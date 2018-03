330 43

COMUNICADO: Excelencia farmacéutica italiana en I+D durante el 33rd Congress of the European Association of Urology

Resultados de eficacia y tolerabilidad con Oncofid(R)P-B en pacientes con cáncer

papilar de vejiga

- No hay nuevos fármacos para tratamiento de cáncer papilar de vejiga recurrente o primario desde hace 15 años - Oncofid(R)P-B es un bioconjugado paclitaxel-hialurónico desarrollado y patentado por medio de Fidia farmaceutici, destacada compañía multinacional farmacéutica italiana

Fidia Farmaceutici anunció hoy los resultados positivos de un ensayo en fase II en el que se evalúa la eficacia y tolerabilidad de Oncofid(R)P-B, un innovador bioconjugado paclitaxel-hialurónico destinado a las células con cáncer, en pacientes con cáncer papilar de vejiga primario o recurrente Ta G1-G2.

El estudio internacional multicentro no aleatorio de etiqueta abierta ha evaluado la toma de 600mg Oncofid(R)P-B administrado en 6 instilaciones intravesicales semanales, seguidas de una fase de mantenimiento de 6+6-meses, en 60 pacientes con cáncer papilar de vejiga.

La tasa de respuesta completa (CR) fue de un 45,0% (27 CR/60 pacientes), con una excelente seguridad y tolerabilidad. Una tasa CR superior (57,1% - 16/28 pacientes) se observó en el subgrupo de pacientes que anteriormente no habían sido tratados con quimioterapia o inmunoterapia.

Solo se produjo un efecto secundario (infección del tracto urinario) relacionado con el tratamiento, que se resolvió en cinco días con terapia de antibióticos. Ningún paciente suspendió el tratamiento debido a la ocurrencia o severidad de los efectos secundarios.

El carcinoma de vejiga es la quinta enfermedad maligna más común en los países occidentales, y el segundo cáncer urológico más prevalente después del cáncer de próstata en los hombres [1]. Aproximadamente entre el 75% y el 85% de los pacientes padecen una enfermedad confinada a la mucosa o submucosa (carcinoma de vejiga invasivo no muscular - NMIBC)[2],[3].

El estándar de tratamiento para el NMIBC papilar incluye la resección transuréter (TURBT), seguida de la instalación de intravesícula con quimioterapia (mitomicina C) o inmunoterapia (Bacillus Calmette-Guérin - BCG) para prevenir las recurrencias[4] (tasa 30%-60%).

"Las personas con una diagnosis de cáncer papilar de vesícula siguen necesitando opciones de tratamiento alternativas con perfiles de riesgo/beneficio favorable y tolerabilidad, y menos complicaciones que el actual estándar de tratamiento basado en la mitomicina C y BCG tras TURBT - comentó el profesor PierFrancesco Bassi, investigador principal - Estos resultados clínicos relevantes apoyan el potencial de Oncofid como opción innovadora que añade importancia a nuestro armamento terapéutico, presentando beneficios importantes para los pacientes en términos de eficacia, seguridad y calidad de vida".

"Nuestra emoción con el desarrollo clínico de Oncofid sigue creciendo - destacó el doctor Carlo Pizzocaro, director general y consejero delegado de Fidia farmaceutici - Varias décadas de I+D y conocimiento del ácido hialurónico han permitido a Fidia desarrollar una plataforma propia que combina el ácido hialurónico con los ingredientes activos farmacológicos, ofreciendo una aproximación terapéutica única basada en un nuevo mecanismo de acción. Una vez más, la excelencia italiana en I+D está apuntalando los proyectos mundiales ambiciosos, en colaboración con los centros de excelencia nacionales e internacionales".

Fidia farmaceutici

Fidia farmaceutici es parte de Fidia Pharma Group, una compañía multinacional italiana con capacidades de I+D, fabricación y ventas, además de una amplia cartera de productos basada principalmente en el ácido hialurónico natural y funcional (más de 650 patentes), en cuidado conjunto, cura de heridas, oftalmología, estética y medicina regenerativa. Las operaciones de fabricación cuentan con la inspección y aprobación de la FDA, y la compañía amplía su alcance mundial por medio de unas filiales de propiedad completa y socios disponibles en 100 países de todo el mundo.

