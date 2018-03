330 43

COMUNICADO: Semana de la moda otoño/invierno 2018 de Shenzhen: Esa Liang mezcla lo viejo y lo nuevo

Semana de la moda otoño/invierno 2018 de Shenzhen: Esa Liang mezcla lo viejo y lo nuevo

Semana de la moda otoño/invierno 2018 de Shenzhen: La última colección de Esa Liang recurre al armario de su abuela para mezclar lo viejo y lo nuevo

SHENZHEN, China, 21 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- El 18 de marzo la diseñadora de moda Esa Liang participó en la Semana de la Moda 2018 de Shenzhen (Otoño/Invierno), en la que presentó su última colección bajo el título «La casa de la abuela». A partir de los recuerdos de su infancia, Liang ha mezclado lo clásico con lo contemporáneo para crear sus diseños, llevando a la muestra de moda una colección que se recrea en sus contrastes. Esa le pide al cliente que explore el hogar tradicional en el que vivía la abuela y el fantástico armario que formaba parte de él. El hogar y el armario son la historia que está detrás de esta última colección y la historia que Esa quiere que todo el mundo conozca.

https://mma.prnewswire.com/media/655722/Esa_Liang_Fashion_week.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/655722/Esa_Liang_Fashion_week.jpg]

La moda no es solo cómo vestir, también es una forma de expresarse y moverse más allá de las ideas preconcebidas que tenemos de nosotros mismos. «¡Tienes que ser diferente!» Este es el mantra de Esa Liang, una de las diseñadoras chinas más importantes. El uso exagerado de colores oscuros y la rebeldía, aunque con un trasfondo de miedo, que se lleva hasta el punto de emanar cierta paranoia, refleja la definición que la diseñadora hace de sí misma. Liang, que siempre ha destacado aquello que hace a una persona diferente y única, eligió «La casa de la abuela» como tema de su colección para acentuar el contraste. Comenzando con el lugar en el que nació, la antigua casa de su abuela en una aldea Chaoshan tradicional, como punto de partida desde el que recordar su infancia, Liang ha combinado lo antiguo con lo moderno, destacando las diferencias y, al mismo tiempo, intentando buscar un delicado equilibrio. Muchos detalles de la antigua casa, como los muebles con calados, los marcos tallados de las puertas, el templo y las lámparas ancestrales, le inspiraron durante la fase de diseño. Para acompañar el tema, Liang incorporó un estilo nacionalista en los vestidos añadiendo accesorios de plata y otros complementos que dotan a la colección de un punto retro que sigue conservando el equilibrio y la armonía buscados. La colección presenta el mayor abanico de colores desde la creación de la marca hace cinco años, pasando del blanco y negro que la diseñadora prefería en su juventud a la gran panoplia de colores que le gusta ahora. Liang dice que los 30 son la mejor edad, ya que uno ya no piensa en hacer cosas sin considerar las consecuencias. En los últimos cinco años su marca y su equipo han madurado. Además de todo lo que ha aprendido como resultado de su trabajo, lo más importante es que ahora su pensamiento es más abierto y racional. Es posible que Liang y sus vestidos no deslumbren a primera vista, pero no decepcionan una vez que se han probado. Ella nos ha contado la historia de la casa tradicional de su abuela a través del lenguaje de la moda.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/655722/Esa_Liang_Fashion_week.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/655722/Esa_Liang_Fashion_week.jpg]

CONTACTO: Jinshan Li, +86 135-2225-1802, js_5151@126.com

PUBLICIDAD