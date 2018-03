COMUNICADO: Invictus nombra a la leyenda de la música y magnate de los medios Gene Simmons director evangelista (1)

330 43

COMUNICADO: Invictus nombra a la leyenda de la música y magnate de los medios Gene Simmons director evangelista

VANCOUVER, British Columbia, March 14, 2018 /PRNewswire/ --

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" o la "compañía") (FRA: 8IS1) anunció hoy que la leyenda del rock 'n' roll e innovador de marketing y marca Gene Simmons, co-fundador de KISS: #1 Gold Record Award Winning Group de América de todos los tiempos, se ha unido a Invictus como responsable evangelista.

La asociación implica liderazgo de Simmons en una variedad de capacidades centradas en ayudar a la compañía con su estrategia de sensibilización pública y la eventual estrategia de marca para el mercado de placer que se anticipa sea legal en Canadá en 2018. Sus responsabilidades incluyen proporcionar asesoría en marketing, sirviendo como portavoz en los medios, apariciones públicas y participación en la reunión general anual de la compañía y reuniones con inversores, entre otros.

"Gene Simmons es un genio de marca y merchandising, que no sólo creó una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, sino que lleva décadas construyendo marcas exitosas internacionalmente en varias industrias", explicó Dan Kriznic, presidente y consejero delegado de Invictus. "Gene liderará las iniciativas de marketing que ayudarán a difundir los mensajes positivos que están en el corazón de Invictus de acuerdo a las regulaciones estrictas de Health Canada's Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR), el Food and Drugs Act (FDA) y las Narcotic Control Regulations (NCR)", dijo Kriznic.

"Los valores y la familia son muy importantes para mí, y cuando conecté por primera vez con Dan en Invictus, entendí inmediatamente que disfrutamos de una pasión compartida por estas bases vitales clave", destacó Gene. "En lugar de lanzar directamente a los negocios, hablamos de las cosas que más importan".

Mientras Simmons ha logrado un extraordinario éxito más allá de los escenarios y estudios de grabación, sus logros relacionados con KISS son asombrosos con la banda habiendo vendido más de 100 millones de álbumes; ganado más American Gold Record Awards que ningún otro grupo, en todas la categorías (RIAA); creando un imperio de merchandising/licencia con más de 2.500 licencias incluyendo todo desde camisetas y libros de cómics, a máquinas de pinball, tarjetas de crédito y tarteras; y batiendo los récords alcanzados por The Beatles y Elvis.

Además de KISS, el espectáculo de televisión de Simmons, Gene Simmons Family Jewels, estuvo en el aire durante ocho años y 167 episodios y fue visto en 84 países - uno de los más famosos programas de reality TV de la historia. Descubrió Van Halen, gestionó la carrera de Liza Minnelli y es socio fundador de la cadena de restaurantes mundial Rock & Brews.

Los logros de Simmons en marketing animaron a McClaren a contratarlo como su marca embajadora e Indycar le encargó hacer su marketing. Simmons tiene un sello discográfico Simmons Records, es un autor que ha publicado con Simmons Books a punto de publicar su último libro "27", detrás de sus dos anteriores best-sellers Me, Inc. y On Power; y Simmons Comics sigue creciendo. Además, publicó su propia revista, Tongue (Sterling-McFadden) y está a punto de lanzar su revista más reciente "iMOGU", centrándose en los empresarios que importan. Simmons creó y produjo los programas de televisión My Dad The Rock Star, Mr. Romance y otros. También ha actuado en numerosas películas y programas de televisión durante más de tres décadas y actualmente co-produce una serie de imágenes en movimiento con Arclight Films.

Simmons es un socio en la oficina de Highmore Group Advisors en Nueva York, hizo sonar la campana de New York Stock Exchange y Toronto Stock Exchange, y fue orador en NASDAQ. Gene Simmons tiene además un sello de correos de Estados Unidos.

Entre sus últimos negocios, Simmons está lanzando una línea de soda premium, MoneyBag(TM) Sodas, a través de todas las tiendas 7-Eleven; su tour de rock 50 aniversario, Gene Simmons: The Vault Experience, continúa con las paradas alrededor del mundo; y pronto pondrá en marcha MoneyBag(TM) FootGear.

Términos del acuerdo

Conforme a los términos del acuerdo Invictus adquirió todas las acciones emitidas y en circulación de Gene-Etics Strains Co. de Gene Simmons y Simmons proporcionará los esfuerzos de marketing y marca descritos anteriormente para un precio de compra de 2,5 millones de dólares estadounidenses a pagar en efectivo y la emisión de 2.631.141 acciones ordinarias en el capital de Invictus a pagar en la fecha de cierre. Invictus y Simmons también entrarán en un acuerdo de servicios de gestión y licencia internacional, para 1.973.355 acciones comunes adicionales y un segundo tramo de 1.973.355 acciones comunes para ser emitidas a Simmons después de 240 días siguientes a la fecha de cierre y 2 de enero de 2019.

Las acciones están siendo emitidas a un precio atribuido de 1,97 dólares

Acerca de Invictus MD Strategies Corp.

Invictus MD Strategies Corp. se centra en dos verticales principales dentro del sector de cannabis canadiense, es decir, los productores autorizados bajo el ACMPR, siendo su inversión del 100% en Acreage Pharms Ltd., ubicado en el centro-oeste de Alberta y 50% de inversión en AB Laboratories Inc., situado cerca de Hamilton, Ontario, que tiene su cultivo y licencia de ventas bajo ACMPR. Además de licencias ACMPR, la compañía tiene una inversión del 82,5% en Future Harvest Development Ltd. un fabricante de fertilizante y nutrientes en Kelowna, British Columbia.

