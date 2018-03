330 43

COMUNICADO: Nuevos Centros de competencias de Sedus en Dogern y Geseke

WALDSHUT y GESEKE, Alemania, March 13, 2018 /PRNewswire/ --

Con la implementación de medidas integrales de modernización y edificación, Sedus marca el rumbo hacia el futuro de sus dos plantas de producción en Alemania, que se transformarán en nuevos centros de competencias. El volumen de inversión asciende a más de 20 millones de euros para la reforma y edificación de nueva planta en el área administrativa, así como para inversiones en nuevos programas de producción en las plantas de Dogern y Geseke.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653714/SedusDogern_Facade.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653715/Sedus_Dogern_interior_view.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653716/Sedus_Dogern_roof_terrace.jpg )

Las obras ya están en pleno desarrollo en los dos emplazamientos. En la planta de Sedus en Dogern se está construyendo un nuevo complejo de oficinas acorde con los estándares más modernos, en el que los empleados de los departamentos de ventas y marketing, que todavía trabajan en la sede central de Waldshut, encontrarán un nuevo y atractivo entorno de trabajo. Los colegas del departamento de desarrollo también se trasladarán también a este nuevo edificio y dejarán libre su edificio actual para un nuevo showroom de grandes dimensiones. La puesta en marcha tendrá lugar el próximo año.

En la sede de Geseke (Sedus Systems GmbH), el edificio de oficinas existente se ampliará con una planta adicional, que también servirá como nuevo showroom. Se facilitará a todos los departamentos administrativos equipamiento nuevo y antes de finales de este año se procederá a una reubicación interna de todos los empleados. De este modo, como complemento de los showrooms europeas, ambas sedes se convertirán en centros de competencias en los que se asesorará a clientes de todo el mundo.

Hay muchas buenas razones para estos esfuerzos. Holger Jahnke, portavoz de la Junta Directiva: "Con los nuevos edificios, reformas y ampliaciones, Sedus está construyendo dos atractivos centros de competencias que no tienen parangón en el sector. Aquí, nuestros empleados trabajarán en oficinas de diseño ejemplar, en impresionantes "Living Offices" que también pueden ser visitadas y disfrutadas por los clientes. No hay mejor enfoque: que nuestros propios empleados prueben nuestros nuevos desarrollos para la oficina antes del lanzamiento al mercado es una experiencia que redundará, sin duda, en beneficio de nuestros clientes.

Quien opta por los productos de Sedus no solo adquiere muebles de alta calidad "Made in Germany". Sedus es una marca internacional con presencia en más de 50 países. Conocemos la evolución del mercado y ayudamos a las empresas a realizar inversiones de futuro. Esto requiere un análisis de los procesos y métodos de trabajo, así como una comprensión integral de la identidad y los objetivos de cada empresa. Solo entonces se lleva a cabo una planificación a medida. Naturalmente, esto también incluye instrucciones de uso, servicios, garantías de producto y de compra. Llamamos a este paquete "Sedus Future Proof", que se traduce en asesoramiento profesional, servicios integrales, productos que pueden utilizarse a largo plazo y la seguridad de estar no solo bien preparados para el futuro, sino también bien organizados".

La implicación de los empleados en el diseño de las nuevas instalaciones y en las cuestiones relacionadas con su futura colaboración mutua se hizo realidad a través de numerosos talleres, del mismo modo que Sedus recomienda a sus clientes. Holger Jahnke: "Con los nuevos edificios, que se encuentran entre las infraestructuras de oficinas más modernas de Alemania, demostramos nuestra competencia como proyectista de oficinas y proveedor innovador de mobiliario. Para obtener los mejores resultados de un concepto que funcione también en la práctica, se deben implicar planificadores especializados en acústica, climatización e iluminación".

Paralelamente a las obras de construcción, en la planta de Dogern se está llevando a cabo un nuevo diseño de producción que contribuirá a optimizar el flujo del proceso de producción. Daniel Kittner, Director de Tecnología: "Con el nuevo diseño de producción aumentaremos la productividad, lo que tendrá un efecto positivo en los plazos de entrega. Como producimos exclusivamente bajo pedido y a partir de lotes unitarios, podemos mostrar millones de variantes y responder de forma óptima a los deseos individuales de nuestra clientela internacional".

El Grupo Sedus Stoll concluyó el ejercicio 2016 con una facturación de más de 188 millones de euros y emplea en la actualidad a 900 personas.

Oficina de prensa Sedus Brückenstrasse 15, 79761 Waldshut, Tel. +49 (0) 7751 84 - 320, E-Mail: presse@sedus.de Agencia de prensa Sedus Joachim Sparenberg, Dr.-Schwörer-Str. 20, 79761 Waldshut Tel. +49 (0) 7741 8355003, Email: sparenberg-pr@web.de

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653714/SedusDogern_Facade.jpg https://mma.prnewswire.com/media/653715/Sedus_Dogern_interior_view.jpg https://mma.prnewswire.com/media/653716/Sedus_Dogern_roof_terrace.jpg

