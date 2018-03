330 43

COMUNICADO: Arton Capital anuncia el siguiente paso en el caso de difamación de IMC

DUBAI, EAU, March 15, 2018 /PRNewswire/ --

El Tribunal de Dubai confirma la difamación y violación de la práctica de los medios

Arton Advisors, parte del grupo de compañías Arton Capital, líderes globales especializados en programas de inversores para residencia y ciudadanía, planea presentar una demanda de indemnización como siguiente paso en su caso contra el Investment Migration Council (IMC). En junio del año pasado, Arton Advisors FZE presentó un caso al tribunal con el número de referencia 521/2017 frente a un informe altamente difamatorio, instigado por el Investment Migration Council (IMC), que contenía muchas imprecisiones que resultaron en un daño reputacional importante a Arton Advisors.

Un experto del Tribunal de Dubai confirmó el 13 de marzo todos los materiales difamatorios mencionados en el informe de IMC y consideró que dicha acción afecta negativamente a la reputación de Arton Advisors. El caso número 521/2017 ya está cerrado.

El experto en medios del Tribubal acordó que el informe era difamatorio dentro de la ley de Dubai. Basándose en los hallazgos, Arton Advisors, como parte del grupo de compañías de Arton Capital, se reserve el derecho a perseguir a cualquier que promoviese o financiase este informe, en los juzgados penales de Dubai.

El caso se centra en la publicación del informe "In Whose Interest - Shadows Over the Hungarian Residency Bond Program", que se patrocinó y publicitó por el IMC. En ese momento, el IMC tenía una oficina representativa en Dubai operada por Citizenship Invest.

A pesar de las repetidas advertencias de los abogados de Arton Advisors, el IMC continuó promoviendo el informe e incluso procedió a discutirlo en una sesión especial de su junta anual en Ginebra del 5 a 7 de junio de 2017. El IMC también promovió el informe en una rueda de prensa en Budapest, Hungría, el 16 de marzo de 2017, y a través de numerosos artículos que se publicaron posteriormente

Los derechos de Arton Advisors se han reservado mientras sigue persiguiendo los daños frente a los implicados en la publicación del informe.

Acerca de Arton: Arton Advisors forma parte del grupo de compañías Arton, que empodera a personas y familias para convertirse en ciudadanos globales invirtiendo en residencia y ciudadanía alternativas en todo el mundo. Esto se logra a través de una experiencia de servicios destacada, que simplifica la complejidad y está respaldada y sostenida por relaciones a largo plazo.

Como firma de asesoría financiera global especializada en programas de inversores para residencia y ciudadanía, la compañía desempeña un papel crítico en empoderar a gobiernos, consultores, profesionales legales y financieros e inversores para cubrir sus objetivos de manera eficiente, efectiva y responsable.

INFORMACION DE CONTACTO CONTACTO DE MEDIOS DE ARTON ADVISORS: Rupert Wright Ashbright Tel: +44-7557-371908 rw@ashbright.com

PUBLICIDAD