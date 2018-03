330 43

COMUNICADO: Invictus abre la cotización TSX Venture Exchange como GENE por primera vez (2)

Nota de aviso relacionada con las declaraciones prospectivas: Este comunicado incluye ciertas declaraciones y la información que puede constituir información prospectiva en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables o declaraciones prospectivas dentro del significado de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre estimaciones de futuro, planes, objetivos, tiempo, hipótesis o expectativas de rendimiento futuro, incluyendo la capacidad de producción potencial de AB Labs, la finalización de las instalaciones de producción de AB Ventures y Acreage Pharms, la concesión de la aprobación normativa y tiempo anticipado para que AB Labs alcance su potencial de capacidad de producción completa, la concesión de la licencia secundaria de AB Labs, la concesión de la licencia de ventas según ACMPR para Acreage Pharms, las ventas esperadas de inventario y legalización del uso recreativo de marihuana en Canadá en el año 2018. Estas declaraciones avanzadas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros de la compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implicados por estas declaraciones de futuro o información de futuro. Entre los factores importantes que pueden hacer que los resultados reales varíen se incluyen, pero no se limitan, que AB Labs no llegue con éxito a su capacidad de producción potencial, que las instalaciones de producción de AB Ventures y Acreage Pharms no se completen tal y como está previsto, que la aprobación normativa no se conceda de la forma anticipada y con ello, que el tiempo anticipado de la capacidad de producción completa de AB Labs se retrase, que AB Labs no conceda su licencia secundaria, que Acreage Pharms no conceda su licencia de ventas a través de ACMPR, que las ventas esperadas de inventario no se cumplan y que la legalización del uso recreativo de la marihuana en Canadá no se produzca del todo o de la forma esperada. A pesar de que el equipo administrativo de la compañía haya intentado identificar los factores importantes que pueden hacer que los resultados reales sean diferentes materialmente e los contenidos en las declaraciones de futuro o información de futuro, podría haber otros factores que hagan que los resultados reales y eventos futuros difieran materialmente de los anticipados en estas declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deben poner una confianza excesiva en las declaraciones a futuro y en la información prospectiva. Se advierte a los lectores que la dependencia de dicha información puede no ser apropiada para otros propósitos. La compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración de futuro, información a futuro o de aspecto financiero que se incorpore por referencia en este documento, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables. Buscamos seguridad.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (tal y como dicho término se define en TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad sobre la adecuación o precisión de este comunicado.

En nombre del consejo de administración, Dan Kriznic Presidente y consejero delegado Larry Heinzlmeir Vicepresidente de marketing y comunicaciones Invictus MD Strategies Corp. +1-604-537-8676 En Estados Unidos Terry L. Wills Director general Wills Communications, Inc. +1-310-877-1458

