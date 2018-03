330 43

COMUNICADO: Deutsche Hospitality amplía su cartera de marcas: lanzamiento de MAXX by Steigenberger

Deutsche Hospitality presenta una nueva marca de hoteles. MAXX by Steigenberger se incorporará a la cartera de Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City e IntercityHotel en el futuro. El grupo lanzó su nueva marca paraguas Deutsche Hospitality hace menos de 18 meses con la intención de fomentar la creación de marcas de hotel. Esta última incorporación representa una sólida continuación de la senda de crecimiento en la que la empresa se ha embarcado y está dirigida a una parte del mercado que previamente estaba vacante.

MAXX by Steigenberger ocupará el segmento de alto nivel y, por tanto, cubrirá el vacío existente entre las marcas Steigenberger Hotels and Resorts (segmento de lujo y de nivel superior), IntercityHotel (segmento medio superior) y Jaz in the City (estilo de vida). Thomas Willms, CEO de Deutsche Hospitality, explicó que el grupo daba este paso con objeto de hacer mejor uso de las oportunidades disponibles y para acelerar el crecimiento. "Hasta ahora hemos operado con tres potentes marcas de hotel. No obstante, su posicionamiento ha impuesto requisitos altamente restrictivos en relación con sus destinos, ubicaciones y propiedades respectivos. Por esta razón, hemos tenido que rechazar habitualmente proyectos que no encajaban bien en esta cartera. MAXX by Steigenberger plantea estándares de hardware más flexibles y esto nos ofrece el margen que necesitábamos para perseguir un crecimiento cualitativo y cuantitativo".

Al añadir el afijo "by Steigenberger" al nombre queda patente el compromiso de calidad que Deutsche Hospitality asocia con la nueva marca. Se han establecido estipulaciones claras en línea con los estándares de Steigenberger Hotels and Resorts para aspectos como el servicio, el personal y las comidas y bebidas. Sin embargo, la marca al mismo tiempo puede aceptar diferentes destinos, ubicaciones y tamaños de las habitaciones, así como el estilo arquitectónico de los distintos hoteles. "Cada hotel está autorizado a mantener su propio carácter", prosiguió el Sr. Willms. "Lo importante es que cada propiedad sea coherente consigo misma. Esto brinda a los propietarios y socios franquiciados la posibilidad de obtener la afiliación con Deutsche Hospitality mediante una modesta inversión para el cambio de denominación, lo que les permitirá beneficiarse de nuestro canales de ventas establecidos y de nuestros conocimientos".

El lanzamiento de la marca MAXX by Steigenberger se ajusta a la estrategia del grupo de perseguir la expansión tanto dentro de su base nacional en idioma alemán como en los florecientes mercados de crecimiento internacionales. La nueva marca actuará como un medio crucial para la generación de aún más dinamismo en este proceso. Ya se están llevando a cabo negociaciones concretas para los primeros hoteles MAXX by Steigenberger y se prevé anunciar las primeras ubicaciones en breve.

MAXX by Steigenberger es una marca de Deutsche Hospitality. MAXX es nueva, carismática y centra la atención en lo esencial. Su lema "MAXXimice su estancia" enfatiza la importancia de las camas cómodas, el popular desayuno Steigenberger y el ritual del café de MAXX. Deutsche Hospitality opera otras tres marcas. Steigenberger Hotels and Resorts cuenta con 60 hoteles en edificios tradicionales históricos y animadas residencias urbanas, además de ofrecer oasis de salud y belleza en pleno corazón de la naturaleza. Jaz in the City tiene hoteles en Amsterdam y Stuttgart que reflejan el estilo de vida metropolitano y aprovechan la escena musical y cultural local. E IntercityHotel incluye 40 hoteles urbanos y modernos de escala media superior, todos los cuales están ubicados a poca distancia a pie de estaciones de tren o aeropuertos.

