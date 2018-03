COMUNICADO: El Museo Dr. Guislain y Janssen abren la convocatoria internacional para el Premio "Breaking the Chains of Stigma" 2018

330 43

El Museo Dr. Guislain y Janssen abren la convocatoria internacional para el Premio "Breaking the Chains of Stigma" 2018

- El premio reconoce a las personas, organizaciones o proyectos que con su trabajo contribuyen a desestigmatizar las enfermedades mentales -

GANTE, Bélgica, 6 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- El Museo Dr. Guislain en Gante (Bélgica) y Janssen Research & Development LLC ("Janssen") han anunciado hoy la apertura de la séptima convocatoria anual del Premio Dr. Guislain "Breaking theChains of Stigma" (Rompiendo las Cadenas del Estigma) . El premio reconoce a personas, proyectos u organizaciones que han hecho una contribución notable para reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales. Las candidaturas podrán enviarse a www.drguislainaward.org [http://www.drguislainaward.org/] hasta el 15 de abril de 2018. El galardonado recibirá un premio de 50.000 dólares como apoyo adicional a sus esfuerzos para reducir el estigma social vinculado a las enfermedades mentales.

"Mientras que el estigma de la salud mental continúe siendo un problema para la sociedad, es importante reconocer a las personas, proyectos u organizaciones que con su trabajo contribuyen a desestigmatizar las percepciones negativas de las enfermedades mentales", resalta el hermano Dr. René Stockman, director general del Museo Dr. Guislain. "Estamos orgullosos de honrar el legado y las contribuciones del Dr. Guislain a la comunidad de la salud mental, incluido su deseo de inclusión para todo el mundo, con la convocatoria anual del Premio 'Breaking the Chains of Stigma'".

El ganador del premio es seleccionado por un comité de evaluación independiente, formado por agentes y autoridades reconocidas por su trabajo en el campo de la salud mental a nivel mundial. La ceremonia de entrega del Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma tendrá lugar el 10 de octubre de 2018, Día Mundial de la Salud Mental, en Nueva York.

En la edición de 2017, el galardón reconoció al Dr. Sotheara Chhim, médico y máster en Psicología, por sus extraordinarios esfuerzos de cara al desarrollo de servicios de salud mental en Camboya a través de enfoques terapéuticos científicos y mediante el lanzamiento de la iniciativa "Operation Unchain" (Operación sin Cadenas), un programa diseñado para acabar con el estigma de las enfermedades mentales. El Dr. Chhim es el director ejecutivo y el consultor sénior de psiquiatría de la Transcultural Psychosocial Organization (TPO) Camboya, la principal organización no gubernamental del país en el campo para la atención de la salud mental y el apoyo psicosocial. Bajo su liderazgo, la TPO Camboya ha desarrollado e implantado programas para aumentar la concienciación sobre las enfermedades psicosociales y mentales en muchas partes de Camboya. El Dr. Chhim y la TPO también han proporcionado asesoramiento sobre salud mental, tratamiento y servicios especializados para prisioneros, supervivientes de violencia de género y de torturas. Hasta la fecha, más de 220.000 pacientes y familias se han beneficiado tanto de su trabajo como del de su equipo.

"En Janssen estamos firmemente comprometidos con ayudar a vencer el estigma asociado con las enfermedades mentales", afirma el Dr. Husseini K. Manji, médico y director del Area Terapéutica Global de Neurociencia en Janssen. "Este premio reconoce y rinde homenaje a las personas, proyectos o organizaciones de todo el mundo que trabajan para marcar una diferencia real en las personas que conviven con enfermedades mentales, sus familias y comunidades. Seguiremos impulsando cambios junto a estos protagonistas para que todo el mundo reciba el mismo trato y pueda vivir su vida libre de estigmas".

Janssen tiene un compromiso permanente con el desarrollo de la investigación neurocientífica, un legado que se remonta al trabajo del Dr. Paul Janssen (1926-2003). El "Dr. Paul" es conocido como uno de los médicos e investigadores farmacéuticos más entusiasta y relevante del siglo XX. Para honrar su legado, Janssen brinda apoyo a la comunidad de la salud mental y a varias organizaciones y proyectos que trabajan en su defensa. En 2011, las Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson lanzaron Healthy Minds (Mentes Saludables), una iniciativa integral cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre el sector biotecnologíco, farmacéutico y público con el fin de acelerar el descubrimiento de nuevas soluciones terapéuticas para las enfermedades y trastornos mentales.

Acerca del Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma"

Pueden participar* en el Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" todas las personas, organizaciones o proyectos a nivel mundial que hayan contribuido de manera excepcional con la labor de fomentar la concienciación en torno a la salud mental. El premio se otorga a una(s) persona(s), organización o proyecto que:

-- haya contribuido excepcionalmente con la salud mental en su sentido más amplio, en el ámbito cultural y/o social; -- haya contribuido genuinamente a mitigar el estigma en torno a los problemas de salud mental; -- haya difundido el tema de la atención a la salud mental; -- y haya hecho todo lo anterior con pasión, creatividad e innovación.

El Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" rinde tributo a Joseph Guislain (1797-1860), activista a favor de los pacientes con enfermedades mentales y primer psiquiatra belga en ofrecer a estas personas un tratamiento con base científica. Como apasionado defensor de aquellos que padecían de enfermedades mentales, el Dr. Guislain trabajó incansablemente para defender los derechos de los pacientes y ayudarlos a mejorar su posición social. El Museo Dr. Guislain y Janssen patrocinan el premio en conjunto gracias a la financiación proporcionada por Janssen. Ambas organizaciones tienen una amplia tradición y participación en el campo de la investigación, el tratamiento y la educación en torno a las enfermedades mentales.

Acerca del Museo Dr. Guislain

El Museo Dr. Guislain se fundó en 1986 en Gante (Bélgica) y cuenta tanto con exposiciones permanentes que tratan la historia de la psiquiatría y obras artísticas externas, así como con una serie de exposiciones temáticas que van rotando. El museo ofrece una amplia gama de fotografías del campo de la psiquiatría, contando con dos siglos de exhaustivos archivos y una extensa biblioteca que da testimonio de la historia de la psiquiatría. De forma exhaustiva, el museo busca educar al público y corregir las percepciones negativas y prejuicios asociados al tratamiento de las enfermedades mentales. El museo Dr. Guislain atrae a 72.000 visitantes al año.

* Ni los empleados ni directivos de Johnson & Johnson, Janssen Research & Development, LLC y sus respectivas filiales y sucursales, el Museo Dr. Guislain, ni ninguna agencia promocional o miembros de la familia inmediata o núcleo familiar de los mismos podrán participar como nominadores, candidatos o jueces del Premio Dr. Guislain. La definición de familia inmediata incluye a padres, hermanos o cualquier persona que resida en la misma vivienda que el empleado.

Contactos:Patrick Allegaert

Museo Dr. Guislain

+32 9 216 35 95allegaert.patrick@gmail.com[mailto:allegaert.patrick@gmail.com]

Yoon Hee Lamot

Museo Dr. Guislain

+32 9 216 35 36y.lamot@museumdrguislain.be[mailto:y.lamot@museumdrguislain.be]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/645579/Dr_Guislain_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/645579/Dr_Guislain_Award.jpg]

