330 43

COMUNICADO: Las universidades españolas brillan en el ultimo ranking por materias de QS (2)

- Nuevamente, la Universidad de Harvard domina las tablas ocupando el puesto número 1 en 14 áreas. Mientras que Massachusetts Institute of Technology ocupa el primer puesto en 12 áreas; - La única otra institución que ocupa el primer puesto en más de un área es la Universidad de Oxford, que mantiene ese lugar en cuatro áreas; - En total, las instituciones asiáticas se encuentran 29 veces dentro del top 20; 12 de las cuales se debe a universidades de Singapur; - Universidades del Reino Unido ocupan 10 primeros puestos a pesar del Brexit; - QS añadió dos áreas en su portafolio este año: Historia Clásica y Antigua, y Biblioteconomía y Gestión de la Información

QS World University Rankings por áreas 2018: Universidades con más veces en el Top 10 Institución País Número de veces en el Top10 University of Cambridge Reino Unido 37 University of Oxford Reino Unido 35 Estados University of California, Berkeley Unidos 34 Estados Harvard University Unidos 34 Estados Stanford University Unidos 32 Estados Massachusetts Institute of Technology (MIT) Unidos 24 University of California, Los Angeles Estados (UCLA) Unidos 14 London School of Economics (LSE) Reino Unido 13 National University of Singapore Singapur 11 Yale University Reino Unido 11 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/

QS también publicó el QS World University Rankings by Faculty. Este ranking evalúa y clasifica el desempeño de las universidades en cinco áreas más amplias: Artes & Humanidades, Ingeniería & Tecnología, Ciencias de la Vida & Medicina, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales & Administrativas

Los datos bibliométricos son suministrados por Scopus/Elsevier [https://www.elsevier.com/solutions/scopus ], la más grande base de datos de citas y resúmenes de literatura académica. El listado completo del QS World University Rankings por áreas se puede revisar aqui [https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018 ] . La metodología completa se puede encontrar aquí. [https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology ]

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188

CONTACTO: Simona Bizzozero, Head of Public Relations, QS QuacquarelliSymonds, simona@qs.com, pressoffice@qs.com, @QS_pressoffice, +44(0)7880620856, +44 (0) 2072847248

PUBLICIDAD