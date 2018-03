330 43

COMUNICADO: TTI registra unas ventas y beneficios récord

TTI registra unas ventas y beneficios récord

El negocio de equipamientos eléctricos continuó registrando un crecimiento de dos dígitos en ventas impulsado por los nuevos productos inalámbricos y la expansión geográfica

HONG KONG, 14 de marzo de 2018 /PRNewswire/ --

Datos destacados 2017* 2016 USD USD millones millones Cambios Ventas 6064 5480 +10,6% Margen de beneficios bruto 36,7% 36,2% +50 p.b. BAII 519 450 +15,3% Beneficios atribuibles a los propietarios de la empresa 470 409 +15% Ganancias básicas por acción (céntimos USD) 25,66 22,32 +15% Dividendos por acción (aprox. céntimos USD) 8,69 6,44 +35% --------------- ---- ---- ---

*Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

-- Las ventas aumentaron un 10,6%, alcanzando un récord de 6100 millones USD -- MILWAUKEE continúa creciendo con un robusto impulso internacional y un crecimiento de dos dígitos en ventas -- RYOBI registró un crecimiento de doble dígito en ventas -- El margen bruto pasó de 36,2% a 36,7%, un aumento de 50 puntos básicos -- Los beneficios netos aumentaron un 15% ese año, lo que supuso un crecimiento de doble dígito durante diez años consecutivos -- Una gestión de capital circulante eficiente del 16,5% de ingresos

La empresa internacional de equipamientos eléctricos y cuidado del suelo Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o el "Grupo") (código accionario: 669, símbolo ADR: TTNDY), con sede en Hong Kong, anunció sus resultados para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017. Impulsadas por el excelente rendimiento del Grupo, las ventas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 aumentaron un 10,6% con respecto a 2016, alcanzando los 6100 millones USD por octavo año consecutivo. TTI generó un crecimiento sólido en todas las principales regiones geográficas fomentado por la introducción de nuevos y emocionantes productos, así como por la expansión geográfica. El margen de beneficios bruto mejoró por noveno año consecutivo (de 36,2% en 2016 a 36,7%) gracias a contribuciones positivas procedentes de ganancias en productividad operativa y aprovechamiento de volumen. Los beneficios antes de intereses e impuestos aumentaron en un 15,3%, alcanzando los 519 millones USD, con una mejora de margen de 40 puntos básicos (8,6%). Los beneficios de los accionistas experimentaron un aumento del 15%, alcanzando los 470 millones USD, con un incremento del 15% de las ganancias por acción en comparación con 2016, llegando a los 25,66 céntimos USD. El capital circulante como porcentaje de ventas continúa presentando una buena gestión y permaneció bajo (16,5%) y con buena liquidez. El Consejo de Administración está recomendando un dividendo final de 39,75 céntimos HKD (aproximadamente 5,12 céntimos USD) por acción, lo que generaría un dividendo anualizado un 35% superior al del año anterior.

Los equipamientos eléctricos, el principal negocio de TTI, registró otro año impresionante con un aumento de ventas del 14,9%, alcanzando los 5100 millones USD, que representaron el 84,7% de las ventas totales, y una subida de los beneficios operativos del 18,9%, alcanzando los 512 millones USD, en comparación con los 430 millones USD de 2016. Una vez más, RYOBI y MILWAUKEE registraron un crecimiento de dos dígitos en ventas al utilizar la tecnología inalámbrica de TTI en las plataformas de batería de RYOBI ONE+, la gama de productos de exteriores y de herramientas eléctricas inalámbricas de bricolaje más grandes del mundo, y en las familias de herramientas eléctricas de uso profesional e industrial líderes del sector MILWAUKEE M18 y M12. La combinación del compromiso e inversión en I+D de TTI con las capacidades de fabricación inalámbrica avanzadas han dado lugar a un flujo de ingeniosas soluciones de producto que están impulsando la transición hacia las herramientas inalámbricas a escala mundial y, a la vez, están mejorando la posición como líder en tecnología inalámbrica de TTI.

El Sr. Horst Pudwill, presidente del Consejo de TTI, dijo: "Me complace anunciar que en 2017 registramos otro año más de beneficios récord y nuestro octavo año consecutivo de ingresos récord. Hemos experimentado un impresionante crecimiento a lo largo de los años, al mismo tiempo que continuamos impulsando una expansión del margen bruto. Con nuestra bien definida estrategia, impulso empresarial y orientación al cliente, tenemos grandes aspiraciones de mantener un éxito continuado".

El Sr. Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó: "TTI contó con otro año inspirador en 2017. De cara al mañana, tenemos una ambiciosa visión de un futuro inalámbrico: una estrategia clara a la hora de liderar la rápida transición hacia la tecnología inalámbrica, desbancando a las antiguas tecnologías, adentrándonos en nuevas categorías y ampliando los sectores a los que servimos. Nuestra visión de un futuro inalámbrico es infinita".

Acerca de TTI

TTI, que fue fundada en 1985 y cotiza en la Bolsa de Hong Kong Limited desde 1990, es un líder mundial en tecnología inalámbrica que engloba herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores y aparatos y accesorios para el cuidado del suelo para usuarios domésticos, profesionales e industriales en los ámbitos del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y las infraestructuras industriales. Los cimientos de la empresa se apoyan sobre cuatro impulsores estratégicos (marcas, innovación, operaciones y personas), y refleja una visión expansiva a largo plazo para promover la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento internacional centrada en la búsqueda incansable de innovaciones de producto ha posicionado a TTI al frente de los sectores donde opera. La potente cartera de marcas de TTI incluye las herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano de MILWAUKEE, AEG y RYOBI, así como los productos para exteriores de RYOBY y HOMELITE, los productos de diseño y medición de EMPIRE y los aparatos y productos para el cuidado del suelo de HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los valores constitutivos del índice MSCI All Country World (ACWI), el índice FTSE Developed y el índice Hang Seng Composite LargeCap dentro del índice Hang Seng Composite Size. Para obtener más información, visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales mencionadas, a excepción de AEG y RYOBI, son propiedad del Grupo. AEG es una marca comercial registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza con licencia. RYOBI es una marca comercial registrada de Ryobi Limited, y se utiliza con licencia.

Contactos para consultas:

Techtronic Industries Co. Ltd. Strategic Financial Relations Limited Isabella Chan Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Tel.: +(852) 2402 6495 Isabel Kwok +(852) 2864 4824 isabel.kwok@sprg.com.hk Correo electrónico: isabella.chan@tti.com.hk Davis Li +(852) 2864 4892 davis.li@sprg.com.hk Sitio web: www.ttigroup.com Sitio web: www.sprg.com.hk

PUBLICIDAD