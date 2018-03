330 43

COMUNICADO: Se concede el 2018 Erasmus Prize a Barbara Ehrenreich

La Praemium Erasmianum Foundation ha otorgado el galardón 2018 Erasmus Prize a la periodista americana y escritora Barbara Ehrenreich (nacida en 1941). El tema de este año en relación al Erasmus Prize es 'The Power of Investigative Journalism'. Barbara Ehrenreich es alabada por su coraje al ponerse a sí misma en la línea en su trabajo periodístico. Al liderar la vida de las personas en situaciones precarias, proporciona una voz para los grupos en la sociedad que de otro modo quedarían inauditos, y nos perite ver la vida como personas en el fondo de donde lo vive la sociedad. Como periodista, dibuja varias disciplinas, uniendo el análisis científico con la elegancia literal, además de engrasar su estilo de escritura centrado con un humor sec. Como voz destacada en el actual debate que rodea la búsqueda de la verdad, aboga por un pensamiento crítico y el descubrimiento de hechos. Motivada por la empatía y dedicación social, lleva datos estadísticos a la vida - por ejemplo, las condiciones de preocupación en la base del mercado laboral. Al conseguirlo, integra los ideales erasmianos defendidos por la fundación.

Breve biografía de Barbara Ehrenreich

Barbara Ehrenreich es una pionera en el género del periodismo de investigación. Su descubrimiento internacional se produjo en el año 2001 con su libro titulado Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America, con el que pasó meses intentando sobrevivir con las ganancias de lo que la sociedad denomina 'trabajo no cualificado'. En sus trabajos posteriores a menudo aplicó esta técnica de 'periodismo de inmersión', tal y como se conoce ahora, por ejemplo para destacar los obstáculos con los que se encuentra la clase media americana al subir en la escalera social. Un hilo común que atraviesa su impresionante cuerpo de trabajo es el mito engañoso del sueño americano. Los temas recurrentes de sus ensayos y libros son: el mercado laboral, cuidado de la salud, pobreza y posición de la mujer. Estos temas son ahora más importantes que nunca.

Entre sus trabajos más importantes están: Nickel and Dimed, On (Not) Getting By in America (2001); Bait and Switch: The (Futile) Pursuit of the American Dream (2005) y Bright-sided (2009), acerca de los peligros del 'pensamiento positivo' a costa de, entre otras cosas, un cuidado de la salud adecuado. A través de su elección de sujeto y métodos de trabajo, Ehrenreich es un ejemplo inspirador para periodistas en todo el mundo.

El Erasmus Prize se otorga cada año a una persona o institución que ha llevado a cabo una contribución excepcional de cara a las humanidades, ciencias sociales o artes. Su Majestad el Rey es el Patrón de la fundación. El Erasmus Prize es un premio en metálico de 150.000 euros. El premio se presentará en noviembre de 2018.

Para conmemorar la concesión del Erasmus Prize, la fundación organiza un programa variado de eventos entorno a Barbara Ehrenreich y al tema 'The Power of Investigative Journalism' .

