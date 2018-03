330 43

COMUNICADO: Russian Export Center: Empresas de Rusia en la feria de compuestos más grande del mundo

PARIS, March 9, 2018 /PRNewswire/ --

-- Russian Export Center - París sorprendido: empresas de Rusia presentaron sus productos en la feria de compuestos más grande del mundo

La exposición de compuestos (polímeros) más grande del mundo JECWorld 2018, con la participación de ocho compañías rusas, acaba de terminar en Francia.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/651923/JECWorld_2018.jpg )

El evento ha reunido a más de 1.300 expositores, así como aproximadamente 40.000 visitantes de más de 100 países del mundo. Es el primer evento dedicado a la producción de compuestos que se ha celebrado anualmente desde 1965.

Fabricantes de Rusia han presentado sus desarrollos más recientes - equipo de producción, materiales polímeros y plásticos, textiles técnicos, fibras de carbono y materiales resistentes al calor y reforzados, que no sólo se utilizan ampliamente en nuestro país, sino también en el extranjero en alta demanda. Los expositores rusos trabajaron en un stand colectivo, organizado por el Russian Export Center (REC), y tres expositores separados.

Como indicó REC, "Los compuestos de fabricación rusa se distinguen por la alta calidad y son muy demandados en el mercado global. Los materiales de carbono de alta tecnología, aglomerantes poliméricos de construcción, telas y tiras fabricadas en Rusia compiten con éxito con los mejores ejemplos de todo el mundo. La tasa de crecimiento anual del mercado de los compuestos rusos asciende a casi el 20%. Estas cifras requieren un enfoque de sistemas a los esfuerzos en la promoción de posibilidades de exportación de la industria y esto es lo que vamos a perseguir activamente".

El expositor colectivo de REC con un área de 96 metros cuadrados fue dedicado a los productos de compañías rusas como Trade House 'Rusbazalt' (marca RedArmo), STTC ApATeCh-Dubna Ltd., NIIGRAFIT, JSC, Russkiy basalt, LLC (marca MeltRock) y NIIKAM Co. Ltd. Asimismo, los expositores independientes presentaron productos de otros fabricantes rusos, incluyendo ITECMA, LLC, 'NPK Khimprominzhiniring', JSC (marca Umatex Group que es parte de Rosatom Corporation) y PREPREG-ACM, JSC.

La participación en JECWorld2018 está dirigida a la promoción activa de los compuestos y polímeros rusos en el mercado mundial y el desarrollo de posibilidades de exportación de Rusia, un área prioritaria que es un gran aumento de la cuota de exportación no relacionada con recursos.

El volumen del mercado ruso de compuestos se estima en cerca de 60.000 millones de rublos. Más de 150 empresas se dedican al desarrollo activo de materiales que se utilizan en diversos sectores industriales - ingeniería de avión, construcción naval, industria del automóvil, energética, construcción, producción de petróleo y gas, química, petroquímica e industria espacial.

Contacto: info@exportcenter.ru, http://www.exportcenter.ru

CONTACTO: Detalles de contacto: Roman Kirichenko, E-mail:r.kirichenko@agt-agency.ru, Tel: +7-925-887-87-41

