COMUNICADO: El XX Festival del Habano cierra con una noche de gala dedicada a Partagás

HAVANA, March 3, 2018 /PRNewswire/ --

- En la velada se presentó la nueva Línea Maduro de Partagás - La tradicional subasta de humidores recaudó 1.485.000 euros - Orishas puso la música al broche final de la celebración del 20 aniversario del Festival del Habano - Destacó la presencia del actor internacional Demián Bichir, nominado al Oscar al mejor actor en 2012 por la película A better life.

El XX Festival del Habano ha cerrado la edición de su 20 aniversario con una Noche de Gala para los amantes del mejor tabaco del mundo de más de 70 países, con la presentación de la nueva Línea Maduro de Partagás que incorpora 2 nuevas vitolas de capa madura.

Los asistentes degustaron las nuevas vitolas Maduro No 2 (55 x 120mm) y Maduro No 3 (50 x 145mm), y la vitola Maduro No 1 (52 x 130mm), presentada en 2015 para La Casa del Habano y Habanos Especialistas, pasando a formar parte del portafolio estándar conformando esta nueva Línea. La capa madura fruto de un periodo extra de fermentación, destaca su ligada fuerte acorde con el sabor tradicional e intenso de Partagás, elaborados Totalmente a mano con Tripa Larga, con las mejores hojas de la zona tabacalera de Pinar del Río*, Cuba.

La Noche de Gala contó con artistas como Elain Morales, Yaser Manzano, Carlos Varela y Edesio Alejandro, y artistas emergentes como Laritza Bacallao o Waldo Mendoza y las compañías de Irene Rodríguez y Habana Compas.

Orishas, el grupo cubano de gran prestigio internacional, ha deleitado a los asistentes con su ritmo inconfundible y calidad musical.

El Festival del Habano ha culminado con la subasta de siete humidores artesanales recaudando 1.485.000EUR para el sistema cubano de Salud Pública.

Los ganadores de los Premios Habanos 2017 han sido: Categoría de Comunicación, Franchesco Minetti; Categoría de Negocios, Ercan Hazar, por el desarrollo del Habano en Austria; Categoría de Producción, Viginio Morales.

El ganador del XVII Concurso Internacional Habanosommelier ha sido el británico Darius Namdar, superando la prueba práctica de corte y encendido del Habano, cata descriptiva y maridaje con diversas bebidas.

La pareja de aficionados ganadora del I Concurso Internacional Habanos World Challenge ha sido la formada por Alexis Tsielepis y Raffi Der Gara Betian de Chipre.

Esta edición del 20 aniversario del Festival del Habano ha reunido a más de 2.200 participantes de más de 70 países.

