COMUNICADO: Adopción del cloud híbrido en Europa

LONDRES, March 20, 2018 /PRNewswire/ --

- El informe de 451 Research muestra un interés creciente en la adopción de la nube híbrida en Europa - Identifica como principales retos la gestión de la seguridad de los datos y de múltiples plataformas cloud, así como la migración de sistemas legacy - Destaca una rápida implementación, una mayor agilidad para el negocio y reducción de costes como beneficios más importantes

NTT Communications Corporation [http://www.ntt.com/en/about-us.html ] (NTT Com), proveedor de soluciones globales TIC y de comunicaciones del Grupo NTT (TYO: 9432), ha hecho público hoy un nuevo estudio sobre cómo las empresas europeas están planificando el despliegue de entornos de nube híbrida y lo que significa para los proveedores de servicios.

El estudio, bajo el título "Pan-European Hybrid Cloud Report", ha sido encargado por NTT Com y Dell EMC, y realizado por la consultora 451 Research [https://451research.com ] en 14 países europeos, ha encuestado a 1.500 CIOs y responsables de IT de grandes empresas en sectores clave, incluyendo banca y seguros, industria, retail, servicios profesionales, distribución y logística. El informe revela que casi dos tercios de las grandes compañías tienen una estrategia de cloud híbrido.

Actualmente, estas organizaciones gestionan sus entornos cloud de diferentes modos, pero solo el 16% de ellas se plantea el uso de un solo tipo de cloud para todas sus necesidades. Más del 80% están llevando a cabo sus cargas de trabajo combinando diferentes tipos de cloud, pero sin una total integración entre ellos. Este modelo multi-cloud es el habitual en sus infraestructuras de TI. La adopción de la nube híbrida supone un paso más, a través de la creación de entornos con un alto grado de interoperabilidad y gestión integrada.

Entre los principales hallazgos del estudio cabe destacar los siguientes:

- El 84% de las empresas encuestadas utiliza actualmente entornos multi-cloud en base a su velocidad, coste y agilidad. La adopción de entornos de cloud híbrido es la opción preferida. - En torno al 63% ya cuenta con una estrategia en firme o piloto para desplegar una nube híbrida. Entre las ventajas que se pueden apreciar se incluyen un despliegue más rápido, agilidad del negocio mejorada y reducción de costes. - Migrar las cargas de trabajo de sistemas legacy desde sus entornos actuales "tal como están" o "después de refactorizar" registra la mayor proporción (44%) de las implementaciones en el cloud privado. - La seguridad de los datos, la privacidad y las obligaciones regulatorias, incluyendo todo lo referente al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, van a determinar la ubicación de los datos en el cloud híbrido, y el 45% de las empresas identifica la seguridad y el cumplimiento como aspectos esenciales en sus estrategias de cloud híbrido. - Alrededor del 23% de las empresas encuestadas consideran la migración, la puesta en marcha y la gestión de las cargas de trabajo en la nube como servicios de cloud híbrido para los que buscarían el apoyo de terceros. - Seguridad gestionada, networking y servicios de valor añadido son los tres aspectos clave que consideran para abordar los desafíos que suponen las infraestructuras híbridas en materia de identidad, conectividad y cumplimiento. - En torno a un 48% de las grandes compañías y multinacionales utilizarán el cloud híbrido de Azure para complementar sus entornos legacy existentes, o bien como vía de entrada para transformarlos en un modelo de "IT como servicio", con la ayuda de proveedores de servicios.

Existen diversas razones que están haciendo crecer el interés en los entornos de cloud híbrido, según Damian Skendrovic, CEO de NTT Com Managed Services, la compañía global de servicios gestionados de NTT Com: "Entre los principales factores decisivos para el negocio destaca el deseo de mejorar la velocidad en el despliegue de aplicaciones y servicios para mejorar la agilidad empresarial. Pero, al mismo tiempo, esto plantea desafíos como la gestión de la seguridad, la complejidad operacional o la migración de sistemas legacy".

Y, aunque las empresas pueden utilizar recursos internos para conseguir estos objetivos, muchas de ellas no estarán en posición de hacerlo, según el estudio. "Los proveedores de servicios jugarán un papel vital", explica Skendrovic, "ya que las empresas priorizarán sus necesidades de migración de cargas de trabajo, puesta en marcha y servicios de gestión multi-cloud a través de su externalización a proveedores especializados en servicios de infraestructura y aplicaciones".

"A menudo, este modelo multi-cloud es considerado como un paso intermedio hacia un modelo cloud totalmente híbrido", explica Liam Eagle, jefe de Investigación del área de Cloud, Hosting y Servicios Gestionados de 451 Research. "Más del 80% de los encuestados en el estudio declaró que actualmente utiliza múltiples entornos cloud, con distintos grados de integración, migración e interacción entre ellos. Quizás lo más significativo es que aproximadamente una de cada cuatro empresas utiliza ya alguna forma de cloud híbrido, facilitando la entrega de una única función de negocio sin interrupciones a través de múltiples entornos".

Para obtener más información sobre la adopción actual del cloud híbrido, qué opciones son las más populares, las preferencias sobre partners de servicio y las prioridades para las empresas, descargue el informe desde este enlace [http://goinghybrid.cloud ].

Sobre el estudio

Encargada por NTT Com en asociación con Dell EMC, la encuesta se realizó en noviembre y principios de diciembre de 2017 y ha sido realizada por la firma de investigación y asesoría de TI 451 Research, que encuestó a más de 1.500 CIOs y directores de sistemas TI corporativos de grandes empresas, dos tercios de las cuales tienen niveles de facturación anuales superiores a 1.000 millones de dólares, de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. Todas las empresas encuestadas son del sector privado y cuentan con más de 1.000 empleados, en sectores que incluyen servicios financieros y seguros, industria, venta minorista, servicios profesionales, distribución y logística.

