COMUNICADO: GERSAN asegura 101 millones de Try de GEM Global Yield Fund

March 8, 2018

GERSAN ELEKTRIK Ticaret ve Sanayi A.S ("GERSAN" o "GERSAN A.S.") ha firmado un mecanismo de financiación de [101] millones de TRY bajo una Share Subscription Facility ("SSF") y Call Option Agreement, (el "Acuerdo") con GEM Global Yield Fund, el grupo privado de inversión alternativo.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/651861/GERSAN_Logo.jpg )

Estos [101] millones de TRY serán elevados desde una combinación de instrumentos, 50 millones de TRY en capital de la SSF y [51] millones de TRY de la Compañía emitiendo [7,1] millones de opciones que pueden ejercerse dentro de tres años por GEM Global Yield Fund, al precio que representa [7,2] TRY por acción.

Este nuevo acuerdo se utilizará para proporcionar fuerza al capital circulante de la Compañía.

Acerca de GERSAN

GERSAN A.S., establecida en 1980, es una empresa líder en la industria eléctrica con 38 años de experiencia. GERSAN A.S. es una empresa completa de "I+D" - innovación y produce productos eléctricos tecnológicos. Algunos de nuestros productos están patentados internacionalmente.

Estos productos tienen certificados internacionales como GOST, IEC, BS, TSE, EN, ATA, IPH, ISO9001-14001-18001, y CE. Exportamos a 88 países.

Nuestras instalaciones de producción:

- Fábrica principal de Estambul de 7.000 metros cuadrados - Instalaciones de producción de Zonguldak-Çaycuma de 46.000 metros cuadrados - Instalación de Rusia- Kaliningrad de 10.000 m2 en una zona de 36.000 metros cuadrados (apoyo a la inversión gubernamental hasta 2032) - Instalación de Omán de 5.000 metros cuadrados con apoyo gubernamental

Tenemos organizaciones de exposición en Dubai, Nigeria, Kazajistán, Litvia, Qatar.

Nuestros principales campos de operaciones son:

Sistemas Busduct

- Sistemas 25-6300A LV Busduct - Sistemas 36kV MV Busduct - Protección IP 55 y 68

Sistemas de panel de distribución

- ASTA certificado para 5000A 150kA-1sc,

Control de automatización industrial G-Bus

- Línea de comunicación de automatización PLC patentada internacional

Sistemas de iluminación LED

- Cooperación con OSRAM, - Software de reconocimiento facial y coincidencia, - Sistemas de automatización de luz de calle inteligente.

Sistemas de carga de coche eléctrico AC / DC / inalámbrico,

Sistemas de gestión de cables y apoyo,

Sistemas de puesta a tierra,

Sistemas de Trunking por suelo radiante,

Todos los productos y producciones están certificados ISO, IEC, EN, ENEC y CB.

Acerca de GEM:

Global Emerging Markets (http://www.gemny.com) se fundó en 1991. GEM es un grupo de inversión de 3.400 millones de dólares estadounidenses teniendo completadas 375 transacciones en 68 países. La empresa es un grupo de alternativas de inversión que administra un conjunto diverso de vehículos de inversión en todo el mundo. Los fondos de GEM incluyen y han incluido: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India y VC Bank/GEM Mena Fund*. (*GEM sacó sus participaciones LP y GP en el primer trimestre de 2010.)

Para más información, contacte con:

GERSAN ELEKTRIK Ticaret ve Sanayi A.S

http://www.gersan.com.tr

GEM : Aude Planche Socio 28 Cours Albert 1er, 75008 París Tel: +33-153-532-010 E-mail: aplanche@gemgroup.ch



