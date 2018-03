330 43

COMUNICADO: Entrevista con el presidente de Fineqia International Inc. (1)

POINT ROBERTS, Washington y DELTA, British Columbia, March 6, 2018 /PRNewswire/ --

-- El presidente de Fineqia International Inc. habla sobre su historial en la bolsa de valores de Londres, el blockchain en los mercados financieros y la visión para su compañía

Investorideas.com, un líder en contenido Blockchain con sus portales Bitcoin y Blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com [http://www.bitcoinandblockchainstocks.com ], Cryptocurrencyinvestorideas.com [http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com ] y Blockchaininvestorideas.com [http://www.blockchaininvestorideas.com ], lanzan una exclusiva entrevista de preguntas y respuestas con Martin Graham, presidente de Fineqia International (CSE: FNQ), .

Entrevista a Martin Graham, presidente de Fineqia International Inc.

P: Investorideas.com Martin, ¿ puede hacer un breve resumen para nuestros oyentes de su historial en la industria de los servicios financieros y cómo le llevó a su actual cargo como presidente de Fineqia?

R: Martin Graham, presidente Tras graduarme en la London School of Economics, comencé mi carrera profesional como gestor de fondos antes de pasar a la banca de inversión. Ocupé una serie de altos cargos, como Global Head of European Equities en Dresdner Kleinwort Benson. A lo largo de mi carrera, tuve una implicación activa en recaudar dinero para las compañías de tecnología. En 2002, me ofrecieron el recientemente creado cargo de director de mercados en la Bolsa de Valores de Londres. Tenía responsabilidad directa del 75% de los ingresos del grupo, incluyendo las actividades del mercado primario y secundario. En un periodo de cuatro años quintupliqué volúmenes de trading diario en un mercado maduro, a través de una estrategia de transformación de eficiencia del mercado utilizando una combinación de aplicar las últimas tecnologías de intercambio, crear una red de clientes realmente internacional y promocionar los mercados primarios. Creé el mercado AIM desde un insignificante mercado de pequeño capital británico al mercado líder en crecimiento de todo el mundo, recaudando más dinero que NASDAQ durante un periodo de tres años desde 2004.

Desde 2010, cuando decidí seguir intereses más amplios, empresariales y benéficos, he estado implicado en una serie de compañías recientes de éxito en la industria de los servicios financieros, todas ellas buscando ofrecer soluciones más eficientes mediante la aplicación de tecnología. Fui presidente de FINEQIA al comienzo de 2017 con una visión para cambiar completamente la forma en que tuvo lugar la financiación de la deuda. También he cumplido mi sueño de producir un vino de alta calidad en Italia.

P: Investorideas.com La tecnología original de la compañía fue una plataforma de inversión para ambas compañías e inversores. ¿ Puede explicar brevemente cómo funciona y cómo ha evolucionado en los últimos años con el crowd funding y ahora el blockchain y las criptodivisas interrumpiendo en los mercados de capital?

R: Martin Graham, presidente FINEQIA se originó como un plataforma de deuda financiera/crowd funding con el sencillo concepto de permitir a los proveedores y consumidores de capital de riesgo, especialmente de deuda, reunirse de la manera más transparente y rentable. Sin embargo, como comité rápidamente llegamos a la conclusión de que el crowd funding solo no era la solución final para la financiación de la deuda y que el blockchain y las tecnologías ledger distribuidas iban a cambiar el mundo. Por tanto, hemos pasado a una estrategia de creación de una plataforma que utiliza el blockchain para transformar la eficiencia de la financiación de la deuda que finalmente aumenta la cuota de mercado, así como tiene un enorme impacto en el coste del capital para las compañías que usan nuestra plataforma.

Los mercados de capital contienen enormes ineficiencias que son, en efecto, un impuesto sobre los inversores y las compañías, de manera que pienso que las tecnologías de blockchain representarán una fuerza real para el cambio, aunque no podemos infravalorar los intereses que son una fuerte motivación para preservar las ineficiencias existentes. FINEQIA, así como la creación de una plataforma de la deuda de blockchain, ha seguido y seguirá realizando inversiones en proveedores clave de la infraestructura de blockchain, que en mi opinión es tremendamente ineficiente.

P: Investorideas.com Con su historial en LSE, ¿ cómo ve la tecnología blockchain cambiando las bolsas de valores globalmente cuando ve NASDAQ implementándola y adoptándola también en la Borsa Italiana, parte del London Stock Exchange Group, asociándose con IBM para crear una solución blockchain que digitaliza la emisión de valores para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Europa?

R: Martin Graham, presidente Las bolsas pueden desempeñar una papel importante en la aplicación de las tecnologías blockchain al proceso de recaudación de capital y pueden disfrutar la ventaja de tener redes de clientes preexistentes y reputaciones globales que no deberían infravalorarse. Sin embargo, a veces son organizaciones lentas, muy conservadoras y de tipo servicio. Además, algunas de las partes de fontanería de los mercados de capital, donde hacen márgenes muy atractivos, afrontarán una amenaza real de las tecnologías blockchain bien implementadas.

P: Investorideas.com ¿ Puede hablar sobre el equipo en Fineqia International Inc. y la experiencia colectiva que ha acumulado?

R: Martin Graham, presidente FINEQIA tiene una ventaja única de poder aunar una combinación única de experiencia y destrezas, incluyendo un profundo conocimiento de la tecnología, cómo operan los mercados de capilar, cómo crear empresas nuevas, estrategia financiera y críticamente cómo trabajan los reguladores. Muchas nuevas compañías tienen una tecnología increíble pero ninguna idea de cómo aplicarla a los mercados y crear un modelo empresarial sostenible.

En FINEQIA contamos con un fuerte equipo ejecutivo complementado por una junta experimentada para asegurar un enfoque estratégico y fuerte gobierno complementada por una junta asesora que está formada por líderes globales.

P: Investorideas.com Como presidente, puede compartir su visión sobre Fineqia International Inc. a corto y largo plazo y cómo ve el blockchain y las criptodivisas desempeñando un papel clave tras la formación del Blockchain Investment Advisory Group?

R: Martin Graham, presidente Tenemos una visión sencilla que es la de utilizar la tecnología para transformar la eficiencia de los mercados de capital. A corto plazo, eso estará formado por dos elementos: lanzar la plataforma de financiación de la deuda basada en el blockchain líder en el mundo y realizar inversiones estratégicas en proveedores de infraestructura claves. No nos limitaremos al blockchain y utilizaremos cualquier tecnología que ofrezca beneficios al cliente. También estamos explorando cómo crear (con socios clave) una bolsa adecuadamente regulada para las criptodivisas utilizando nuestra profunda experiencia en los mercados. No creo que la manera en que las actuales bolsas en el espacio cripto, plagadas de problemas regulatorios y de conflictos de interés, sean sostenibles mientras la industria general requiere soluciones de liquidez reales para permitir el crecimiento consistente a largo plazo.

