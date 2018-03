330 43

COMUNICADO: Liberty Interactive cambiará su nombre a Qurate Retail Group (2)

Acerca del QVC GroupEl QVC Group ofrece las experiencias de compra más atractivas, combinando lo mejor del comercio con los medios de comunicación y las redes sociales. El QVC Group está compuesto de ocho marcas líderes de comercio: QVC, HSN, zulily, Ballard Designs, Frontgate, Garnet Hill, Grandin Road e Improvements. El QVC Group ofrece colecciones depuradas de productos de categoría mundial y emprendedores, presentados de una manera atractiva, innovadora, con un servicio al cliente excelente. Además de ser el líder mundial de comercio por vídeo, el QVC Group es nº 3 en comercio electrónico en Norte América y nº 3 en comercio móvil en Estados Unidos (según Internet Retailer). El QVC Group llega a aproximadamente 370 millones de hogares en todo el mundo a través de 16 canales de televisión (incluyendo una empresa conjunta en China) y múltiples sitios de comercio electrónico, páginas sociales, aplicaciones móviles, catálogos impresos y tiendas físicas; uniendo a una gran audiencia de compradores entusiasmados. El QVC Group ofrece un contenido cada vez más personalizado a sus clientes a través de análisis de datos y aprendizaje automático. Las marcas de QVC Group han creado conexiones personales, fuertes y a largo plazo con sus clientes, logrando un nivel excelente de fidelidad y retención de clientes. Con sede central en West Chester, Pensilvania, el QVC Group tiene a 27 000 empleados en EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Italia, Francia, Polonia y China. Visite el sitio web de QVC Group [http://corporate.qvc.com/lp/qvc-group/] para averiguar más cosas.

El QVC Group está formado por QVC, Inc., HSN, Inc. (que incluye Cornerstone Brands), y zulily, LLC, que son subsidiarias en su totalidad de Liberty Interactive, asignado a las acciones QVC Group . QVC, Q, y el logotipo Q Ribbon son marcas de servicios registradas de ER Marks, Inc. Para obtener más información acerca de Liberty Interactive Corporation, visite www.libertyinteractive.com [http://www.libertyinteractive.com/].

Todos los datos están fechados en el año fiscal de 2017. (1) Entre comercios multicategoría (Fuente: Internet Retailer).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/648250/QurateRetailGroup_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/648250/QurateRetailGroup_Logo.jpg]

