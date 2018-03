330 43

COMUNICADO: Supermicro desvela una nueva solución innovadora para centros de datos en Cloud Expo Europe 2018

Las soluciones BigTwin(TM) de múltiples nodos y el súper servidor NVMe de almacenamiento flash se han optimizado para entornos en la nube y de centros de datos que amplían el ciclo de vida de los recursos del servidor.

LONDRES, 21 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de informática verde, anunció hoy que está exhibiendo sus sistemas de ahorro de recursos 2U BigTwin y el súper servidor NVMe de almacenamiento flash en Cloud Expo Europe 2018, del 21 al 22 de marzo, en ExCeL London, caseta nº C1560.

https://mma.prnewswire.com/media/656797/PR_Banner_CloudExpo__r02.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656797/PR_Banner_CloudExpo__r02.jpg]

"Supermicro ya ha desplegado sistemas de ahorro de recursos en gran volumen en muchos centros de datos de Fortune 100", comentó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Como líderes de sistemas de servidores de eficiencia energética e informática verde, Supermicro ahora facilita más ahorros al ampliar la vida de los armarios para servidores incluyendo redes, almacenamiento, ventiladores y fuentes de alimentación. El resultado es menos consumo energético y menos residuos electrónicos durante los ciclos de actualización tecnológica, lo que ahorra coste y ayuda a conservar nuestra Madre Tierra para las generaciones futuras".

El sistema BigTwin(TM) de Supermicro, que ofrece el mayor rendimiento y eficacia de todos los nodos 2U-4, es compatible con toda la gama de procesadores Intel® Xeon® Scalable, saca provecho de todos los canales de mejora con un máximo de 24 DIMM por nodo y ofrece las opciones de bahías de unidad de disco NVME con almacenamiento flash o NVMe/SAS3 híbrido. Según la configuración, cada nodo incluye dos procesadores Intel Xeon Scalable (hasta 28 núcleos, con 205 W de TDP por CPU, 3 UPI), 24 DIMM para memoria ECC con capacidad registrada de hasta 3 TB de DDR4 a 2666 MHz, seis discos NVMe o SAS3 de intercambio en caliente, hasta tres ranuras de PCI-E 3.0 incluyendo compatibilidad con módulos SIOM flexibles que permiten opciones de redes a 100/50/40/25/10G y fuente de alimentación digital y redundante de titanio (96 %) de 2600 W/2200 W.

El súper servidor NVMe 1U, 1029UZ-TN20R25M, de almacenamiento flash de Supermicro, proporciona el rendimiento de alta gama que necesitan las aplicaciones más exigentes de informática en la nube. Este sistema, que es compatible con veinte discos NVMe de intercambio en caliente, incluye dos puertos Ethernet de 25G y es compatible con toda la gama de procesadores dobles Intel Xeon Scalable, memoria de hasta 3 TB de DDR4 a 2666 MHz en 24 DIMM, hasta dos ranuras de expansión PCI-E 3.0 y fuente de alimentación digital, redundante de titanio (96 %) de 1600 W.

Los asociados tecnológicos de Supermicro en la Cloud Expo Europe 2018 mostrarán una amplia gama de plataformas de Supermicro que abarcan un amplio rango de cargas de trabajo. Dichas exhibiciones incluirán nuestro factor de forma Intel "Ruler" NVMe de almacenamiento flash 1U en la caseta de Intel.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , el innovador líder en tecnología de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, es el principal proveedor de soluciones Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y proporciona a sus clientes con las soluciones de más bajo consumo, más ecológicas disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions, BigTwin y We Keep IT Green son marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI--F

CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc., michaelk@supermicro.com

