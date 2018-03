330 43

COMUNICADO: Comviva y Cassava Fintech consiguen el GSMA GLOMO Award como Best Mobile Innovation for Women en los mercados emergentes

NUEVA DELHI, March 8, 2018 /PRNewswire/ --

- Consigue el segundo premio consecutivo GLOMO y el tercero para la compañía en los últimos 6 años - Es reconocido por su servicio EcoCash Savings Club que utiliza la plataforma mobiquity (R) Money de Comviva

Comviva [https://www.mahindracomviva.com ] y Cassava Fintech [https://cassavafintech.com ] han conseguido de forma conjunta el premio GSMA GLOMO Award [https://www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/global-mobile-awards-2018/winners-2018 ] dentro de la categoría 'Best Mobile Innovation for Women in Emerging Markets' en el servicio EcoCash Savings Club que utiliza la plataforma mobiquity(R) Money [https://www.mahindracomviva.com/products/mobile-financial-solutions/mobiquity-suite/mobiquity-money.htm ] de Comviva. El premio se presentó durante la celebración del MWC 2018 en Barcelona, España.

EcoCash Savings Club, desarrollado y gestionado por medio de Cassava Fintech y que utiliza Comviva, fue reconocido por su capacidad para aumentar la inclusión digital y financiera de las mujeres en Zimbabwe, además de apoyar United Nations SDG 5: 'Para conseguir la igualdad de género y otorgar poder a todas las mujeres y chicas'. La competición de este año ha sido enorme, con una participación destacada en todo el mundo. En opinión de los jueces: "Aumenta el acceso a los ahorros y seguridad financiera para las mujeres. Innovador, con una clara estrategia empresaarial, viabilidad comercial, sostenibilidad e implementación destacada" hacen de EcoCash Savings Club un producto ganador.

"Es un auténtico honor haber ganado este prestigioso premio por segunda vez consecutiva. El premio es un reconocimiento de nuestro liderazgo de tecnología en los pagos digitales, además de nuestro esfuerzo continuado de innovar y llevar a cabo un impacto hacia la mejora general de la sociedad", explicó Manoranjan Mohapatra, consejero delegado de Comviva. "Además, esta consecución es especialmente importante, ya que coincide con el hito de diez años de mobiquity(R) Money".

Darlington Mandivenga, consejero delegado de grupo de Cassava Fintech, indicó: "El impacto de los esquemas de ahorros basados en la comunidad en el bienestar de las comunidades africanas no se puede sobrestimar, sobre todo en los entornos con pobres recursos. El concepto de los clubes de ahorros está correctamente establecido en Africa. El apoyo a estas iniciativas, que promocionan una cultura de ahorro, se ha convertido en un imperativo económico al tiempo que los beneficios del dinero procedentes de estos ahorros se utiliza para alimentar y formar a niños. Como negocio, que cuenta con sus raíces en el continente de Africa, Cassava Fintech se ha comprometido a apoyar estos grupos al proporcionarles formas innovadoras de fortalecimiento de sus clubes de ahorro, haciendo que sea más sencillo y adecuado para ellos funcionar no solo en Zimbabue sino también en el resto de Africa. Al tiempo que agradecemos haber sido reconocidos por este premio, el hito real pertenece a las mujeres que prosperan todos y cada uno de los días para crear un vida mejor para ellas y sus comunidades".

