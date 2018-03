330 43

COMUNICADO: Elena Baturina es la empresaria rusa más rica y la única mujer en la Lista Forbes 2018

LONDRES, March 14, 2018 /PRNewswire/ --

El último ranking de las listas de multimillonarios del mundo solo incluye a una mujer rusa, la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina. Su fortuna ha aumentado 200 millones de dólares y ahora constituye 1.200 millones de dólares, mientras su puesto en la lista ha subido 73 puntos, al número 1867. En su decimotercer año consecutivo como mujer más rica de Rusia, es también la única empresaria en Europa del Este con una riqueza de más de mil millones de dólares.

La única mujer independiente en el sector de la construcción de la lista de multimillonarios de Forbes, Elena Baturina no entró en la industria directamente. Comenzó su primer negocio en 1989 fundando una compañía de producción de software. Un par de años después, registró su compañía 'Inteco' como fabricante de plásticos, pero pronto se expandió para abarcar una serie de empresas en el sector de la construcción. En ese campo, la compañía se convirtió en uno de los líderes del país con una cartera de proyectos de amplio alcance en Rusia y en el extranjero.

Elena dirigió Inteco durante dos décadas y la vendió en 2011. Después de eso, Baturina trasladó su sede empresarial a Europa. Desde ese momento, ha estado involucrada en una serie de iniciativas comerciales de éxito. En la actualidad, sus activos incluyen una red de hoteles (Irlanda, Austria, República Checa y Rusia), intereses en energía renovable (Italia y Grecia), una empresa de construcción de membranas (Alemania) y proyectos de desarrollo en Estados Unidos y la Unión Europea. Además, ha invertido en una serie de fondos de inversión en bienes inmuebles centrados en la construcción y desarrollo residencial y comercial en el Reino Unido y Estados Unidos.

Elena Baturina es activa en la filantropía, principalmente a través de la BE OPEN Foundation que fundó en 2011. Se trata de una iniciativa cultural y social que apoya a las nuevas mentes prometedoras de la próxima generación mediante un sistema de conferencias, exposiciones, clases magistrales y eventos de arte. Entre otras cosas, BE OPEN está trabajando actualmente en estrecha asociación con el Mayor's Fund for London en una serie de iniciativas didácticas.

Un récord histórico de 256 mujeres se incluyeron en los rankings de multimillonarios mundiales de Forbes 2018; su colectivo neto ascendió a un billón de dólares, un 20% más desde el año pasado. Baturina es una de las 72 mujeres hechas a sí mismas en el "club de los tres puntos" y aunque esta cifra ha subido desde las 56 del año pasado, las emprendedoras constituyen solo un cuarto de las magnates, mientras la mayoría de ellas han heredado sus fortunas.

