COMUNICADO: Entrevista con el presidente de Fineqia International Inc. (2)

Bio, Martin Graham, presidente Martin Graham tiene una destacada carrera en la industria de los servicios financieros. Entre 2003 y 2009, Martin fue director del Alternative Investment Market (AIM), el submercado de compañías pequeñas y emergentes en la London Stock Exchange Plc (LSE) donde tuvo una responsabilidad directa para más de 500 millones de dólares de ingresos y un 75% de beneficio del grupo. Martin también fue director de Mercados en LSE, donde dirigió la estrategia de crecimiento transformacional de la bolsa centrada en impulsar la eficiencia del mercado, resultando en un aumento de cinco veces la cuota de mercado entre 2003 y 2008. También fue instrumental para crear la franquicia internacional de LSE, que superó significativamente a sus principales competidores. Ahora es la mayor bolsa de Europa y la tercera mayor del mundo tras New York Stock Exchange y Nasdaq Stock Market.

Fineqia International Inc. (CSE: FNQ) es un stock tecnológico de Investorideas.com Visit profile page [http://www.investorideas.com/CO/FNQ ]

Obtenga alertas sobre las novedades de Fineqia International Inc. [https://investors.fineqia.com/index.php?s=147 ]

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE:FNQ), US (FNQQF) y Europa (FNQA.F). Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervise y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo su adopción de las tecnologías blockchain. Si desea más información, visite la página web sita en https://investors.fineqia.com/news.

