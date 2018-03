330 43

COMUNICADO: ASICS anima a que el mundo se mueva con su nueva campaña 'I MOVE ME'

ASICS recupera su lema fundacional 'Anima Sana in Corpore Sano" a través de historias individuales de movers inspiracionales.

Hoy ASICS lanzó I MOVE ME en toda Europa y el resto de región EMEA a través de una completa e integrada campaña liderada desde el ámbito digital y articulada en torno a historias reales. El objetivo es inspirar con ella a que las personas sean activas y se muevan, independientemente de cómo sean y cómo lo hagan ya que ASICS está convencida de que el movimiento es la clave para una vida más feliz.

En el transcurso de los próximos tres meses, la campaña I MOVE ME llegará a los consumidores a través de nueve embajadores de este movimiento cuyas historias serán mostradas en Facebook, Instagram, Twitter, Snaphat, Spotify y otras plataformas. Cada una de ellas publicará contenido adaptado dirigido a diferentes tipos de usuario mostrando la diversidad tanto de los propios medios como de sus historias.

En el corazón de la campaña se sitúan los protagonistas de las narraciones humanas seleccionadas, que muestran diferentes tipologías de deportistas y ámbitos sociales. Cada una de ellas tiene una historia personal que contar respecto a cómo el movimiento afectó a su vida, la superación de sus obstáculos o incluso el juicio social al que tuvieron que sobreponerse y lo que el movimiento les aportó, ayudándoles a ser más sanos y felices.

La campaña arranca este lunes 19 de marzo con Food & Lycra, un grupo de bloggers que en los primeros contenidos hablarán de cómo quitar presión a las no siempre apropiadas relaciones que se establecen entre la alimentación y el fitness en redes sociales - 'No me muevo por cánones de belleza. I MOVE ME'.

Otra de las historias a destacar es la de Dewi Griffitths, corredor galés amateur que dedica su jornada laboral al cuidado de su granja de ovejas y que desde pequeño mostró gran pasión por el deporte. Dewi saltó a la fama cuando en 2017, al correr su primera maratón, estableció la mejor marca de un corredor británico en la distancia desde 2014 - 'No corro siguiendo a nadie, sino para liderar. I MOVE ME'.

Para el prestigioso DJ y productor Steve Aoki, encontrar el balance entre cuerpo y alma es vital, siendo el movimiento su estilo de vida. El movimiento es para él algo más que una manera en la que mantenerse en forma. Es la manera con la que se conecta con la gente - 'No sólo me mueve la música. I MOVE ME'.

Steve Aoki será también protagonista en la campaña de la nueva ASICS HYPERGEL-KENZEN, que introduce una nueva línea de calzado que combina el estilo urbano con las más altas prestaciones de la tecnología GEL, rindiendo homenaje a aquellos que están en continuo movimiento.

I MOVE ME albergará bajo su paraguas tanto producto como la propia marca en sí, mostrando su firme convencimiento de que creando los productos de la más alta calidad ayudará a los consumidores a celebrar su movimiento personal. La campaña continuará creciendo de manera local en cada región a través de sus propios embajadores y en cada uno de sus brand stores.

Siendo fiel a sus más intrínsecos principios fundacionales, I MOVE ME es la manera actual en la que mostrar la filosofía fundacional de la compañía en base a la sentencia Anima Sana in Corpore Sano - de la que surge el acrónimo ASICS - y en la que se destaca la relación intrínseca entre lo mental y lo físico.

La campaña alcanzará a 13 mercados distintos de la región EMEA a través de la creación de más de 1000 cuidados contenidos que permitirán a ASICS alcanzar a 400 millones de personas. A través de ellos, ASICS busca conectar con su audiencia más fiel de corredores, con deportistas, e inspirar a una nueva generación de movers a unirse a la marca.

Björn Hamacher, Vicepresidente de Marketing ASICS EMEA: "Estoy tremendamente emocionado por el hecho de que ASICS reviva su auténtico ADN a través de la más inspiradora e integradora campaña que hemos producido hasta la fecha. En ASICS nuestra misión es conseguir que el mundo se mueva y con esta campaña animamos al movimiento personal con el fin de conseguir lo máximo de la vida. Estamos convencidos de que una mente sana alimenta un cuerpo sano, y queremos que el mayor número de gente posible hagan lo que aman a su modo personal".

El contenido desarrollado ha sido creado por la agencia SUPERLARGE en base a la campaña global I MOVE ME liderada por la agencia Saatchi & Saatchi.

Alvin Chan, Fundador y Director Creativo de SUPERLARGE: "Tenemos algo grande por descubrir y compartir con las auténticas motivaciones que explican por qué los deportistas hacen lo que hacen. Fue muy innovador e inspirador encontrar cómo los diferentes embajadores seleccionados nos mostraron cómo no hay una manera correcta de moverse, siempre que simplemente lo hagas. Esta base creativa es muy poderosa y es un retrato honesto de cómo el movimiento conduce hacia una vida más feliz. Estamos muy satisfechos de haber ayudado a ASICS a lanzar esta campaña que es realmente verdadera y humana en contraposición a las campañas que nos podemos encontrar ahí fuera sobre expuestas, en forma de video clip, que muestran a súper héroes. !Esperamos con todo ello animar a la gente a que se muevan!".

Las diferentes historias colocan en su centro la estrategia digital, con un extenso plan multimedia que incluye un acuerdo con Eurosport TV que permitirá un desarrollo en que incluye social media, print, OOH, la integración en eventos ASICS, también con la comunidad ASICSFrontRunner y con una cuidada selección de colaboradores.

I MOVE ME es algo más que una campaña. Es una plataforma que conducirá toda la comunicación entre la marca y el consumidor de forma consistente en todos sus ámbitos de negocio, en línea con una filosofía fundacional que estará ahora más presente que nunca.

Lista completa de embajadores I MOVE ME

- Food & Lycra (Gran Bretaña) - Fitness and food bloggers - Steve Aoki (Estados Unidos) - Músico electro house, DJ y productor - Jono Selvadurai (Nueva Zelanda) - Coreógrafo y profesor de fitness holístico. - Susie Chan (Gran Bretaña) - Corredora de fondo y madre - Dewi Griffiths (Gran Bretaña) - Pastor y maratoniano británico más rápido - 2017 - tras el record nacional establecido en 2014. - Jan Frodeno (Alemania) - Campeón olímpico de triatlón - Ludovic Fabregas (Francia) - Jugador de la selección francesa de balonmano - Philip Snyman (República de Suráfrica) - Capitán de los de los Springboks Sevens de Rugby - Novak Djokovic (Serbia) - Ganador de 12 Grand Slams de Tenis

Créditos de la campaña Agencia: SUPERLARGE Director: Maceo Frost / Revolver Brett de Vos / Revolver Fotografía: Mounir Raji / Visionary

