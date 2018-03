330 43

COMUNICADO: Los European Press Prize premian a los ganadores 2018 en Budapest

AMSTERDAM, March 14, 2018 /PRNewswire/ --

El 14 de marzo se anunciaron en Budapest a los ganadores del 2018 European Press Prize. La ceremonia se celebra en los Vera and Donald Blinken Open Society Archives, parte de la Central European University, fundada por medio de George Soros. El evento está moderado por medio de Antónia Mészáros, antigua presentadora de TV y corresponsal de la BBC, que ahora ocupa el cargo de directora ejecutiva de Unicef. El ponente principal es Miklós Haraszti, antiguo OSCE Representative on Freedom of the Media y profesor de libertad de prensa mundial.

El European Press Prize celebra los logros más elevados del periodismo europeo - en un día culturalmente importante y en un momento históricamente destacado. Durante la revolución del año 1848, una de las principales demandas fue la abolición de la censura en la prensa. Ahora, la lucha por la libertad de prensa sigue al tiempo que Hungría se prepara a sí misma para las elecciones nacionales - unas elecciones en las que Viktor Orbán y su partido están retando a la prensa independiente. Como apoyo a los periodistas de Hungría y en honor a todos los que lucharon por el derecho a escribir y leer periodismo independiente - el European Press Prize celebra a sus ganadores de 2018.

"Budapest está justo situada en el centro de Europa. Al hospedar la European Press Prize Award Ceremony y celebrar allí el periodismo europeo - queremos enfatizar la importancia de una prensa libre, abierta y con un funcionamiento correcto dentro de una democracia constitucional".

- Yoeri Albrecht (director del centro de debate cultural de Balie, miembro del consejo de administración del European Press Prize y miembro del European Advisory Board de la Open Society Foundation).

Por un trabajo que ejemplifica la información excepcional y que cuenta la historia de la mejor forma posible - Michael Obert ha conseguido el Distinguished Reporting Award por su artículo The Human Catcher, publicado por medio de Süddeutsche Zeitung Magazin. El increíble reportaje de Obert comienza con el canon de una ametralladora, al tiempo que sigue al señor de la guerra Al Bija alrededor del Mediterráneo - pescando a refugiados para sacarlos del agua como apoyo a la política de la UE.

Por un proyecto que es un reto a los actuales vínculos del periodismo - Bureau Local ha ganado el Innovation Award. Los jueces saludaron el impresionante trabajo del segundo: el nominado Jailed for A Like de Coda Story, pero indicaron que Bureau Local es realmente innovador al convencernos de que el periodismo local desempeña un papel definidor al mantener en cuenta la influencia.

Stéphane Foucart y Stéphane Horel ganaron el Investigative Reporting Award por su destacada investigación dentro de The Monsanto Papers, publicado por Le Monde. Horel y Foucart desvelaron cómo Monsanto interfiere con la ciencia, política y personas - para debilitar la credibilidad de la International Agency for Research on Cancer. Hay que hacer una mención especial para los segundos clasificados Till Krause y Hannes Grassegger y su pieza de condiciones laborales horribles en facebook y las normas secretas de sus 'post deleters' en Behind the walls of silence.

Por su interpretación original y profunda del mundo en el que vivimos, Dragan Bursac se ha hecho con el Opinion Award, por su interpretación desoladora del destino final de Petar, un niño serbio de siete años asesinado en la guerra. Los crímenes de guerra bosnios rara vez aparecen en los medios de comunicación de Bosnia, sobre todo los que abiertamente suplican terminar con la impunidad de los crímenes de guerra - lo que hace que esta pieza, publicada por Al Jazeera Balkans, sea una excepción destacada e increíblemente relevante.

Para una pieza que desafía a todas las categorías y disciplinas, los jueces del European Press Prize - bajo la dirección del presidente Sir Harold Evans - señaló un proyecto excepcional para otorgar el Special Prize. Este año, como honor al difunto Preparatory Committee Chairman y padre fundador del European Press Prize, Peter Preston, los jueces decidieron honrar el artículo This crime requires only poverty, the internet and a buyer, escrito por Ida Nyegard Espersen para Jyllands-Posten. En su búsqueda sin descanso para desvelar la verdad de un nuevo delito complejo y que no se puede seguir, el trabajo de Nyegard Espersen ejemplifica las cualidades que Peter Preston se esfuerza en honrar con el premio en general.

Si desea más información acerca del premio o de sus ganadores o desea publicar cualquiera de los trabajos traducidos - contacte con Milou Dirckx, milou@europeanpressprize.com , +31(0)627006043.

PUBLICIDAD