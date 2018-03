330 43

COMUNICADO: SweeGen nombra presidente a Chuck Davis

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 28 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc., un proveedor de edulcorantes de estevia basados en productos naturales, ha anunciado hoy que su Junta Directiva ha designado a Charles (Chuck) W. Davis, previo vicepresidente ejecutivo de Investigacion y Desarrollo, Calidad e Innovaciones de la compañía Kraft Heinz, como el nuevo presidente de SweeGen,, cargo que empezará a ocupar a partir del 1 de marzo de 2018.

"SweeGen está avanzando rápidamente para responder a la demanda de los consumidores de edulcorantes naturales, sin calorías y sin Organismos Genéticamente Modificados (OMG)", afirmó Steven Chen, Director Ejecutivo de SweeGen. "Nosotros creemos que Chuck es el presidente adecuado para el crecimiento acelerado de SweeGen debido a su experiencia mundial en múltiples categorías de alimentos y bebidas. El es un líder con un excelente historial en obtener resultados alineados con las tendencias del consumidor".

Antes de unirse a SweeGen, Chuck asesoró a varias compañías de alimentos y bebidas y fondos de capital privado, después de una carrera de 35 años en Kraft Heinz, donde ocupó una posición de marcado liderazgo en Investigación y Desarrollo, Calidad e Innovaciones en Norteamérica y Europa.

"SweeGen no solo ha desarrollado, sino que también ha comercializado una cartera excepcional de edulcorantes innovadores a base de estevia. Me siento entusiasmado y halagado por esta oportunidad de unirme a SweeGen", afirmó Chuck Davis. "Los consumidores de todo el mundo buscan reducir su consumo de azúcar. El desafío en el campo de desarrollo de productos es reducir el azúcar y mantener un estupendo sabor. SweeGen ha encontrado la solución con sus edulcorantes innovadores de estevia sin Organismos Genéticamente Modificados (OMG) y sin calorías".

Acerca de SweeGenSweeGen se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes sin calorías para los sectores de los alimentos, los condimentos y las bebidas. La robusta línea de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e I+D, son los cimientos sobre los que la empresa se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.com[mailto:info@sweegen.com] o visite el sitio web de SweeGen www.sweegen.com [http://www.sweegen.com/].

Declaración cautelar respecto a declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen declaraciones sobre el futuro panorama y rendimiento de SweeGen, Inc., así como otras declaraciones basadas en las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección actual. Estas declaraciones están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, por lo que no pueden considerarse garantías y están inherentemente sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran significativamente de las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitarse a ellos, aquellos que podrían tratarse periódicamente en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a fecha de este comunicado, y SweeGen, Inc. declina toda obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva a fin de recoger eventos o circunstancias ocurridos con posterioridad a esta fecha o para reflejar el suceso de eventos imprevistos.

