta final, con lanzamiento al mercado previsto a finales de este año.

Más información disponible en: https://www.connectedanalytics.eu

Acerca de EIT Digital

EIT Digital [http://www.eitdigital.eu ] es una organización líder europea de innovación abierta. Nuestra misión es promover la innovación en tecnología digital y el talento emprendedor para el crecimiento económico y calidad de vida en Europa. Reunimos a empresarios de una asociación de más de 150 corporaciones europeas superiores, PYMES, empresas, universidades e institutos de investigación.

EIT Digital invierte en áreas estratégicas para acelerar la absorción del mercado de las tecnologías digitales basadas en la investigación y ofrece talento emprendedor y liderazgo a Europa. Nuestras actividades de innovación y educación se organizan en los alrededores de nuestros centros, donde confluyen estudiantes, investigadores, ingenieros, desarrolladores de negocios y empresarios para impulsar la digitalización de la sociedad.

EIT Digital es una Knowledge and Innovation Community del European Institute of Innovation and Technology [https://eit.europa.eu ] (EIT). Desde 2010, EIT Digital ha movilizado constantemente talento, ideas, tecnologías, inversiones y negocios en toda Europa y más allá para estimular la innovación disruptiva digital. La sede de EIT Digital está en Bruselas con centros en Berlín, Budapest, Eindhoven, Helsinki, Londres, Madrid, París, Estocolmo, Trento y un eje en Silicon Valley.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/483248/eit_Digital_Logo.jpg

CONTACTO: Comunicaciones EIT Digital Italy & Digital Industry: FedericoGuerrini, +39-393-4747-231, federico.guerrini@eitdigital.eu

PUBLICIDAD