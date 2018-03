330 43

COMUNICADO: Vice Industry Token anuncia que Mechbunny integrará su tecnología de blockchain y criptomoneda

LOS ANGELES, March 19, 2018 /PRNewswire/ --

El desarrollador líder de Tube Script añade VIT para crear nuevas corrientes de

ingresos en respuesta a las restricciones publicitarias de Google

Vice Industry Token, Inc., una plataforma de blockchain descentralizada y token de criptomoneda para la industria de adultos, ha anunciado hoy que la compañía ha firmado un acuerdo con Mechanical Bunny Media (Mechbunny), el desarrollador líder en el mundo de sitios tube scripts, para implementar el protocolo de Vice Industry Token (VIT) como una característica de su software. El protocolo VIT se pondrá a disposición de todos los usuarios actuales y futuros de su tube script.

"Estamos encantados de que Mechbunny emplee VIT", dijo Stuart Duncan, consejero delegado de Vice Industry Token. "La industria de adultos ha sido un líder tecnológico desde el inicio y Mechbunny es uno de los mejores, ofreciendo trabajo de desarrollo personalizado e impulsando miles de tube sites de éxito en todo el mundo. Integrar VIT es el siguiente paso lógico para ellos".

Vice Industry Token, una plataforma de blockchain descentralizada y token de criptomoneda que recompensa a los espectadores por ver contenido, se lanzó a principios de este año y actualmente está en medio de una venta masiva que finaliza el 20 de marzo.

Con la incorporación de VIT como característica del tube script de Mechbunny, los operadores de sitio tube y sus usuarios disfrutarán de acceso integrado a la blockchain VIT sin incurrir en grandes costes de desarrollo.

"Estamos encantados de estar trabajando con Vice Industry Token", dijo Konrad Piowar, consejero delegado de Mechanical Bunny Media. "Dado que Vice Industry Token es una horquilla del software tras Steemit, y es una blockchain independiente con capacidad de bloqueo de su propio génesis, es capaz de gestionar cientos de miles de transacciones por segundo haciéndolo ideal para las grandes cantidades de tráfico pasando por los sitios tube".

Acerca de Mechanical Bunny Media

Con sede en Wroclaw, Polonia, Mechanical Bunny Media (Mechbunny) ha desarrollado miles de aplicaciones para clientes en países de todo el mundo. El equipo de profesionales dinámicos de la compañía ofrece una cartera de alta calidad de talento, experiencia e intelecto de vanguardia que es esencial para desarrollar herramientas empresariales online efectivas. Mientras Mechbunny trabaja principalmente con pequeñas y grandes compañías de la industria de los adultos, también desarrolla frecuentemente aplicaciones web de mainstream.

Acerca de Vice Industry Token, Inc.

Vice Industry Token Inc. es una plataforma de blockchain descentralizada y token criptográfico para la industria de los adultos que permite a los productores monetizar más eficientemente su contenido recompensando a los espectadores por su atención. El modelo de visualización gratuito y basado en publicidad de hoy en día está roto, dominado por tube sites y beneficiando solo a las compañías de tráfico web. Capturando interacciones genuinas inteligentemente, VIT permitirá a los productores ofrecer contenido de alta calidad adaptado a los deseos específicos de sus fans más entusiastas. Vice Industry Token, Inc. es una filial de propiedad total de Tokken MSB, Inc. Para más información, visite https://vicetoken.com.

CONTACTO: Katie Olver para Vice Industry Token, Cryptoland PR,katie@cryptolandpr.com, EE. UU.: +1-866-586-5603, Reino Unido:+44(0)208-614-6816, Contacto compañía VIT: Tracy Bagatelle Black,tracy@vicetoken.com, EE. UU.: +1-661-263-1842

PUBLICIDAD