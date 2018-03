330 43

COMUNICADO: Invictus abre la cotización TSX Venture Exchange como GENE por primera vez (1)

VANCOUVER, British Columbia, March 21, 2018 /PRNewswire/ --

El responsable evangelista de la compañía, la leyenda del Rock Gene Simmons,

disponible al tiempo que empezó la cotización

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" o la "compañía") (FRA: 8IS1) anunció hoy que Gene Simmons, responsable evangelista de la compañía y de su equipo administrativo, se encargó hoy de inaugurar el día de cotización en la TSX Venture Exchange (TSXV). La aparición coincide con el cambio de la compañía de su símbolo de cotización, que pasa de ser IMH a convertirse en GENE.

"Disponer de una compañía de cannabis como Invictus abierta a la cotización en TSXV, una de las principales comunidades de cotización en todo el mundo, es algo realmente inspirador", explicó el presidente y consejero delegado de Invictus, Dan Kriznic. "Tenemos nuestra huella puesta en Ontario y Alberta en busca de la producción completa en los próximos 12 meses, y buscamos también ayudar en el suministro del mercado dinámico de consumo de Canadá con una amplia variedad de variantes y extractos".

Invictus cambió su símbolo de cotización de TSX Venture, que ha pasado de IMH a GENE, con efecto inmediato para la cotización que comienza el 20 de marzo de 2018, con el fin de reflejar la importancia de la nueva asociación de la compañía con el icono del rock y genio de marca Gene Simmons, anticipando que Simmons va a desempeñar un papel vital al tiempo que la compañía marcha dentro de un año histórico para Canadá y para el cannabis.

Simmons estará implicado dentro de una variedad de áreas diferentes. Su objetivo principal será el de ayudar a la compañía a forjar su estrategia de concienciación pública. Además, llevará a cabo apariciones en la reunión anual general, reuniones de inversores y ferias comerciales, trabajando como portavoz para los medios. Sus esfuerzos estarán encaminados según la normativa estricta de Health Canada's Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR), la Food and Drugs Act (FDA) y Narcotic Control Regulations (NCR).

Simmons explore varias asociaciones potenciales de cannabis antes de decidirse a trabajar con Invictus.

"Al tiempo que aprendí más acerca del cambio de sentimiento de las personas y los inversores, me mostré entusiasmado en relación a la inversión en el espacio del cannabis. Llevé a cabo mis diligencias debidas con la información disponible en relación a los 10 principales productores de cannabis con licencia en Canadá, incluyendo varias entrevistas cara a cara", destacó Simmons. "Cuentan con un liderazgo que presenta el potencial necesario para cambiarlo y también con un sólido plan de crecimiento".

Acerca de Invictus

Invictus realiza operaciones con las compañías de cannabis de Canadá con la visión de producir una variedad de productos de cannabis de bajo coste y alta calidad y variantes para el mercado mundial según permite la normativa. Gene Simmons, leyenda de la música y magnate de los medios, recopila la visión de Invictus como responsable evangelista.

Invictus realiza operaciones en dos sitios de producción de cannabis a través de Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR ") en Canadá, y cuenta con 95.000 pies cuadrados de capacidad de producción de cannabis en los sitios de producción con licencia. La filial de propiedad completa de la compañía, Acreage Pharms Ltd. ("Acreage Pharms "), con sede sita en West-Central Alberta y con 150 acres, dispone de aproximadamente 40.000 pies cuadrados de producción preparada para cannabis gracias a su expansión recientemente completada en Fase 2. La compañía busca crecer hasta los 120.000 pies cuadrados para finales del año 2018 cuando finalice la Fase 3.

Invictus posee además el 50% de AB Laboratories Inc. ("AB Labs"), un productor con licencia según la ACMPR con sede en Hamilton, Ontario. AB Labs actualmente realiza operaciones en unas instalaciones de 16.000 pies cuadrados, habiendo adquirido recientemente las instalaciones adyacentes a la propiedad existente que permitirá un espacio de cultivo total de 56.000 pies cuadrados listos para su producción en junio de 2018. Durante el primer trimestre del año 2018, AB Labs envió una licencia secundaria a Health Canada para una propiedad cercana con 100 acres bajo el nombre AB Ventures Inc. ("AB Ventures"). Invictus ha comprometido 5,5 millones de dólares en activos para AB Ventures con el fin de asegurarse su porcentaje del 33 1/3 en la propiedad, permitiendo que AB Ventures construya su primera instalación de 20.000 pies cuadrados en la propiedad de 100 acres.

De forma combinada, los productores con licencia que son propiedad de Invictus esperan poder disponer de una capacidad de producción aproximada de 200.000 pies cuadrados de producción de cannabis para finales del año 2018 y de 520.000 pies cuadrados de capacidad de producción de cannabis para el año 2019.

Además de las licencias ACMPR, la compañía cuenta con una inversión del 82,5% en Future Harvest Development Ltd., un fabricante de fertilizantes y nutrientes de alta calidad con sede en Kelowna, British Columbia, que lleva en funcionamiento desde hace más de 20 años bajo las marcas Plant Life Products y Holland Secret.

Si desea más información visite la página web http://www.invictus-md.com.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD