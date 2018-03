330 43

COMUNICADO: Centro de información al cliente: lanzamiento de un nuevo libro sobre «Conducción autónoma» de los catedráticos Dr. Herr

ZURICH, March 2, 2018 /PRNewswire/ --

El lanzamiento del primer libro científico exhaustivo sobre coches sin conductor, "Autonomous Driving: How the Driverless Revolution will Change the World" [http://books.emeraldinsight.com/page/detail/Autonomous-Driving/?k=9781787148345 ], está previsto para el 26 de marzo y aborda "uno de los temas más apremiantes del futuro".

Los coches sin conductor son una realidad. Los expertos afirman que los primeros modelos aptos para el uso masivo conquistarán las carreteras antes del 2020. "Autonomous Driving" formula la pregunta de cómo la tecnología afecta a la economía, la política y la sociedad.

El libro abordará tanto los aspectos técnicos como la transformación de la sociedad y las oportunidades económicas que surgen a partir de la conducción autónoma. Los autores expertos, los catedráticos Dr. Andreas Herrmann, Dr. Walter Brenner y Rupert Stadler, demuestran cómo cambiará la arquitectura de las ciudades y a qué retos deberán enfrentarse los fabricantes de automóviles. El catedrático Dr. Herrman afirma que "los coches sin conductor cambiarán de manera fundamental nuestras vidas en todos los aspectos".

Se distribuirán ejemplares para reseñar bajo demanda, y el catedrático Dr. Herrmann está disponible para conceder entrevistas. Si desea más información, contacte con la Sra. Julia Wegner.

El catedrático Dr. Andreas Herrmann es director del Centro de información al cliente de la Universidad de San Galo. Ha consultado a Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Roche, Porsche, RWE y Credit Suisse, entre otros. El catedrático Herrmann ha publicado 15 libros y más de 250 artículos.

El catedrático Dr. Walter Brenner es director del Instituto de Gestión de la Información en la Universidad de San Galo, y se ha centrado en la gestión de la información, la innovación y la movilidad. Es autor de más de 30 libros y más de 300 publicaciones científicas.

El catedrático Rupert Stadler es presidente del Consejo de Administración de Audi AG. En noviembre de 2012, fue nombrado profesor honorario de administración de empresas por la Universidad de San Galo.

Información de contacto: Jung von Matt/Limmat AG Julia Wegner +41-44-254-66-79 julia.wegner@jvm.ch

